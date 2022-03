Quiénes son las parejas de famosos que se pelearon “solo” para volver a juntarse

Ser pareja en Hollywood no es fácil. Las constantes tentaciones, el incesante asedio de los paparazzi y alguna que otra adicción tornan casi imposible llevar una vida tranquila en el olimpo de las estrellas. Y cuando de amor se trata, sobrevivir a tales obstáculos no es para todos. Sin embargo, hay parejas que parecen estar hechas el uno para el otro y haberse separado solo para volver a coincidir en otro momento.

Ben Stiller y Christine Taylor

El matrimonio, que se había mantenido unido por 17 años, se reencontró cinco años después y luego de atravesar la pandemia bajo el mismo techo BG/The Grosby Group

Tras anunciar su separación hace cinco años en un comunicado conjunto, la pareja de actores comentó que se daba una segunda oportunidad. Stiller confesó en una entrevista que la llama volvió a encenderse luego de mudarse a la casa de la familia en el primer tramo de la pandemia de Covid-19 para poder estar en contacto con sus hijos -Ella Olivia, de 19 años y Quinlin Dempsey, de 16-. “Nos separamos y volvimos a estar juntos y estamos felices por eso. Ha sido realmente maravilloso para todos nosotros. Inesperado y una de las cosas que surgieron de la pandemia” explicó el actor. El matrimonio había pasado 17 años junto antes de tomar la decisión de separarse, en 2017. Eso sí, tras el regreso, el actor no pudo evitar ser blanco de un fuerte reclamo de una de sus hijas.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Ben Affleck y Jennifer Lopez, de nuevo juntos y muy enamorados

Pasaron de ser una de las parejas más públicas de Hollywood a disolver completamente su compromiso, en 2004. 17 años más tarde, el tiempo parece no haber transcurrido para los actores que se mostraron por primera vez juntos el año pasado, tras la última separación de Lopez. Esta vez, el romance los encuentra en otro lugar de su vida. “Los dos dijimos: ‘Somos tan felices que no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego’. Ahora somos más grandes, más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en lugares diferentes de nuestras vidas, tenemos hijos y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores porque es una época muy bonita para todos nosotros”, afirmó la actriz y cantante recientemente. “Me siento afortunada, feliz y orgullosa de estar con él. Es una historia de amor hermosa que tiene su segunda oportunidad”, reflexionó emocionada.

Justin y Hailey Bieber

Justin y Hailey Bieber anunciaron su compromiso meses después de su reconciliación AP

Contra todo pronóstico, Justin Bieber y Hailey Baldwin son los protagonistas de una hermosa historia de amor. La pareja, que se conoce desde que eran adolescentes, salía informalmente mientras Bieber iba y volvía con Selena Gomez. El cantante y la modelo mantuvieron siempre una relación de “amistad” hasta que finalmente se separaron definitivamente en 2016. Dos años más tarde, cuando la relación de Bieber y Gomez había terminado completamente se vio por primera vez al cantante y a la modelo juntos en público. Meses más tarde anunciaron su compromiso y desde entonces se han casado en dos oportunidades. La primera vez en Nueva York y la segunda en Carolina del Sur.

Dax Shepard y Kristen Bell

Después de que empezaron a salir, Shepard rompió con Bell a los pocos meses justificándose con que también estaba saliendo con otras personas y no quería lastimarla Rick Kern - Getty Images North America

El matrimonio de actores no es ajeno a la controversia -generaron un debate al hablar sobre la frecuencia con la que hay que bañar a los hijos o al confesar que aún duermen con ellos-. Y si bien hoy están más unidos que nunca, no todo fue lineal. Después de que empezaron a salir, Shepard rompió con Bell a los pocos meses justificándose con que también estaba saliendo con otras personas y no quería lastimarla. “Me dejó tumbada en el suelo, pero al mismo tiempo agradecí que tuviera el coraje de decirme que no estábamos en el mismo lugar”, explicó la actriz años más tarde. Sin embargo, no pasó demasiado tiempo hasta que Shepard se dio cuenta del terrible error que había cometido y le confesó su amor. Al día de hoy, Bell sigue echándole en cara el desliz.

