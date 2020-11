Paul Walker: el actor que encontró la muerte en una de sus grandes pasiones

Paul Walker murió a los 40 años en un accidente automovilístico Fuente: LA NACION

Cynthia Caccia 30 de noviembre de 2020 • 00:06

Sus ojos azules, su sonrisa pícara y sus abdominales trabajados fueron su carta de presentación en Hollywood. Sin embargo, con el correr de los años, su talento y carisma lo ayudaron a desprenderse del mote de galancito para finalmente saltar a la fama por interpretar a Brian O´Conner, su emblemático personaje en la exitosa franquicia Rápidos y furiosos. Sin dudas, este carilindo era uno de los actores más convocantes y queridos de su generación cuando la tragedia dejó trunca su carrera y su vida. El 30 de noviembre de 2013,Paul Walker murió a los 40 años, paradójicamente, en un accidente automovilístico.

Recordado por su afición a las carreras de autos y a la velocidad, las condiciones en que este actor perdió su vida shockeó al mundo entero. Walker iba en el asiento del acompañante de un Porsche rojo cuando el vehículo chocó contra un poste de luz y un árbol y se incendió. Hoy, 7 años después de este fatídico desenlace, el recuerdo de este actor sigue presente tanto dentro como fuera de la pantalla.

De biólogo marino a actor de Hollywood

Los inicios de la carrera de Paul Walker Fuente: LA NACION

Paul William Walker IV nació el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California aunque se crió en el Valle de San Fernando en Los Ángeles. Hijo de una modelo y un boxeador profesional dos veces campeón de los Guantes de Oro, ya desde pequeño participó en algunos anuncios publicitarios, abriéndose camino en el mundo del modelaje. Si bien esto no era lo que más le gustaba, las campañas y las pasarelas le sirvieron para pagar sus gastos en la Universidad y a su vez acercarse al sueño de ser actor.

Su primera gran pasión (aunque no muy conocida) fue la biología marina, profesión de la cual se licenció y desarrolló en paralelo con su carrera artística. De hecho, se lo vio feliz cuando comandó la serie de National Geographic Channel, Expedition Great White, donde fue parte de la tripulación durante la captura y el etiquetado de siete grandes tiburones blancos en la costa de México.

Sus primeros pasos actorales fueron hacia finales de los '80 en la televisión y luego dio el paso a la pantalla grande, aunque recién empezó a llamar la atención en películas para adolescentes como Ella es y Varsity Blues. Y si bien su nombre fue parte de films como Frecuencia mortal, Azul extremo y Rescate en la Antártida, su imagen casi siempre se asocia a un único personaje: el de Brian O' Conner en la exitosa saga Rápido y Furioso.

Paul Walker, en la piel de Brien O´Conner en una escena de la saga Rápidos y furiosos Fuente: LA NACION

Fue así como el salto a la fama y el estrellato le llegó en 2001 con el cine de acción, donde la exitosa fórmula de rápidos coches deportivos y mujeres arrasó con todas las taquillas mundiales y se convirtió en una longeva franquicia. Además del reconocimiento internacional y de varios galardones, esta saga le permitió conocer a su gran amigo y coprotagonista, Vin Diesel, a quien consideraba un hermano. De hecho, en más de una oportunidad la madre de Walker se refirió al musculoso como "la otra mitad" de su hijo.

Cuando la realidad supera la ficción

Así quedó el auto en donde viaja Paul Walker, tras el accidente Fuente: Archivo - Crédito: AP

30 de noviembre, 15.30, Santa Clarita, California. Un Porsche Carrera GT rojo se despista en una curva y colisiona contra un poste de luz y un árbol, incendiándose a los pocos minutos. Sin dudas, esta parece una típica escena de Rápido y furioso, donde los choques, las explosiones y la muerte están a la orden del día. Sin embargo, esta vez la realidad superó a la ficción y el actor -al que tantas veces habíamos visto chocar y volar por el aire- perdía su vida en este fatídico accidente.

