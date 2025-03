Santiago Martínez, exparticipante de Love is Blind, reconoció haber discutido con Emily Ceco y que hubo unos “zamarreos”

Santiago Martínez , el exparticipante del reality Love is Blind , que había sido denunciado por su esposa , Emily Ceco , por violencia de género, fue indagado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves. El mediático reconoció haber tenido una discusión con su pareja y también que, en esa pelea, hubo “unos zamarreos”.

Así lo informaron a LA NACIÓN fuentes judiciales. Martínez fue detenido este viernes en la casa de sus padres, situada en Ituzaingó, por personal de la policía bonaerense. Horas más tarde, fue indagado por la fiscal María Laura Cristini, funcionaria a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de Morón, especializada en violencia de género. Ceco es representada por el abogado Roberto Castillo.

Emily de Love is Blind denunció a su marido, Santiago Martínez, por violencia de género

“ El imputado reconoció que la noche en la que Ceco dijo haber sufrido violencia de género hubo una discusión y habló de ‘zamarreos’ ”, dijeron las fuentes consultadas.

Martínez continuará detenidos y la fiscal Crisitini tiene 30 días para definir si pide la prisión preventiva.

El pasado jueves 13 de febrero, luego de que trascendiera que la pareja surgida dentro del reality estaba separada, Emily Ceco estuvo en el programa de streaming El ejército de la mañana, en Bondi Live. Allí se presentó con moretones en la cara y reveló que había radicado ante la Justicia una denuncia por violencia de género contra Martínez, a quien acusó de abusar verbalmente de ella, golpearla y retenerla contra su voluntad en la casa que compartían, hasta que ella logró escaparse.

“Por favor, no me pegues”

El día en que la víctima hizo la denuncia pública

Según relató la influencer en el ciclo conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, todo sucedió entre la noche del viernes 7 y la madrugada del sábado 8 de febrero, después de una despedida de soltera sorpresa que le habían organizado su madre, sus hermanas, su tía y sus primas, dado que ella se iba a casar por iglesia con Martínez porque en el reality solo habían celebrado su enlace por civil. El plan consistió en ir a ver Sex, la obra de José María Muscari. De acuerdo a su relato, cuando ella le contó a su pareja sobre la despedida, él la alentó a que fuera a festejar: “Me dijo ‘qué bueno, andá, pasala lindo, disfrutá, divertite’. Algo supernatural, la reacción que esperaba que tuviera el Santiago con el que yo vivía”. Sin embargo, dijo, cuando regresó a su casa, él le reprochó haber interactuado con los artistas de la obra y comenzó a insultarla .

Ceco sostuvo que tuvieron una fuerte discusión y por eso, decidió cambiarse y pedir un auto para irse de ahí. “La llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono de la mano antes de que me atienda, y con mirada amenazante me puso el teléfono en la cara para controlar lo que yo decía. Cuando le dije ‘ma, me parece que voy a casa ahora’, me cortó la llamada y me dijo: ‘Vos no te vas a ningún lado’”. En ese momento, Emily le pidió por favor que la dejara irse y se corriera de la puerta de la habitación.

Cuando comenzó a juntar sus cosas para irse, Martínez la golpeó en la cabeza de espaldas. “Le dije ‘por favor, no me pegues’ y me dice ‘sos una p...’ y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama (...). Ahí me empezó a ahorcar con mis brazos”, explicó la joven entre lágrimas y mostró las marcas que le habían quedado en los brazos así como un moretón del ojo izquierdo.

“Le decía ‘por favor, Santiago, dejame’. Yo estaba toda chiquitita contra la cama y le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se vaya y me dice: ‘Me estás pegando... Hace dos horas no llorabas, llorá ahora (...)’”, relató Ceco, entre lágrimas, y agregó: “Lo empujé y le pegué una patada en los huevos. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar”.

“Cuando logré soltarme un poco lo escupí porque era el único método de defensa que tenía para que se corra, y me dijo ‘sos una negra villera, siempre fuiste así’. Mientras me pegaba, me empezó a escupir”, continuó la joven.

