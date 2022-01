Juana Viale: “Deberíamos tener más consideración por el prójimo”

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).– Luego de un año que consagró su rol como conductora de televisión, Juana Viale, de 39 años, volvió a abrazar el escenario como actriz en Punta del Este. A fines de diciembre se instaló en José Ignacio con su familia y se concentró para el estreno de El ardor, que levantó el telón en la Sala Cantegril, el 7 de enero pasado.

La obra del autor bonaerense Alfredo Staffolani, dirigida por Luciano Cáceres, es protagonizada también por Juan Gil Navarro, Joaquín Berthold y Santiago Magariños. La función se resuelve con una puesta de escena de una obra intimista, que pasea al espectador por un carrousel de emociones. En el seno de una familia disfuncional, los vínculos se erosionan con un déficit comunicacional y deseos postergados.

“Parte de la vida es poder arder físicamente, en lo psicológico y espiritual”, afirma Juana Viale Ricardo Figueredo

Rita (Viale), Marco (Navarro) y su hijo adolescente Manu (Magariños) viven encerrados en su casa, pegoteados por el calor porque el aire acondicionado no anda, aburridos y alcoholizados. Aislados, sin ningún tipo de conexión con el exterior, ni entre ellos. Hasta que la llegada de Antonio (Berthold) sirve de quiebre.

El público se involucra en una historia que atraviesa discusiones cotidianas. Las risas parecen ser el principal condimento de una audiencia relajada que avanza cada segundo más consiente de la crudeza del relato. En busca de evitar problemas, los personajes se apagan entre gritos, baldazos de agua fría, lo que conduce a una crisis inalterable. Finalizada la obra –que culmina con el espectador con aplausos de pie- los actores reciben con calidez al público. Muchas fotos, autógrafos y palabras de agradecimiento en esta primera temporada de verano esteña en tiempos de pandemia.

En este contexto, Juana Viale recibió a LA NACION para una entrevista, en donde hizo un análisis de la puesta, balanceó su último año como conductora y opinó acerca de la política argentina.

–El ardor, la obra que te trajo de gira por Uruguay, ¿cómo te gusta definirla?

–Es una comedia dramática en donde hablamos de un hecho de la vida real que pasan muchas familias, que es el no hablar, el silenciar los temas, el miedo a enfrentarse con una verdad, con una realidad. En este lío familiar, nuestro hijo tiene también un despertar sexual y un montón de preguntas y cuestiones donde no las puedes abrazar en su familia porque no se permite. De repente viene del Paraná un primo que, en su simpleza, es una persona disruptiva. Empiezan a exponerse todos estos temas que están totalmente silenciados. Es una exposición lamentable de una vida estancada.

–Es una gira por ocho ciudades, ¿cómo se siente, después de un año tan cargado de conducción y de tele, volver a tu rol de actriz?

–Es muy lindo volver a lo que es el teatro presencial, con el público, a poder sentir la energía, la risa, los silencios. Tener la dinámica de juntarnos para poder ensayar, sumado lo que es una gira que es medio vida de gitanos esto de rodar por distintos lugares de Uruguay, que es un país que yo amo profundamente y vengo desde siempre.

La recepción del público es alucinante, con mucha reflexión. Hay muchas personas que se sienten identificadas. En la obra hay una realidad cruel de la no aceptación y lamentablemente, a nivel social todavía se vive mucho, así que es una obra que cala hondo en las personas, esas son las devoluciones que nos hacen más allá de que la risa y el humor salva muchas veces para poder decir ciertas cosas, es una obra que conmociona bastante.

Juana Viale en Punta del Este Ricardo Figueredo

–¿Cuál sería para vos un sentimiento satisfactorio en el público?

–Muchas veces el poder ver algo que a uno le sucedió en la vida o sentirse reflejado en una situación, positiva o negativa, y que alguien lo pueda expresar a través del arte es reconfortante para el alma . Y lo digo después de que el público se nos haya acercado a decir estas cosas.

–Y a vos, ¿qué te hace arder en la vida?

–Y... la vida, la vida misma. Sí, todo. La verdad que todo. Soy muy, muy distante de Rita, pero sí creo que parte de la vida o de sentirse vivo es el poder arder físicamente, psicológicamente y espiritualmente.

–¿Qué balance hacés de tu último año?

