Por qué eliminaron a Sofi Martínez de MasterChef Celebrity
La periodista deportiva debió abandonar el certamen tras un duelo decisivo contra Miguel Ángel Rodríguez; el jurado cuestionó la preparación del plato que presentó
La periodista deportiva, Sofi Martínez, finalizó su participación en MasterChef Celebrity tras la gala de eliminación del lunes 5 de enero. El jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular determinó su salida del programa tras evaluar su desempeño en una prueba técnica con mollejas.
La salida de Sofi Martínez de MasterChef Celebrity
La gala de eliminación exigió a los participantes en riesgo trabajar con un ingrediente complejo como las mollejas. Los expertos degustaron las preparaciones y detectaron errores técnicos en tres platos específicos. Damián Betular convocó al frente a Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas y Sofi Martínez para comunicarles la situación crítica de sus entregas. El pastelero justificó la llamada y afirmó que son tres platos que “tuvieron cosas que no cerraron”.
El tribunal gastronómico resolvió salvar primero al influencer Ian Lucas. Betular le indicó: “Ian, una semana más, podés volver a tu estación”. Esta determinación dejó la definición final reducida a un mano a mano entre la periodista y el actor para determinar quién dejaría el delantal negro y las cocinas del ciclo conducido por Wanda Nara.
Los chefs debatieron para elegir entre los dos concursantes restantes. El pastelero argentino tomó la palabra y explicó la dificultad del fallo debido a la evolución de ambos en la competencia. El jurado expresó: “Son dos participantes que, con algunos traspiés, progresaron un montón. Nos costó ponernos de acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo y uno de ustedes abandona la competencia”. Instantes después anunció que Sofi Martínez era la nueva eliminada. La noticia provocó una reacción inmediata en Miguel Ángel Rodríguez, quien abrazó a su compañera antes de subir al balcón junto al resto de los salvados.
Las palabras de despedida a Sofi Martínez
Los tres jueces dedicaron mensajes de reconocimiento a la periodista antes de su partida. Donato de Santis destacó su labor profesional y agregó: “Todos los que pasan por MasterChef dejan una huella y vos no sos una excepción”. Damián Betular también elogió su paso por el certamen y señaló que ella dio “unos platazos increíbles” y le aseguró que el programa “es tu casa”. Por último, Germán Martitegui cerró la ronda de devoluciones: “Creo que vos ganaste y la gente ganó porque te conoció”.
La periodista deportiva agradeció a la producción y a sus compañeros por la experiencia compartida, resumiendo su estadía en el reality con una frase: “Fue un viaje de egresados estar con ellos”. Tras despedirse de Wanda Nara y del resto de los competidores, dejó su delantal en la estación y se retiró del estudio.
Los eliminados de MasterChef Celebrity hasta ahora
La competencia avanza y varios concursantes debieron abandonar el certamen por decisión de los expertos o motivos personales. La lista de eliminados de MasterChef Celebrity 2025 hasta la fecha incluye a figuras de diversos ámbitos:
- Sofi Martínez (periodista deportiva).
- Momi Giardina (influencer).
- Julia Calvo (actriz).
- Eugenia Tobal (actriz).
- Alex Pelao (humorista e influencer).
- Valentina Cervantes (modelo, abandonó voluntariamente).
- Walas (músico).
- Luis Ventura (periodista).
- Diego “Peque” Schwartzman (extenista).
- Esteban Mirol (periodista).
- Jorge “Roña” Castro (exboxeador).
- Pablo Lescano (músico, abandonó antes del inicio).
En la gala del lunes también participaron La Joaqui, Evangelina Anderson, La Reini Gonnet, Marixa Balli y el Turco Husaín, quienes lograron asegurar su continuidad. El Chino Leunis, Susana Roccasalvo, Emilia Attias y Cachete Sierra observaron la definición desde el balcón tras salvarse en instancias previas.
Cómo ver MasterChef Celebrity
El programa e puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
El contenido también se encuentra disponible a través de plataformas digitales. Los episodios salen en simultáneo por HBO Max y quedan alojados allí para su visualización posterior. Streams Telefe ofrece una cobertura en vivo por YouTube y Twitch con la reacción de Grego Rossello y Nati Jota.