Sostuvo que, cuando advirtió que los vecinos podían escuchar los gritos, Martínez fue a buscar hielo para ponérselo en el ojo y le dijo: “Tranqui, amor, esto en dos días se te va”.

La joven dijo que, tras lo sucedido, su pareja no la dejaba salir de la casa. Y relató que, por miedo, le hizo creer que se iba a quedar, que lo iba a perdonar y que no iba a denunciarlo: “Fingí hasta el domingo a la tarde que estaba todo bien”. Asimismo, contó que sentía mucho dolor por los golpes en la cara, pero que él todo el tiempo buscaba restarle importancia y le pedía perdón.

Emily Ceco dio nuevos detalles de la demanda a Santiago Martínez

El domingo a la tarde, cuando Santiago salió a sacar la basura, ella se comunicó con su hermana para pedirle ayuda y le mostró como tenía la cara. Le pidió un auto y cuando encontró la oportunidad, se fue de su casa con la ropa que tenía puesta y las llaves: “Me escapé de mi casa y con mucho miedo” . Enseguida empezó a recibir mensajes de Martínez, que la acusaba de haberse ido “con otro”.

“Tenía la decisión de denunciarlo desde el minuto uno, pero quería esperar para hacerlo porque estaba muy mal”, expresó la joven. A su vez, contó que Martínez le enviaba mensajes todo el tiempo e incluso llego a decirle que, aunque no volvieran a estar juntos como pareja, tenían “trabajos pautados por San Valentín” con los que cumplir. Aunque ella en un principio accedió, su hermana le prohibió volver a acercarse a él y le sacó el teléfono, dado que él le pedía que se escapara para poder hacer los trabajos. “Le decía que sí para que él esté tranquilo hasta que yo tuviera la perimetral”, explicó Emily.

La historia de Emily Ceco y Santiago Martínez en Love is Blind

En el primer episodio de Love is Blind, Emily Ceco y Santiago Martínez tuvieron su primera cita a ciegas. “¿Cómo te llamás?”, le preguntó él y ella respondió: “Emily, ¿vos?”. “No, ¿me estás jodiendo? ¿Me creés si te digo que soñé con vos?”, dijo él entre lágrimas y el intercambio no tardó en viralizarse en las redes sociales. Los encuentros entre ellos progresaron, él le pidió casamiento y ambos apostaron por una vida juntos.

Durante el viaje a Tulum que realizaron los participantes en la segunda etapa del reality, se los vio como una de las parejas más seguras y apasionadas, pese a algunas escenas de celos. Ella, fanática de Boca y él, hincha de River, siempre se tomaron con humor e intensidad cada momento juntos. Sin embargo, en la convivencia (la tercera etapa del reality), hubo varias crisis y Martínez amagó con abandonar el programa. Incluso, se lo apuntó a él por algunas actitudes que luego tuvo que salir a aclarar. Pese a todo, en el altar, no dudaron en dar el “sí, quiero”.

La cuestionable actitud de Santiago con Emily en Love is Blind

Luego, se fueron de luna de miel por Europa y por un tiempo vivieron juntos en la casa de los papás de él hasta que pudieron mudarse a vivir solos. En todo este proceso, también hubo un tiempo en que se separaron y estuvieron cada uno por su lado, ya que querían comprobar que lo que sentían era real. Y con la distancia, se dieron cuenta que se extrañaban, que se querían y entonces, siguieron apostando por la pareja.

En el reencuentro (cuarta etapa del reality), él tuvo que salir a aclarar algunas actitudes que había tenido con su novia y que habían generado polémica en las redes sociales (lo trataron de “tóxico”). Pero, además, para dejar en claro el tema, ella aseguró que todos esos meses que habían estado juntos también le habían servido para conocerse bien y que lo que se había visto de ellos era solo una parte de la relación, por lo que ella estaba muy segura de cómo era él.