–La verdad es que muy bueno. Soy muy agradecida, he tenido dos años de mucho trabajo cuando justamente en el mundo ha cesado el trabajo para muchas personas. Hubo mucho caos económico, mucho cierre de empresas y de pymes que en la Argentina han sido apaleadas con todo esto, así que más que agradecida vinculándome con un mundo que no era el mío, que es el de la conducción, en un momento difícil. El primer año fue bastante complejo porque el tema era complicado. Era una exposición constante sobre un virus que, al principio, no sabíamos qué era ni de dónde venía, dónde se inició, si había vacunas... En un mundo de desinformación se tenía que ser muy cuidadoso, con muchos invitados del universo de la medicina, política y todo eso creo que nutre. Todo vínculo te conecta con algo, todo te alimenta en algo, y yo no tengo la verdad ni la varita mágica de nada . Estoy acá aprendiendo siempre y creo que es lo que hice, así que balance maravilloso.

–¿Rescatás algún momento en particular?

–Creo que todos dieron lo suyo, yo fui creciendo también un montón, entonces todos me han ayudado a que yo pueda crecer. También sin público no hubiese sido posible, todo es un gran eslabón, en verdad, una gran telaraña. Estamos todos conectados. Hubo otras mesas, no tan políticas, sino más de artistas, que también, sufridos, sin poder trabajar, con familias enteras desempleadas, resultaron muy emocionantes, muy tristes. Así que con una reapertura que permitió que la gente volviera a trabajar, que se haya arrancado esa rueda nuevamente a funcionar, es pura felicidad.

–En perspectiva, ¿qué opinión te merece quizás ahora la clase política y económica de la Argentina?

–Tengo mi opinión y yo soy ahí un elemento para que vayan a decir lo que piensan, lo que creen, a preguntarles sobre situaciones actuales y concretas y realidades. Pero yo creo que todos los políticos, los economistas, los que caminamos todos los días al trabajo los que somos mamás, los que somos papás, los que somos hermanos, todos, deberíamos tener en una consideración mayor por el prójimo , por el medio ambiente. Si acepto que empiecen a explorar los suelos marítimos para hacer cosas petroleras, no avanzamos. La tecnología tiene que ir por lo sustentable para poder tener así grandes empresas y que el país también económicamente salga adelante y para poder tener trabajos nuevos, no destruyendo el suelo. Esa es mi visión: proyectos que puedan durar más de 20 años, que no pasa nada si es un mandato de cuatro años. Sería mucho más interesante plantear ideas que puedan ser proyectos a largo plazo. Estamos festejando una inauguración de 4 kilómetros de ruta cuando deberíamos estar festejando que tenemos los bosques nativos mejor preservados del mundo. Tengo esa visión política, voy por ese lado y me parece más interesante.

–¿Frustra un poco esa visión?

-La frustración sería la inactividad o la inanición de mi pensamiento y de mi accionar, a mí no me frustra, me entristece, pero no me detiene en mi granito de arena.

Juana Viale en Punta del Este Ricardo Figueredo

–¿Qué más esperar de Juana Viale para este año?

–Todo, porque acaba de empezar el año ¡Si no esperan nada más de Juana como artista sería tremendo! Con El ardor vamos a estar hasta el 29 de enero, felices, en Uruguay. Después tengo películas, algunos proyectos de teatro... Por supuesto, sigo siendo madre hasta que mi existencia deje de estar en la tierra, eso es una labor no remunerable, que te quita (y suma) muchas horas.

–¿Y la mesa?

–No tengo idea, te juro. No paro un instante. El día que pueda sentarme en una silla, por ahí sea en el programa.

El ardor, en Uruguay

PUNTA DEL ESTE | Sala Cantegril

19 y 20 de enero, a las 22.

Entradas en venta por AccesoYa

PAYSANDÚ | Sala 1 Cine Shopping

18 de enero

Entradas en venta por AccesoYa

MERCEDES | Teatro 28 de Febrero

20 de enero

Entradas en venta por MiEntrada

CARMELO | Teatro Uamá

21 de enero

Entradas en venta por AccesoYa

COLONIA DEL SACRAMENTO | Teatro Bastión del Carmen

22 de enero

Entradas en venta por AccesoYa

ROSARIO | Centro Cultural De Rosario

23 de enero

Entradas en venta por AccesoYa

TREINTA Y TRES | Teatro Municipal

25 de enero

Entradas en venta por AccesoYa

MONTEVIDEO | Auditorio Nacional del Sodre

27 y 28 de enero

Entradas en venta por TICKANTEL