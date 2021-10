Sabrina Rojas y el alejamiento de Luciano Castro de la obra Desnudos

Tras ser señalada como la responsable del alejamiento de Luciano Castro de la obra de teatro Desnudos, Sabrina Rojas, su exmujer, buscó desmarcarse del asunto . “No me corresponde a mí. No soy la vocera de Lu”, dijo a la prensa y fue lo único que deslizó respecto de este tema. La actriz y su nuevo amor, el Tucu López, charlaron con Intrusos (América), luego de compartir una cena con Castro y Flor Vigna, flamante pareja del actor.

Luego de asegurar que están muy bien y que aún no tienen planeado convivir, Rojas hizo referencia a la foto que subió a las redes junto a Castro y López. “La idea con nosotros es no dividir, sumar. Es así, se está dando y me parece que está buenísimo”, explicó. “Es una foto que ya tiene un mes”, aclaró ella mientras el Tucu contó por qué no aparece Flor en la imagen: “No está Flor porque no estaba en ese momento. Punto”. “Y cuando Flor estuvo no sacamos fotos, no sé por qué”, redondeó ella.

Por último, los dos contaron que la cena con Castro y Vigna se dio de forma espontánea y que la pasaron muy bien. “Fluyó y estuvo buenísimo”, explicó el Tucu y agregó: “¿Viste cuando cuatro personas se juntan a comer, lo que pasa...? Bueno, eso, estuvo lindo. Fue un momento genial”.

Por otro lado, esta semana se conoció la noticia del alejamiento de Castro de Desnudos, la obra de la alemana Doris Dörrie que se puede ver en el Teatro Metropolitan Sura y que también protagonizan Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Mercedes Scápola y Brenda Gandini. La pieza se estrenó durante el verano de 2020 en Mar del Plata y tuvo un gran éxito de taquilla. Cuando las restricciones por la pandemia se levantaron, la obra se repuso en la calle Corrientes.

El fin de una historia de amor

Sabrina Rojas reveló cómo transitaron sus hijos la mudanza de Luciano Castro, tras la separación Instagram.com

Después de once años juntos y consolidarse como una de las parejas más queridas del espectáculo, Sabrina Rojas y Luciano Castro confirmaron su separación. El anuncio se dio en mayo de 2021. Pese a la ruptura, ambos aseguraron que todo se dio en buenos términos. “Nos separamos como pareja, no como familia”, manifestó la actriz en aquel momento, en referencia a los hijos que tienen en común, Fausto y Esperanza.

Esta es la segunda vez que la pareja decide tomar rumbos separados. A comienzos de 2019 también se distanciaron de mutuo acuerdo. “Sí, estamos separados desde hace dos meses, pero estamos juntos por la familia”, dijo el actor en ese entonces. “Cuando las cosas no van, lo más sano es separarse”, expresó ella al dar su versión de los hechos.

Rumbo a la familia ensamblada

En agosto, Rojas blanqueó su nueva relación con el locutor de radio El Tucu López, a quien conoció un par de meses atrás cuando fue a ver Sex, la obra José María Muscari. La actriz no dudó en dejarse ver con el ex de Jimena Barón y Castro reconoció que ya sabía del noviazgo cuando salió a la luz.

Hace unas semanas Castro hizo lo propio con Flor Vigna, a quien conoció en el gimnasio y con quién, además, mantuvo reuniones por una serie de TV. Apenas se blanqueó el vínculo, los protagonistas decidieron mostrarse muy juntos en público. Es más, Castro será el protagonista del primer video musical de la actriz, quien muy pronto va a lanzar su carrera como cantante.

Luciano Castro y Flor Vigna, ya no se ocultan Gerardo Viercovich

Enredada en las versiones que la ponen como el motivo del alejamiento de Castro de la obra Desnudos, Rojas compartió una postal en Instagram en la que posa con su ex y su actual pareja, dejando en evidencia el buen vínculo que existe entre ellos.

“Cuando todo fluye, que en vez de pensar en dividir podés sumar”, escribió Rojas junto a la selfie que la muestra en medio de Luciano y el “Tucu”. Y agregó: “De a poco en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea”.