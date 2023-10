escuchar

Esta semana se viralizó el video de una de las grandes estrellas de Hollywood preparando nada más ni nada menos que empanadas. Aquel clip, que fue subido a principio de este año pero los fans argentinos lo convirtieron en tendencia el pasado sábado 30 de septiembre, es solo una muestra de cómo las costumbres y las pasiones argentinas van ganando cada vez más adeptos entre los actores y actrices más famosos del planeta.

“Mis hijos las aman”

Jennifer Garner preparó empanadas y el video se volvió viral captura de video

Aunque son un plato criollo por excelencia y cada provincia tiene su propio estilo, el 1° de enero Jennifer Garner compartió con sus más de 15 millones de seguidores de su canal de YouTube su propia versión del clásico de la gastronomía argentina. Desde su cocina, la actriz comenzó a preparar ella misma la masa para elaborar los discos de forma casera, con tres tazas y media de harina, una cucharadita de sal, otra de azúcar, 12 cucharadas de manteca sin sal y agua helada.

Para el relleno eligió un clásico: carne vacuna picada. En su caso, le agregó cebolla rehogada, un huevo batido, extracto de tomate, comino, orégano, clavo de olor, caldo de carne, pimienta y ajo, y le sumó también queso rallado y una pizca de azúcar. “A mis hijos les encantan”, expresó en el video.

Como en cada una de las historias que comparte desde su cocina, Garner se mostró de muy buen humor y explicó, paso a paso y con paciencia, la preparación de la receta, que tenía escrita sobre la mesada. Explicó primero que no se debe trabajar mucho la masa y que después de formar un bollo, hay que dividirla y dejar reposar nuevamente en la heladera, envuelta en papel film. Entonces sí, se dedicó a la elaboración del relleno. En ese momento, comentó que tenía pensado hacer una gran cantidad, porque no solo quería servir empanadas para la cena, sino que pretendía que quedara un excedente para freezar y para que sus hijos lleven como vianda a la escuela.

Empezó rehogando las cebollas y, a medida que se doraban, comenzó a agregar el resto del relleno. Además del relleno de carne, “Voy a hacer una opción de pollo desmenuzado”, comentó, “y guardé hasta ahora este consejo para vos: podés desmenuzar el pollo en una procesadora”, reveló en el clip.

Para el momento del armado, explicó: “Hay que rellenar, sellar y darle forma a las empanadas usando aproximadamente una cucharada de relleno frío”. Cuando llegó el momento del repulgue, la actriz se decidió por la opción más sencilla: las selló con un tenedor. Antes de meterlas al horno, pinceló cada empanada con huevo batido.

Un manjar sin igual

Aunque nació en Miami, Estados Unidos, Anya Taylor-Joy se considera argentina . Es que la actriz vivió hasta sus seis años en Buenos Aires y no pierde oportunidad en dejar en claro que este es su lugar en mundo. En varias entrevistas, la protagonista de Gambito de dama reveló por qué se siente atravesada por la idiosincrasia porteña y también explicó cuáles son sus platos favoritos de la gastronomía local.

Con marcado acento porteño, como siempre cuando habla en castellano, Anya estuvo invitada en 2020 el reconocido programa Live with Kelly and Ryan, conducido por Kelly Ripa y Ryan Seacrest. Mientras charlaba de sus nuevos proyectos, respondió un ping-pong de preguntas sobre comida que, entre los ítems, incluía su sabor de helado preferido. “Dulce de leche”, dijo sin dudar, mientras los presentadores quedaba atónitos por su original respuesta. “Viví en Argentina, así que es mi sabor favorito”, aclaró la joven. Entre risas, los conductores intentaron repetir sus palabras en español, pero todo quedó en el intento: “No creo que lo estemos diciendo bien”, reconocieron entre risas.

