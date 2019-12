Mario Teruel habló sobre su hijo, acusado de abuso sexual: "No es un violador"

Mario Teruel, sobre la causa de abuso sexual contra su hijo: "No es un violador"

"Mi hijo hace ocho meses está preso por algo que la Justicia aún no comprobó. Lautaro no es un abusador ni un violador. Quiero que la Justicia lo juzgue para que se sepa toda la verdad", dijo ayer Mario Teruel sobre su hijo, que está acusado de violación con acceso carnal por parte de una adolescente amiga de la familia. Además, el integrante de Los Nocheros presentó unos audios del teléfono de la denunciante, en los que ella supuestamente habla con su madre sobre cómo y cuándo hacer la acusación.

Recordemos que la denunciante aseguró que fue abusada por el hijo del cantante folclórico cuando tenía nueve años e iba a jugar a la casa del músico. En febrero pasado, luego de realizar la denuncia, difundió un audio en el que Lautaro le pedía perdón por lo que le había hecho. Pasados varios meses, la Justicia de Salta, donde se radicó la denuncia, aún no lo ha juzgado por lo que Teruel decidió hablar con los medios.

"Espero que tomen estos audios porque comprueba la denuncia realizada con mi señora. Antes no podíamos hablar de esto porque se podía pensar que era una trama que estábamos inventando para salvar a nuestro hijo. Pero estos audios los sacaron nuestros peritos del aparato de la misma denunciante, donde estaba la grabación de la conversación entre denunciante y mi hijo", explicó Teruel a Lío Pecoraro en su programa de Crónica TV El run run del espectáculo.

Teruel dio a entender que el celular de la denunciante fue entregado a la Justicia al momento de la denuncia y luego de ser investigado por la fiscalía fue entregado a los peritos de su familia, que encontraron los audios que habían sido borrados por la joven pero habían quedado en la memoria del aparato.

"Nosotros presentamos los audios en octubre, pero la Justicia no los quiere tomar como prueba, no sé por qué. Pero hace ya mucho que mi hijo está preso sin ser juzgado y creo que ya es oportuno que se den a conocer", señaló el cantante. "Nosotros no hablamos mucho antes para no entorpecer a la Justicia, pero ya ha pasado mucho tiempo y a la causa ya le han sumado muchos delitos inventados. Tan así que piden 50 años de cárcel para él. Al abogado que mediatizó todo se le ocurrieron delitos a medida que hablaba con los medios. Los audios dan a entender que a ellas [a la denunciante y su madre] sólo les importa la plata", apuntó.

Los audios de la denunciante y su madre

"Mi hijo un día fue a pedir perdón por algo, que no es por lo que se lo acusa. Se presentó en la Justicia confiando que diría su verdad y volvería a casa, pero desde ese día quedó preso", dijo Teruel.

Pecoraro, ante los dichos de Teruel, le preguntó si podía decir cuál era la razón por la que Lautaro debía pedirle disculpas a la joven. "Si yo pudiera decirtelo, te lo diría a esta altura del partido, pero entiendo que confío en que la Justicia lo determine. (...) No sé qué sabe la Justicia porque le ha sumado 50 años y tiene la pulsera electrónica por peligro de fuga. Todo el mundo me conoce, sabe cómo es mi familia, yo me siento orgulloso que mi hijo cometa un error y pida disculpas. Pero quién sabe qué es eso si no se puede determinar nada, si ya lo acusaron de violador sin pruebas", cuestionó.

En el programa emitieron luego los audios que la joven compartió con su madre antes de la denuncia en la Justicia:

Denunciante: -Me resultó raro ... Es abogado para cosas extrañas porque me dice: 'No tengo especialidad en estas cosas y esta no es mi oficina pero bueno, cuando son cosas de Marcos [amigo de la joven que lo contactó con el abogado], vengo a la casa de Marcos'. Qué raro que te atienda en su casa (...). Me dijo que si yo estoy segura de que me van a ofrecer algo y si voy a hacer la denuncia (...) que yo pueda retirar mi accionar, me dijo que antes de hacerlo le pregunte a la fiscal. Me dijo que jamás se habla de negociar con la fiscal. Me dijo que tengo que preguntar (...). Si vos te sentís muy mal podés retirar tu accionar y no se prosigue, las cosas se borran, como si no hubiera existido judicialmente. Me dijo que si mi caso está judicializado hay 50 y 50 [de probabilidades] de que yo pueda retirar la denuncia, me van a preguntar por qué retiro la denuncia y puedo decir que porque ya me pagaron el daño moral, pero si se llega a un acuerdo antes de la denuncia me conviene hacer la denuncia el 1 de febrero en Tribunales para que se encargue una fiscal porque se termina la feria. Me dijo que si llegamos a un acuerdo antes de eso, que no firme nada.