Según se supo, en el momento de la coalición Walker volvía de un evento de caridad a favor de las víctimas del tifón Haiyan con su amigo y socio Roger Rodas, quien manejaba el auto en ese momento. Según el informe del médico forense, la dupla murió en el acto debido a múltiples heridas. Si bien se descartaron problemas técnicos en el automóvil o desperfectos en la ruta que pudieran provocar el accidente, había indicios de alcohol y otras drogas en el vehículo.

La muerte del actor fue rápidamente informada y conmocionó al mundo del espectáculo. "Lamentamos confirmar que Paul murió en un trágico accidente durante un evento benéfico para su organización Reach Out Worldwide. Era el pasajero en el auto de un amigo, en el que ambos perdieron la vida", indicaron sus publicistas desde la página oficial de la estrella de Hollywood en Facebook.

Frente a la sorpresiva noticia, varias celebridades de Hollywood se pronunciaron en sus redes lamentando la triste pérdida. Uno de los primeros en dedicarle unas palabras fue el actor Vin Diesel con el que compartió varias entregas de la exitosa saga. "Hermano, te extrañaré mucho. Estoy totalmente sin palabras. El cielo se ha ganado un nuevo ángel. Descansa en paz", escribió junto a una foto con su entrañable amigo.

Sin embargo, su homenaje no terminó ahí. A días del trágico accidente, su compañero se acercó al lugar donde ocurrió el hecho y ante la presencia de miles de fanáticos y curiosos que se acercaron aprovechó para volver a expresar su dolor por la pérdida de su colega. "Gracias por venir hasta aquí y demostrarle a este ángel en el cielo cuánto lo apreciaban", dijo a través de un megáfono que le prestó el móvil policial.

El cuerpo de Walker fue cremado y sus cenizas enterradas en una ceremonia privada en el Forest Lawn Memorial Park, de Hollywood Hills. Su hija Meadow, de 15 años, y su novia, Jasmine Pilchard-Gosnell, estaban devastadas."Paul es realmente un buen hombre y Jasmine está destrozada por esto", aseguró el tío de la joven de 23 años al Daily Mail. Walker y Pilchard-Gosnell estaban en pareja desde 2006 y pese a la gran diferencia de edad, se llevaban muy bien. Además la presencia de Jasmine en la vida del actor lo había acercado también a su hija, quien había decidido vivir con él a principios de ese año. De hecho, se la pudo ver a la menor acompañando a su padre en el evento de caridad al que había asistido horas antes de su muerte.

"Mi corazón está dolido por Meadow. Paul estaba comprometido con ella. (...) Todo lo que él quería era proteger a su hija", reveló la mejor amiga del actor Aubrianna Atwell, al tiempo que confirmó que la adolescente se encontraba recluida con sus seres queridos para encontrar consuelo en ese duro momento.

"Intento verlo como si Dios se hubiera llevado a mi hijo a casa, ese es el mayor alivio que puedo encontrar", confesó por su parte el señor Walker sobre la muerte de su hijo. Al día de hoy, Paul (se llama igual que su hijo) asegura que vive recluido y que apenas sale su casa."La muerte de Paul me cambió para mejor, soy mucho más considerado como él era y ahora entiendo muchas de las cosas que me decía. De hecho, escribo un diario con frases y pensamientos de Paul y mantengo viva su memoria" le contó al Daily Mail. "Aún admiro cómo siendo tan joven, pensamientos tan profundos venían a su mente. Recuerdo una vez que me dijo 'yo amo muy profundamente'. Esa era su esencia, escribo cosas así y me ayudan a seguir adelante", detalló con lágrimas en los ojos.

Paul Walker con su última pareja, la joven Jasmine Pilchard Gosnell

Desde entonces, los mensajes, las muestras de cariño y los recuerdos inundan las redes sociales año tras año. De hecho, uno de los más emotivos fue cuando su amigo Vin Diesel se convirtió en padre por tercera vez y bautizó a su pequeña Pauline, a modo de homenaje."Lo siento como una forma de que su memoria sea parte de mi familia y mi vida", contó el musculoso actor, al tiempo que aseguró que tanto él como su pareja sintieron la presencia de Walker durante el parto de su hija: "Él estaba en esa habitación. No había otra persona en la que estuviese pensando mientras cortaba el cordón umbilical. Simplemente sé que él estaba ahí".