En otra ocasión, indicó: “Vengo de muchos lugares diferentes, pero creo que mi calidez y mi forma de ver la vida son de Argentina. Estoy muy agradecida por esa parte de mi historia. Me siento muy orgullosa de venir de Argentina ”. Y, más de una vez, cuando le preguntan cuáles son sus platos favoritos, expresó: “Los churros con dulce de leche, el pan con provolone y las empanadas”.

El mate, ese compañero fiel

Ya casi no llama la atención ver a Zoe Saldaña tomando mate. La actriz estadounidense de raíces dominicanas explicó que su relación con la clásica infusión criolla tuvo dos etapas bien diferenciadas. Cuando era adolescente y vivía todavía en la República Dominicana, tenía compañeros de escuela chilenos y argentinos. Así, entre examen y examen, comenzó a familiarizarse con el sabor de la yerba mate . “La primera vez que lo probé me sentí tan despierta y me fue tan bien en un examen que yo le acredité el buen resultado”, confesó alguna vez.

En la adultez abandonó la costumbre, pero cada tanto tomaba mate con sus amigas. Unos diez años después, la actriz se reencontró con la tradicional bebida y terminó convirtiéndose en una “matera” de ley. “No fue hasta que me encontré con quien es ahora mismo mi maquilladora, Vera Steimberg, de Buenos Aires, una ‘superboluda’ (sic) de Buenos Aires, que regresé y me pude reencontrar con mi romance con el mate”, relató en un video que fue publicado por Netflix en sus redes, en el que, además, muestra cómo se debe preparar bien la infusión.

Entre los trucos que le enseñó su maquilladora es que el agua no debe hervir nunca. “Otra cosa que aprendí es a no echar el agua por completo hasta arriba, sino dejar un poquito de yerba seca. Trato de no quemarme la boca, pero siempre que me lo preparo yo, me termino quemando. No es así con Vera, que prepara unos mates espectaculares”.

“Me gusta mucho. Disfruto el hecho de que cada persona tiene su método individual de prepararlo. Como Vera es muy chus, entonces le pone un filtro de tela, porque ella es una señora muy orgánica. Ya he aprendido que, cuando te lo sirves, debes apoyarlo en la otra palma de la mano para sacarle el polvo”. Zoe reveló en el video también que prefiere el mate dulce: “A mí me gusta con un poquito de azúcar; si le pongo, puedo beber mucho mate. Pero si no le pongo azúcar solamente bebo un poquito y ya basta, porque la amargura del mate me cansa muy rápido”.

Otros fans del mate

Kevin Bacon sorprendió este año a sus seguidores al publicar un video de TikTok en el que declaraba que el mate era uno de los elementos indispensables de su desayuno. “Buenos días a todos, voy a mostrarles mi desayuno favorito”, introdujo y luego se anticipó: “Tengan paciencia conmigo, van a pensar que es un poco raro”. Luego se puso a hervir un huevo y como tip dio que había que esperar siete minutos luego de romper en hervor. “Mientras estás esperando esos largos siete minutos, tomás una taza de café y un poco de matcha, matcha man”, bromeó y luego sacó un mate de calabaza: “Toma tu yerba mate. Esto te pondrá en marcha”.

Finalmente, agregó el huevo duro a su desayuno, junto con un trozo de manteca y avena hervida. Lo mezcló y lo comió: “Será un gran día”, concluyó en el divertido video que tuvo más de 30 mil likes y miles de comentarios destacándole su elección en la bebida. Esa no fue la primera vez que el actor se mostró con la clásica bebida argentina. En 2016, una seguidora le consultó si seguía bebiendo mate luego de su paso por la Argentina y él, fiel a su humor, le contestó con un video en el que sacó su mate de calabaza y dijo “salud” antes de simular hacer un sorbo en el envase que estaba vacío. Tiempo atrás, antes de que se diera este boom de famosos tomando mate en otros países, el actor tuiteó: “Buenos días. Yerba Mate. Iniciales en mi termo, así que no lo pierdo”.