Teruel volvió a repetir su indignación: "Mis abogados dicen que eso es insólito. Primero se hizo una denuncia por una cosa pequeña y cuando entró el abogado querellante y que mediatizó todo esto, le sumó acusaciones que no tienen que ver con la primera. Y hay una tercera denuncia que se contradice con la anterior y también vino con un montón de delitos que es muy injusto que Lautaro esté hace ocho meses preso sin que nada de eso se haya comprobado. Y pido la urgencia del juicio si se lo tiene que juzgar por algo, porque se tiene que saber la verdad de esto".

Por otra parte, Teruel informó: "A Lautaro le hicieron pericias y le dieron bien, la psicológica y la psiquiátrica. Dicen que no tiene nada para que sea un violador, que es una persona que puede vivir en paz con todo el mundo. Me pregunto por qué no está con nosotros. La denunciante no fue a hacerse las pericias por consejo de su abogado. Las pericias no se pueden mentir. En una declaración, sí se puede mentir quizás".

Los audios en los que explica qué recaudos tomar ante la Justicia

Lautaro Teruel, acusado de violación con acceso carnal

En el segundo audio, la denunciante explica cómo debería ser la entrega de dinero y que hay que tomar precauciones con la entrega de pruebas a la Justicia si se hace la denuncia:

Denunciante: -Si llego a un acuerdo antes de la denuncia, nos tenemos que asegurar muy bien nosotras, porque pueden marcar los billetes y nos cae a nosotras horriblemente la policía. Vamos a tener problemas nosotras. Tiene que ser un modo seguro la forma de pago porque es pago encubierto. Me dijo que si denunciamos eso va a tardar muchísimo porque esos juicios, si llegamos a juicio, pueden tardar como tres años. Porque me dijo que es falta de prueba. Me dijo que si hacemos la denuncia que llevemos audios en un pen, porque o sino nos van a hacer dejar el celular y de ahí pueden extraer datos y se va a saber que nosotras queremos plata y lo otro y lo otro. Dijo que no nos pueden denunciar por chantaje, eso no se puede hacer, como no hay denuncia eso está en la nada. Y si se llega a un acuerdo antes de la denuncia, no nos tienen que hacer firmar nada, se hace de buena fe.

Luego de este audio, Teruel se refirió a la denunciante: "No es sólo una personita que está enseñada y manipulada por un grande, y que lo toma como un juego, pero la única motivación de la denunciante es la plata. Ella dice 'si hacemos la denuncia, perdemos'. Así que ella sabe que pierde si hace la denuncia".

En el tercer audio, se suma el testimonio de la madre:

Madre de la denunciante: -Ellos al no mostrar interés, nosotras tendríamos que haber ido a hacer la denuncia y ellos tendrían que haber venido a nosotras llorando para arreglar. Pero ahora, nosotras nos estamos mostrando desesperadas ¿Me entendés o no? Ahora van a saber que nos tienen en sus manos porque somos unas ansiosas de mierda que lo único que estamos haciendo es irlos a buscarlos a ellos y no que ellos vengan a nosotras.

Denunciante: -Pero las dos queríamos hacer eso, no me culpés sólo a mí.

Madre de la denunciante: -Entonces ahí se cagan de risa porque saben que nos tiene en sus manos.

Denunciante: -¿Y qué querés hacer entonces? ¿Cómo hacemos? Estábamos haciendo esto porque el abogado nos dijo que era mejor negociar sin denuncia y que les digamos que tienen hasta el primero o nosotras vamos a hacer la denuncia. Porque acordate que él dijo que era mejor negociar sin denuncia.

