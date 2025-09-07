Mirtha Legrand evitó tomar posición sobre el Presidente y reveló a qué político le hubiera gustado entrevistar: “¿A vos te gusta Milei?”

Mirtha Legrand no suele tener problemas a la hora de compartir su posición política. Sin embargo, el sábado por la noche en su programa de televisión Santiago Maratea la sorprendió con una pregunta sobre el presidente Javier Milei y ella, con un gesto serio, evitó contestar. Luego, reveló a qué importante político de la historia nacional no tuvo en su mesa y le hubiera gustado entrevistar.

Mirtha Legrand con los invitados de la noche: Luciano Cáceres, Nora Cárpena, Mora Godoy. Santiago Maratea y Diego Sheinkman StoryLab

La Chiqui recibió en La noche de Mirtha a la actriz Nora Cárpena, al periodista Diego Sehinkman, al actor Luciano Cáceres, a la bailarina y coreógrafa Mora Godoy y al influencer, activista y actual conductor de Trato hecho Santi Maratea. Luego de hablar de la actualidad del país y del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno y de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Maratea se animó a hacerle una pregunta muy directa a la conductora.

“¿Yo te puedo preguntar, Mirtha, si a vos te gusta Milei o si te gustó alguna vez?”, disparó sin vueltas Maratea. Legrand de inmediato cambió el gesto, lo miró a los ojos y dijo, categórica: “No te voy a contestar”. “Me gané esa respuesta que no es poca cosa”, reaccionó el joven que años atrás supo hacer colectas solidarias.

En ese momento, Cárpena aseguró que en Estados Unidos los actores “se comprometen y hasta bancan campañas” y que acá cuando se manifiestan “los haters te pueden decir cosas espantosas”. Mirtha no coincidió con la actriz y mencionó el caso de Charles Chaplin. “Cuando se declaró en contra del gobierno americano le hicieron la vida imposible”, recordó. “Mirtha, ¿te has posicionado alguna vez en tu carrera?”, quiso saber entonces Maratea. “Sí, más o menos”, respondió, y le recordó que durante un tiempo estuvo prohibida en televisión. “Nunca supe por qué”, completó.

La figura que faltó en la mesa de Mirtha

Perón con su famosa esposa, Evita Getty Images

“Tuviste en tu mesa a todos los políticos”, exclamó la actriz de Brujas. “Todos. Han pasado todos: buenos y malos”, asintió la Chiqui, aunque un rato después corrigió su respuesta. “¿Alguien faltó? Alguien que siempre hayas querido, o que no pudiste entrevistar?”, la interpeló el periodista de TN. “No”, fue lo primero que contestó la Chiqui, pero enseguida dio un nombre: Juan Domingo Perón. “¿Y que le hubieras preguntado?”, dijo intrigado Sheinkman. “Si era un hombre feliz”, dijo Mirtha sin dudar.

La emoción de su primera votación

La de anoche no fue la primera vez que Mirtha habló de Juan Domingo Perón: luego de las elecciones que determinaron un ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei, la diva resaltó la importancia del sufragio para ella y recordó con emoción su primera votación.

“Cuando voto yo me emociono casi hasta las lágrimas. Yo soy muy argentina. Me gusta votar muchísimo, cumplir con mis obligaciones. Me visto adecuada para la hora, y me espera mucho periodismo”, repasó sobre el ritual que lleva a cabo cada vez que va a emitir su voto. “Siempre voto cerca de mi casa. Para mí es un día de fiesta. De toda la vida”, repasó.

“Muy poca gente sabe que yo estuve en la primera votación de las mujeres, en la época de Perón”, continuó Legrand, y recordó que también votó en ese momento Zully Moreno, otra gran figura del espectáculo vernáculo. “Yo tengo una foto”, agregó, y repasó que se vistió especialmente para la ocasión y que fue muy emocionante colocar el sobre en la urna. “Por eso digo que soy grande. No me acuerdo en qué año fue. Fue en épocas de Perón. Fue Eva. Es la primera vez que cuento esto”, reconoció.

Ese día, la producción puso al aire el fragmento de un video sobre la primera jornada electoral en la que participaron mujeres en el país donde se ve a Tita Merello y a una joven Mirtha colocando su voto en la urna. En las imágenes Mirtha se muestra muy sonriente, luciendo un conjunto sastrero oscuro con rayas blancas, un pañuelo en el cuello, guantes en las manos y el pelo recogido. “1951. Yo me casé en el 46, así que llevaba cinco años de casada”, comentó mientras todos en la mesa miraban con asombro las imágenes.