Sharon y Ozzy Osbourne

Los Osbourne se cruzaron por primera vez en 1970 cuando el padre de Sharon se hizo cargo del manejo de la banda de Ozzy, Black Sabbath Archivo

Este amor que comenzó hace casi 40 años ha sobrevivido a engaños, intrigas familiares, violencia y abuso de sustancias. Los Osbourne se cruzaron por primera vez en 1970 cuando el padre de Sharon se hizo cargo del manejo de la banda que Ozzy lideraba, Black Sabbath. “Ozzy entró en la oficina de mi padre sin zapatos, con un grifo de agua colgando de su cuello y se sentó en el suelo. Yo estaba aterrada, no entendía quién era este loco”, confesó Sharon años más tarde. Si bien en ese momento las circunstancias aún no estaban dadas para el romance -Ozzy estaba casado con su primera esposa, Thelma Riley-, el rockero reconoció que se había enamorado de ella en ese primer encuentro aunque no se dio cuenta hasta después. Pero no fue todo color de rosas para la pareja que después de haber soportado abusos de drogas e incluso violencia se separó en 2016 cuando se dio a conocer una supuesta infidelidad del vocalista. Un año más tarde, Ozzy y Sharon renovaron sus votos y ella confesó: “No puedo imaginarme la vida sin él”.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Michael Douglas vio a Catherine Zeta-Jones en la película La máscara del zorro y supo que debía estar con ella Grosby Group - LA NACION

La pareja ha pasado a ser una de las más duraderas de Hollywood después de superar la adicción al sexo y el cáncer de Douglas, además del trastorno bipolar de Zeta-Jones. Pero no fue todo fácil para el matrimonio que unió lazos en 1998 cuando sus caminos se cruzaron en el Festival de Cine de Deauville -el segundo más importante de Francia después de Cannes-. En 2011, después de que Douglas fuera declarado libre de cáncer de garganta, tras dar lucha a la enfermedad por más de un año, la actriz debió requerir ayuda médica para tratar su condición mental, desconocida por el público hasta ese momento. Dos años más tarde la enfermedad reincidió y Zeta-Jones volvió a buscar ayuda. La actriz se alejó de la industria del cine y la pareja se separó. Al año, la pareja anunció su reencuentro cuando Douglas declaró: “Estoy loco por ella. Creo que todas las parejas tienen sus momentos difíciles”.

Justin Timberlake y Jessica Biel

La ruptura duró menos de un año: la pareja corrió rápidamente a su reencuentro Instagram

El cantante y la actriz se conocieron en 2007 en una fiesta que Timberlake había organizado como after party de los Globo de Oro. El astro pop consiguió rápidamente el teléfono de Biel y la invitó a salir, aunque no fue fácil -la actriz no se dejó conquistar demasiado rápido-. Tiempo después, la pareja se mostró públicamente y viajó junta al Reino Unido mientras Timberlake actuaba en su gira Future Sex-Love Show. Al principio hubo tiempos en que las agendas no coincidían y todo indicaba que el romance iba a naufragar. Sin embargo, hicieron lugar y todo empezó a marchar sobre ruedas, incluso la madre del cantante había declarado su amor por Biel. Inesperadamente y sin dar muchas explicaciones la pareja anunció su separación a través de un comunicado conjunto en 2011. Pero la ruptura no duró demasiado y para el fin de ese mismo año la actriz y el cantante se volvieron a mostrar unidos y se casaron a finales de 2012 en una ceremonia privada. En 2015, J&J se convirtieron en padres.

Elizabeth Taylor y Richard Burton

Richard Burton y Elizabeth Taylor: un amor glamoroso y destructivo AP

Cuando de parejas legendarias se trata, la historia de amor de Taylor y Burton figurará por siempre en los anales de la historia. Cuando se conocieron -y enamoraron a primera vista- en 1962, durante el rodaje de Cleopatra, ambos estaban casados. Dos años más tarde se divorciaron de sus respectivas parejas y se casaron en una mítica ceremonia en el hotel Ritz-Carlton de Montreal. El amor tremendamente pasional y publicitado a los cuatro vientos por la prensa de la época, los convirtió rápidamente en la pareja más famosa del mundo. La tumultuosa relación dio tanto de que hablar que hasta tuvo su correlato de ficción. En ¿Quién le teme a Virginia Wolf? -de 1966- se ponen en la piel de un matrimonio en permanente guerra. La pasión, las peleas y su vida de viajes y lujo fue invadida por el abuso de alcohol y terminó por separar a la pareja en 1974, tras diez años de matrimonio. Un año y medio más tarde, reincidieron, se casaron por segunda vez pero esta vez no duraron ni dos años. Ambos se casaron con otras personas dos veces más, pero el cariño entre ellos se mantuvo hasta el final de sus días.