Desde Ezeiza, Jorge Rial defendió su decisión de vacunarse en Miami: “No aguantaba más”

Jorge Rial viajó a Estados Unidos para inocularse contra el Covid-19, a pesar de sus críticas a otras celebridades en el pasado. El viernes por la noche, el conductor de TV Nostra fue sorprendido por un movilero en el aeropuerto cuando se disponía a tomar el vuelo a Miami, en medio de la polémica generada por sus declaraciones. Horas antes, había asegurado que “la actitud soberbia de Zannini” le hizo tomar “una decisión que venía evitando”: no dejar su salud “en manos de los políticos”.

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo, la actitud soberbia de [Carlos] Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, tuiteó Rial, haciendo a referencia a los recientes dichos del procurador del Tesoro de la Nación, quien dijo que no siente culpa por haberse beneficiado de la vacunación vip. “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron”, agregó.

Con una serie de tuits, Jorge Rial anunció que se vacunará en Miami

Tras sus publicaciones en Twitter, el conductor armó sus valijas y se fue a Ezeiza. Fue allí donde un periodista del portal Farándula Show lo abordó justo antes de subir al avión. En un breve intercambio, Rial contó que estará fuera del país menos de una semana. “Tengo miedo”, admitió. “Me pegó muy cerca, estamos todos esperando y ya no aguantaba más, mucho miedo”, añadió.

Consultado por las críticas que recibió luego de comunicar su decisión, a la que muchos señalaron como contradictoria por los cuestionamientos que él mismo les había hecho a otras celebridades como Nacho Viale y Yanina Latorre, Rial le dedicó un mensaje a sus detractores: “Los quiero mucho”.

Días atrás, su esposa, la nutricionista Romina Pereiro, le rogó que priorizara su salud y no concurriera a su programa. En diálogo con Gabriel Corrado para Mañanas públicas (TV Pública), expresó: “Jorge está bien. Yo quiero aprovechar para hacer un pedido público, le queremos pedir que se quede en casa, que no se exponga, que no salga”. Preocupada, añadió: “Siempre lo apoyamos en todos sus proyectos y queremos que le vaya bien, está con un programa nuevo y muy entusiasmado, pero la salud está primero. Queremos que se quede en casa. Ayúdenme a pedirle”.

