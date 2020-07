Shakira y Jennifer López en el show del Superbowl Fuente: Reuters

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 16:30

En estos tiempos en los que la línea divisoria entre los actores de cine y los de televisión es apenas un recuerdo, ya no llama la atención que intérpretes como Meryl Streep, Hugh Jackman y Cate Blanchett consigan merecidas nominaciones a los premios Emmy. Pero, de todos modos, a veces la Academia de Televisión de Hollywood logra sorprender hasta a los más incrédulos y desinteresados.

Brad Pitt: de los Oscar a los Emmy Crédito: Agencias

Después de todo, que Brad Pitt, reciente ganador de un premio Oscar y estrella indiscutida de la pantalla grande, ahora sea también candidato a quedarse con un Emmy resulta extraordinario. El actor compite en la categoría de mejor actor invitado en una comedia por su participación en Saturday Night Live. Curiosamente en 2002 ya había sido mencionado en el mismo rubro por su papel en el recordado episodio de Friends en el que interpretaba a un excompañero de escuela de Monica y Rachel a la que odiaba con pasión. Una graciosa broma porque claro, en aquella época Pitt estaba casado con Jennifer Aniston quien interpretaba a Rachel. El actor también fue nominado en otras dos oportunidades como productor por los telefims Nightingale y The Normal Heart.

La parodia de Brad Pitt sobre los disparates de Donald Trump 03:02

Video

Entre los nominados anunciados ayer, Pitt no fue el único que llamó la atención. Más allá de las categorías principales también aparecen los nombres de Jennifer López y Shakira. Las cantantes fueron reconocidas gracias al show que dieron en el entremedio del Superbowl. El celebrado espectáculo consiguió cuatro menciones: mejor dirección de un especial, diseño de luces, dirección musical y mejor especial en vivo. Si el 20 de septiembre la ceremonia de entrega de los premios se lleva a cabo con los invitados en vivo, las artistas podrían volver a reunirse al menos en la alfombra roja.

Shakira y Jennifer Lopez: el show del Super Bowl - Fuente: YouTube 14:24

Video

Otros de los candidatos a llevarse una estatuilla llegados del universo de la música son Pharrell Williams, los Beastie Boys y Trent Reznor de Nine Inch Nails. En el caso de Williams, ganador de 13 premios Grammy, la nominación es por la canción "Letter to My Godfather" que compuso para el documental de Netflix de The Black Godfather. En esa misma categoría compiten Reznor y su socio creativo Atticus Ross por el tema "The Way it use to Be" para la miniserie de HBO Watchmen, el programa que con 26 menciones es el más nominado de la edición 2020 de los premios Emmy.

Trent Reznor Crédito: NYT

Para completar las apariciones inesperadas en la lista de nominados están los Beastie Boys y Spike Jonze. El documental de Apple TV+ Beastie Boys Story y dirigido por Jonze obtuvo cinco menciones, incluyendo dos específicas para los miembros de la banda Mike "Mike D'' Diamond y Adam "Ad-Rock'' Horovitz, quienes fueron nominados como productores de un documental o especial de no ficción, y como guionistas de un programa de no ficción.

The Beasty Boys Story