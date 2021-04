Nazarena Vélez posó en ropa interior y reflexionó: “Me criticaron hasta los pies”

Nazarena Vélez posó frente al espejo en ropa interior y lució orgullosa su cuerpo al natural. La productora teatral reconoció que sufrió mucho las comentarios hirientes sobre su aspecto físico cuando estaba en pleno auge de fama y recordó una insólita crítica que recibió cuando fue la tapa de una producción internacional: “Me criticaron hasta los pies”.

“Hoy miro para atrás y me da mucha pena lo esclava que fui de mi imagen, del odio propio y ajeno”, confesó en un posteo en su cuenta de Instagram. “Agradezco hoy a mis 46 años y después de tanto poder contarte que se puede ser feliz así tal como sos, y al que no le guste que mire para otro lado”, sentenció.

Además usó dos hashtags para dejar en claro su mensaje: “Mi cuerpo no quiere tu opinión” y “Mi cuerpo, mi decisión”. La publicación tuvo mucha repercusión y superó los 80.000 likes en cuestión de horas. Vélez aprovechó para contar por qué decidió compartir las fotos en su perfil: “Acabo de subir algo con un primer plano de mis pies, porque hasta eso me han criticado; no les alcanzó con criticarme la celulitis, la cola, la panza, no”.

Nazarena Vélez posó frente al espejo en ropa interior, al natural, y lució orgullosa sus curvas Instagram: @nazarena

“En 2008 yo fui tapa de la revista Playboy y una persona escribió que yo tenía callos, ¿pueden creer?”, se sinceró. Y sumó: “En mi caso por ser personaje público eran los medios los que me buscaban defectos de todo tipo, pero quizás en tu casa es un familiar, una tía, un novio, que te remarca una parte de tu cuerpo que no te gusta”.

“Encima aquella vez quien me criticó fue una mujer, digo, eso lo hace peor para mí. A veces el afuera colabora para que te enfermes, porque cuando uno no está fuerte son terribles esos comentarios y termina alimentando ese lado tóxico”, insistió.

Además agregó un video de su participación en el programa conducido por Gastón Pauls, Seres libres (Crónica TV), donde se la escucha narrar su lucha contra las pastillas que tomó para adelgazar: “A los 14 años empecé a tomar diuréticos y laxantes”. La productora quiso hacer un llamado a la reflexión y cerró: “No me voy a cansar de hablar sobre la aceptación personal y el amor propio, y de llevarlo a cabo yo también”.

LA NACION