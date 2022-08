Olivia Wilde dijo que se sintió “avergonzada y amenazada” por Jason Sudeikis durante la presentación de su película en Las Vegas

En abril de este año, en el marco de CinemaCon, el evento organizado en Las Vegas por la Asociación Nacional de Propietarios de Cine estadounidense en el que se revelan adelantos de films que buscan distribución, Olivia Wilde mostró las primeras imágenes de su segunda película, No te preocupes, cariño y fue interrumpida de manera inesperada. Un hombre de traje le alcanzó un sobre que decía “Personal y confidencial” y la actriz creyó que se trataba de un guion, hasta que vio los papeles que estaban dentro. A pesar del mal momento, continuó la presentación con profesionalismo.

Al poco tiempo, se supo que había recibido unos documentos legales enviados por los abogados de su expareja, Jason Sudeikis, vinculados a la custodia de sus dos hijos . Este miércoles, la publicación The Daily Mail obtuvo los papeles presentados por Wilde a la corte para que se desestime el pedido de custodia del actor y dejó asentado cómo se sintió el día en que fue notificada públicamente.

Olivia Wilde, en el momento en el que recibió los documentos legales Captura Twitter

“Su método fue hostil, sus intenciones fueron claramente un intento de amenaza y de tomarme por sorpresa”, manifestó. “Él podría haberme notificado de manera discreta pero, en cambio, eligió la manera más hostil posible. El hecho de que me haya avergonzado profesionalmente y que haya puesto nuestro conflicto personal a la vista de todos va en contra de los mejores intereses para nuestros hijos”, sumó la actriz y directora, respecto a los pequeños Daisy, de 5 años, y Otis, de 8.

En su documento, Wilde explicó el motivo por el que solicita que la petición por la custodia se lleve a cabo en Los Ángeles: “Jason dejó en claro que no podremos solucionar esto por nuestros hijos por fuera del sistema judicial”.

Asimismo, The Daily Mail también obtuvo los papeles de los que se desprende la versión del actor, quien detalló cómo instruyó a sus letrados a que notifiquen a Wilde en el aeropuerto de Heathrow, y no en Las Vegas. “Entiendo que la persona encargada de notificar hizo su trabajo; sin embargo, me arrepiento profundamente de lo que sucedió” y añadió: “ La presentación de Olivia era muy importante para ella, tanto profesional como personal, y lamento mucho, mucho, mucho, que ese incidente haya estropeado su momento especial ”.

Olivia Wilde, sorteando el incómodo momento en la CinemaCon Chris Pizzello - Invision

Además, el actor de Ted Lasso aclaró que tampoco quiso que su expareja fuera notificada en la casa de su novio Harry Styles en Londres porque sus hijos “podían estar presentes allí”. “Tampoco quise que se hiciera en la escuela de mis hijos porque los padres podían estar presentes”, sumó Sudeikis.

De acuerdo a nuevos documentos obtenidos este miércoles por la revista People, el juez a cargo del caso le accedió a Wilde su moción de desestimar la petición realizada por Sudeikis. “Esta corte considera que Nueva York no tiene la jurisdicción para escuchar las peticiones de custodia porque Nueva York no es la ciudad natal de los niños”. De esta forma, el caso se dirimirá en California, como solicitó la actriz.

Del amor al escándalo

Olivia Wilde y Jason Sudeikis fueron una de las parejas más consolidadas de una industria donde las relaciones se evaporan con celeridad. De todas formas, no pudieron sortear varias crisis y todo llegó a su fin entre ellos en 2020, luego de nueve años de relación y dos hijos en común. Al año siguiente de la ruptura, Wilde comenzó a mostrarse con Harry Styles y Sudeikis no tardó en reaccionar con curiosas declaraciones a la prensa.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis, en mejores épocas

En diálogo con la revista GQ, el actor aseguró que estaba “intentando saber qué pasó” para que se haya llegado a esa decisión, dejando entrever que la ruptura no fue de mutuo acuerdo. “ Voy a entender mejor por qué [nos separamos] en un año, un poco mejor en dos y mucho mejor en cinco”, disparó. Según Sudeikis, se sintió descolocado respecto a cómo su relación “pasó de ser un libro a un capítulo, luego a un párrafo, a una palabra, y ahora a un garabato”.

La actriz, por su parte, comenzó a mostrarse públicamente con su pareja a comienzos de 2021. El cantante coprotagoniza junto a Florence Pugh No te preocupes, cariño, el film que Wilde presentará en el Festival de Cine de Venencia y que llegará a nuestras salas el 22 de septiembre.

Wilde y Styles, un romance consolidado Grosby Group - Lagencia Press