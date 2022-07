Piqué y Shakira, frente a frente: aseguran que habrá una “reunión de emergencia” en los Estados Unidos

Después de unas horas de que se le viera una reacción inesperada a Shakira ante los periodistas que la esperaban en su hogar, se conoció el comienzo de un capítulo más en el proceso de su separación de Gerard Piqué. En esta ocasión, una reunión sorpresiva y secreta, según revela la prensa especializada en el tema, es la novedad en esta novela que parece no tener fin.

De acuerdo con el programa Chisme no like, que siguió el divorcio de Shakira y Piqué desde el inicio, la artista colombiana se llevó a sus hijos a San Diego, California, a pesar de la supuesta oposición del padre. Lo llamativo del caso es que el viaje coincidió con la gira futbolística que el Barcelona, equipo en el que juega Piqué, está llevando a cabo en Estados Unidos. Es por eso que, al coincidir ambos en el mismo país, realizarán una “reunión de emergencia”.

El programa en mención reveló una fotografía en la que se vería a Shakira y sus dos hijos, Milán (9) y Sasha (7), en la ciudad californiana. Según los presentadores, llamó la atención el destino de la autora de “La Bicicleta”, ya que tiene propiedades en otras partes de Estados Unidos. ”Es muy misterioso, porque tiene casa en las Bahamas, tiene casa en Miami y porque Shakira, tenemos la potestad de confirmar, está con sus hijos en la ciudad de San Diego, California”, comentó Javier Ceriani, conductor del show español.

Shakira y Piqué y un divorcio que se hace eterno: ahora avanza una reunión de emergencia en EE.UU. (Foto Instagram @3gerardpique)

Aunque se intuye que el viaje de Shakira es tan solo por vacaciones, el programa afirma que habrá una “reunión de emergencia” entre ambas figuras. ”Tenemos novedad de último momento: Piqué va a hacer una parada técnica en San Diego también para encontrarse con Shakira”, dijo el presentador.

Dicha información de la supuesta reunión coincide con los rumores que hablan de que Piqué podría fichar para un equipo estadounidense, a pesar de que ha sido parte clave del proceso de pretemporada del club catalán. Lo cierto es que el 4 de agosto, según versiones de la prensa, se llevaría a cabo una reunión entre los abogados de Shakira y Piqué. Allí se definiría su futuro y el de sus hijos.

La estrategia de Shakira para perjudicar a Piqué

Mientras tanto, otra parte de la separación sigue su curso. Es que Shakira optó por continuar el proceso de división de bienes mediante la Justicia. Ambos decidieron jugar fuerte y acudieron a los abogados más prestigiosos de la ciudad catalana. En el caso de la colombiana, contrató los servicios de Pilar Mañé y él, decidió contratar los servicios de un estudio llamado Tamborero.

La mantención de sus dos hijos es una de las cuestiones principales y por ende, cada grupo de letrados elaboran estrategias para sacar la mejor tajada posible. “Se dio cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con el que convivía (...) Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, informó el diario Informalia, en una contienda jurídica que tendrá varios capítulos por delante.