Prueba de esta relación inquebrantable fue también cuando se rumoreó que Vin se transformaría en el tutor legal de Meadow, aunque finalmente la menor quedó bajo la custodia compartida de su madre y sus abuelos paternos. Como para cada cumpleaños, hace un tiempo la estrella de acción compartió una foto de la joven en su cuenta de Instagram y escribió: "Podría decirte que estoy muy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo, pero la verdad es que siempre he estado orgulloso de ti. ¡Feliz cumpleaños, Meadow! Sé que son tus 21 años y querías viajar a Japón a lo grande, pero la familia tiene una torta esperándote cuando llegues a casa, así que date prisa. Te amo niña, tu tío Vin".

La hija de Walker no tardó en responderle y le comentó muy agradecida: "¡Muchas gracias! Ya no puedo esperar para verte a ti y a mis pequeños angelitos de nuevo. ¡Los amo!", refiriéndose a los hijos del actor, a quienes ella siempre se refiere como sus "hermanos de la vida".

El show no debe continuar

La abrupta muerte de Walker sorprendió a la séptima entrega de Rápido y furioso en pleno rodaje. Inmediatamente, Universal suspendió la producción, no sólo para que el elenco se pudiera reponer sino para hablar con la familia y decidir qué hacer respecto de este gran proyecto hollywoodense. Según Hollywood Reporter, por esos días el guionista Chris Morgan estuvo "revisando la historia y viendo qué puede hacer para darle un final honorable al personaje de Paul Walker".

"En este momento, todos nosotros en Universal nos dedicamos a darle apoyo a la familia inmediata de Paul Walker y a la familia de actores, equipo y cineastas de Rápido y Furioso. En este momento creemos que es nuestra responsabilidad parar la producción de Rápido y Furioso 7 por un tiempo para que podamos evaluar todas las opciones disponibles para seguir adelante con la franquicia (...). Tenemos el compromiso de mantener a los fans informados y les daremos noticias cuando las tengamos. Hasta entonces, les pedimos que se unan a nosotros en el duelo por el fallecimiento de nuestro querido amigo Paul Walker ", rezaba el comunicado emitido por la productora.

Finalmente, el estreno de la ansiada entrega se llevó a cabo el 10 de abril de 2015 y los seguidores de esta exitosa franquicia se agolparon en los cines para ver por última vez al rubio que acompaño a Toretto en todas sus andanzas. Su padre fue uno de ellos, y si bien al principio se rehusó a la idea de ver a su hijo en pantalla, quedó muy conforme con el resultado. "Para ser sincero, no estaba seguro de si quería verla, pero cuando lo hice, fue rodeado de amigos que también conocían a Paul desde niño, me sentí maravillosamente. Nos gustó mucho y nos divertimos. Creo que a Paul le hubiera encantado, puedo imaginarlo diciéndome: 'Papá, tienes que ver esto, ¡es de locos!' Eso es exactamente lo que me hubiera dicho", confesó luego del estreno.

Sin embargo, éste no fue el único film en el que Walker participó antes de su muerte. Horas desesperadas (2013) y Brick Mansions (2014) también fueron estrenadas y regalaron a sus fans un poquito más de su presencia y talento. De hecho, en 2018 el documental I Am Paul Walker, dio a conocer algunos detalles de su vida más íntima

I Am Paul Walker - Trailer - Fuente: Paramount Network 02:01

Video

A través de material fílmico inédito, videos familiares y testimonios de sus seres más cercanos, el documental se adentra en sus comienzos como modelo infantil de publicidades, su ascenso en la industria cinematográfica, su pasión por el mundo marino y el océano, y su trabajo humanitario para reconstruir Haití después del terremoto del 2010. Por supuesto quedan expuestas también, sus grandes pasiones como el surf, los autos y la velocidad y la relación con su hija Meadow, que en el último tiempo vivía con él debido a los problemas de adicciones de su madre Rebecca Soteros.

