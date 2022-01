Murió Clotilde Badalucco, la mamá de Nacha Guevara

Clotilde Isolina Badalucco tenía 102 años y murió esta tarde en su casa por causas naturales. La madre de Nacha Guevara, falleció acompañada de su nieto, Ariel Del Mastro y sus hijos. En comunicación c on LA NACION, Del Mastro confirmó la noticia y lamentó: “Éramos muy cercanos y murió agarrada a mi mano”.

Badalucco, quien había hecho una aparición en la TV el año pasado durante una entrevista que le realizaron a su nieto en el programa Vino para vos (KZO), no mantenía buena relación con su hija. Sin embargo, cultivaba un nexo muy cercano y afectuoso con Del Mastro, hijo de Nacha.

Es por eso que cuando, durante aquella entrevista, mostraron un video de su abuela hablando de lo orgullosa que estaba de él, el reconocido director de teatro musical no pudo contener las lágrimas.

Una antigua foto de Nacha (que también se llama Clotilde) junto a su madre HOLA

De Maestro, el primer nieto de la madre de Nacha Guevara, explicó después que su abuela era una mujer con mucho carácter: “Es dura. No sé como madre porque la otra vez escuché que mi vieja no estaba muy de acuerdo. Cosas de ella porque le pertenece a ella y no creo que todo tenga que ser tan mediático, pero conmigo fue muy afectuosa y siempre estuvo”.

La legendaria artista aún no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su madre, ni tampoco estuvo al momento de su despedida. Guevara, quien recientemente declaró “nací en una familia muy humilde y completamente disfuncional” ha hablado en más de ocasión de su mala relación con su madre, con quien admitió en el programa PH: Podemos Hablar, tenía “un vínculo complicado desde la infancia y así será hasta el final de nuestros días”.

“Tenemos un vínculo complicado desde la infancia y así será hasta el final de nuestros días”, había revelado Nacha Guevara en el programa PH: Podemos hablar

Si bien Nacha Guevara se casó tres veces y tuvo hijos con cada una de sus parejas, siempre fue el mayor -y director musical de Nacha en casi todas sus aventuras teatrales- el que construyó el vínculo más íntimo con su abuela “Tata”, como él mismo la había apodado.