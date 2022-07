Martín Salwe, sobre su paso por El hotel de los famosos: “Lo lindo o bueno que hice no se vio”

Tras llegar a la final y perder contra Alex Caniggia, Martín Salwe habló sobre su experiencia en El hotel de los famosos. Considerado uno de los villanos del reality, el locutor reconoció haber tenido malas actitudes dentro de la competencia, pero explicó los motivos; a su vez, confesó que se debe una charla con Majo Martino y contó cómo sigue su romance con Emily Lucius.

“¿En algún momento pensabas que ganabas?”, le preguntó el conductor Rodrigo Lussich al invitado del día. “Sí, sí, fue muy parejo todo”, respondió el subcampeón mientras reconocía las habilidades deportivas de su rival: “Alex es una bestia, sabe la capacidad que tiene. Es potente, ágil y no mide los riesgos”.

Tras asegurar que no se arrepiente de haber estado en el hotel, el locutor sí hizo un mea culpa: “ Creo que hay que dejar pasar el tiempo, dejar que decante para ver lo positivo. Hoy cuesta verlo con tantos comentarios negativos. Creo que lo que más me critican son las formas y la violencia de las votaciones; cambiaría eso si tengo que hacer una autocrítica ”, reflexionó con total sinceridad mientras desmintió que la edición del programa haya creado una imagen errónea de él, como sí dieron a entender muchos de sus compañeros. “ Lo que yo dije, lo dije. Lo que yo hice, lo hice. No hay un doblaje arriba de mi imagen. Quizá si lo lindo o bueno que hice no se vio ”, aclaró.

Convencido de que no participaría de la segunda temporada de El hotel de los famosos, Salwe explicó los motivos: “Es muy duro para la cabeza estar encerrado tanto tiempo. No es por la plata, la experiencia la tuve y me sirvió”, expresó. Y enseguida confesó qué es lo que cambiaría si tuviera que volver a participar de un reality de convivencia: “ Si tuviera que hacer de vuelta el mismo camino, cambiaría algunas cosas. Si hacés las cosas bien con el juego, llegás lejos, no había necesidad de exponerse tanto ”, opinó.

“Todos estábamos jugando y haciendo estrategia, pedir la cancelación ya es un desastre”, expresó respecto a los haters en las redes, quienes lo tildaron de xenófobo y lo acusaron de cometer bullying contra otros participantes. “ No me reconozco en nada de eso. Sí quizás he tenido actitudes malas, pero no es esa mi esencia para nada, quienes me conocen lo saben ”, indicó.

“¿Tuviste falta de códigos con Silvina Luna?”, le preguntó el conductor de Socios del espectáculo haciendo referencia a su romance con Emily Lucius. “La vida es fuera del reality. Yo no jugué con sus sentimientos ni le prometí nada. Es lo que pasó ahí adentro, lo que se vio. No tuvimos sexo ni nada. Y afuera tampoco. No tengo el número, nunca hablé”, aclaró el finalista. “En el reality no tenés privacidad y hasta que no lo vivís no te das cuenta. Cada uno puede tomarlo como quiere, yo quería ganar y lo tomé por el lado competitivo de los juegos. El programa te da popularidad, exposición, algunos quilombitos también”, agregó.

Mientras que aseguró llevarse amigos del programa, el locutor dijo estar arrepentido respecto a la actitud que tuvo con Majo Martino dentro de la competencia. “ Eso es algo que me queda por arreglar. Tengo pendiente una charla con ella. Éramos amigos antes, es válido votar a un compañero, pero hay otros manejos previos ”, reconoció.

Respecto a Locho Loccisano, el compañero con el que parecía tener la peor relación, expresó: “Para mí es un buen pibe, nos hemos divertido con él y eso no se vio al aire. Creo que es uno de los pibes con los que más me he reído”. E inmediatamente aconsejó no hacer tanto caso a lo que pasa en las redes sociales: “El tema de redes es un mundo aparte. No tomen tan literal lo que pasa ahí, es algo que le digo a todo el mundo. A mí me afectó más ver cómo repercutió en Emily y su trabajo que por mí. Y bueno, por mis papás”, advirtió quien asegura haber pasado por dos realities: el del hotel y el “después”, cuando salió y vio todo lo que se decía de él sin poder responder.

Mientras que reveló que en el terreno laboral ya tiene muchas propuestas y esta tarde arranca un programa en Radio Gente junto a Cinthia Fernández y Rulo, Salwe, contó cómo sigue su relación con Emily Lucius fuera del hotel. “Nos estamos viendo, está todo bárbaro”, remató.