Madre de la denunciante: -Bueno, ya está hecho. La macana nos la mandamos y ahora hay que seguir. Espero que salga todo bien.

Denunciante: -Porque el abogado dijo que hay ver quién recibe la plata, esto que lo otro... y que hay que saber cómo moverse con un pago encubierto. Pero con eso me dio a entender que la plata no la podemos recibir nosotras y si compramos un terreno estaría bueno que lo compren ellos y lo hagan como donación para nosotras, que lo pongan a nuestro nombre. Y me dijo: 'Estaría bueno que te compren un auto', y nos aseguramos bien para no caer nosotras.

Tras ese audio, Pecoraro hizo escuchar el mensaje en el que la denunciante le advierte a Lautaro que lo iba a denunciar a la Justicia porque había grabado su pedido de perdón.

Denunciante: -Te quiero denunciar esta noche y te hablo más que nada para pedirle disculpas a tu viejo, porque ese día que nos juntamos te grabé y van a caer en parte tu viejo y tu primo porque hablaste de ellos. Y quería hacer pública la grabación porque eso va a facilitar el hecho de que vayas a preso y si se hace público no te va a quedar otra que vayas preso. Era para que me disculpes con ellos, porque ellos van a caer también.

Por otra parte, Mario explicó que la familia Teruel es muy amiga de la abuela de la joven, no de su madre, y por eso ella la dejaba a su cuidado. "Su abuela era amiga íntima de mi mujer desde chiquitas", explicó. Lío aprovechó para explicar que en otro de los audios la denunciante habla con su madre dando a entender que su abuela quede al margen y no se entere de la acusación.

Los audios por los que se acusa a Lautaro Teruel

En los audios aportados por la familia de la víctima a la Justicia, Lautaro Teruel reconoce haber cometido un delito: "Mirá, esto en realidad pasó así. Con lo tuyo digamos, hace mucho tiempo, hace como tres o cuatro años que vengo diciendo: 'Tengo que pedirle perdón a esa piba porque sí, porque se lo merece'. Fue una pendejada. No puedo sacar cálculos de qué edad teníamos los dos, me entendés, entonces te quería pedir disculpas".

Además, en la misma charla el joven admite que estuvo involucrado en otro hecho por el que fue "escrachado", aunque en ese caso no hubo una denuncia penal: "El día que te pedí disculpas, dos días antes, una amiga de añares nos escrachó en Face a dos amigos y a mí, diciendo que habíamos abusado de la mina. A la media hora tenía carteles de mis amigos diciéndonos violadores. Fue como una situación muy densa, muy, muy densa. Cuando me pasó eso lo primero que pensé fue en vos, te voy a pedir disculpas, así que ahora es la oportunidad de hacerlo".

Sobre ese otro episodio, agrega: "Con la mina esta estuvimos los tres, estuvimos dos de los tres, y el único que no estuvo fue el que la pasó peor. La mina lo tiró así, de una, un descargo social de una amiga de toda la vida, que podría haber levantado el tubo y decir: 'Che loco me podés contar porque tengo una visión de lo que pasó esa vez y capaz que ustedes tienen otra', para que nos juntemos a charlar. Pero la mina lo tiró. Gracias a Dios que no se viralizó, más con mi apellido, podría haber salido sin asco (sic) y no fue así gracias al cielo y la tierra (...). Me di cuenta de que no quiero que le pase a nadie lo que me pasó a mí, que fue dentro de todo tranquilo, porque que si la mina hubiera metido la denuncia es denso, pero se arregla entre nosotros".

Luego de escuchar a Teruel durante varios minutos, en el audio la menor le hace una sola pregunta: "¿Por qué lo hiciste?", a lo que el presunto abusador responde: "No sé, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque sí me di cuenta. Y nada, pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza".

Más adelante se difundió otro audio en el que Lautaro le contaba a la denunciante que su padre se había enterado de lo ocurrido gracias a que la abuela de la joven le dijo que hable con Mario, tras haberle pedido de disculpas a ella. Entre otras cosas, dice: "Ahora veo nenitas y no me pasa nada (...). Si tengo dudas, le digo a mi viejo 'ayudame'. O voy en cana o al loquero".