Con una historia similar a la de Taylor-Joy, la infancia de Viggo Mortensen en la Argentina dejó una huella profunda . Y su amor por el mate es solo una de las tantas costumbres y pasiones vernáculas que el actor estadounidense sostuvo en el tiempo. Pero, en su caso, su amor por el mate lo puso en problemas en más de una ocasión. En una entrevista concedida a la revista People reveló que más de una vez lo retuvieron en aeropuertos para preguntarle qué era esa “extraña hierba seca y verde” que tomaba para mitigar la espera. “Claro, me han preguntado si la bombilla era una pipa para fumar y qué clase de hierba llevaba ”, confesó el protagonista de El señor de los anillos.

Viggo Mortensen es un argentino más, hincha de San Lorenzo y matero de ley. Pinterest

“He cometido el error de llevar el mate en una bolsa de plástico, una Ziploc, en vez de llevarla en su empaque original y entonces sí tiene pinta de otra cosa”, reconoció. “Al principio, siempre creen que es una pipa, pero después les explicás y los educás, y ya no pasa nada”, agregó.

Ese dios pagano

Otra de las grandes pasiones “argentas” de Viggo es el fútbol. El actor es fanático de San Lorenzo de Almagro y no solo intenta seguir al club de sus amores cuando está en la Argentina, sino que suele llevar con él, incluso en la alfombra roja de los eventos más importantes de la industria, pines, pañuelos o incluso camisetas azulgrana . Pero, como ocurre con el mate, Mortensen puede ser considerado el primero, pero no el único fan del fútbol argentino.

Antes de que la Selección se consagrara campeona del último Mundial, varias estrellas de Hollywood se declararon admiradoras incondicionales de Lionel Messi. Cuando el seleccionado logró su pase a las Semifinales, muchas celebridades festejaron, cual fanáticos argentinos. Una de ellas fue Adele. La intérprete de “Rolling in the Deep” fue de las que más orgullo demostró hacia el conjunto de Lionel Scaloni. Luego de un espectáculo que dio en Las Vegas, fue abordada por un fanático, cuya nacionalidad fue evidente para la cantante. “¿Eres de Argentina? Gracias a Dios ganaron en los penales hoy”, dijo la británica. Luego, ante la complicidad de su público, declaró su verdadero sentir hacia el astro del fútbol: “¡Te amo, Messi. Te amo!”.

Antes de empezar uno de sus shows en el estadio de River Plate, Harry Styles se dio el tiempo de ovacionar al equipo de La Pulga por su participación en los octavos de final. Mientras el personal técnico terminaba de alistar el escenario, el cantante salió a festejar con su público la victoria del equipo.

Fuera del universo de la música, otras estrellas también se mostraron encandiladas por la pericia, el coraje y la genialidad de Messi. A mediados de agosto, el ídolo argentino afrontó su primera final en Inter Miami, al enfrentarse con Nashville SC como visitante en la definición de la Leagues Cup, en el estadio Geodis Park. Reese Witherspoon y Nicole Kidman disfrutaron del evento deportivo y publicaron fotos en sus redes sociales desde la platea del estadio.

Reese y Nicole Kidman Instagram

Son varias las celebrities que, desde que Messi se instaló en Miami, no dudaron en ir a ver al astro del fútbol y plasmar su admiración por el deportista en las redes sociales. Una de las imágenes más virales fue la de Kim Kardashian, Serena Williams y LeBron James mirando atentamente cada paso del futbolista argentino . Ellos aprovecharon su cercanía para sacarle fotos con sus teléfonos celulares.

Lionel Messi junto a Julia Roberts, en 2017 facebook.com/leomessi

Sin embargo, la precursora en su fanatismo por Messi dentro del conglomerado de las grandes estrellas estadounidenses es Julia Roberts. En 2017, después del clásico entre Barcelona y Real Madrid, la actriz de Mujer Bonita se acercó al vestuario para conocer a su ídolo. En este caso, la alegría por el encuentro fue mutua: “Además de la gran victoria, ayer conocí a una de mis actrices favoritas, ¡Julia Roberts!”, escribió el crack rosarino en su cuenta de Facebook.

LA NACION