Por qué eliminaron a Sofi Martínez de MasterChef Celebrity

La periodista deportiva, Sofi Martínez, finalizó su participación en MasterChef Celebrity tras la gala de eliminación del lunes 5 de enero. El jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular determinó su salida del programa tras evaluar su desempeño en una prueba técnica con mollejas.

La salida de Sofi Martínez de MasterChef Celebrity

La gala de eliminación exigió a los participantes en riesgo trabajar con un ingrediente complejo como las mollejas. Los expertos degustaron las preparaciones y detectaron errores técnicos en tres platos específicos. Damián Betular convocó al frente a Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas y Sofi Martínez para comunicarles la situación crítica de sus entregas. El pastelero justificó la llamada y afirmó que son tres platos que “tuvieron cosas que no cerraron”.

Gala de eliminación de MasterChef Celebrity

El tribunal gastronómico resolvió salvar primero al influencer Ian Lucas. Betular le indicó: “Ian, una semana más, podés volver a tu estación”. Esta determinación dejó la definición final reducida a un mano a mano entre la periodista y el actor para determinar quién dejaría el delantal negro y las cocinas del ciclo conducido por Wanda Nara.

Los chefs debatieron para elegir entre los dos concursantes restantes. El pastelero argentino tomó la palabra y explicó la dificultad del fallo debido a la evolución de ambos en la competencia. El jurado expresó: “Son dos participantes que, con algunos traspiés, progresaron un montón. Nos costó ponernos de acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo y uno de ustedes abandona la competencia”. Instantes después anunció que Sofi Martínez era la nueva eliminada. La noticia provocó una reacción inmediata en Miguel Ángel Rodríguez, quien abrazó a su compañera antes de subir al balcón junto al resto de los salvados.

Sofi Martínez fue eliminada de MasterChef Celebrity

Las palabras de despedida a Sofi Martínez

Los tres jueces dedicaron mensajes de reconocimiento a la periodista antes de su partida. Donato de Santis destacó su labor profesional y agregó: “Todos los que pasan por MasterChef dejan una huella y vos no sos una excepción”. Damián Betular también elogió su paso por el certamen y señaló que ella dio “unos platazos increíbles” y le aseguró que el programa “es tu casa”. Por último, Germán Martitegui cerró la ronda de devoluciones: “Creo que vos ganaste y la gente ganó porque te conoció”.

La periodista deportiva agradeció a la producción y a sus compañeros por la experiencia compartida, resumiendo su estadía en el reality con una frase: “Fue un viaje de egresados estar con ellos”. Tras despedirse de Wanda Nara y del resto de los competidores, dejó su delantal en la estación y se retiró del estudio.

Sofi Martínez se despidó de MasterChef Celebrity Gentileza Telefe

Los eliminados de MasterChef Celebrity hasta ahora

La competencia avanza y varios concursantes debieron abandonar el certamen por decisión de los expertos o motivos personales. La lista de eliminados de MasterChef Celebrity 2025 hasta la fecha incluye a figuras de diversos ámbitos:

Sofi Martínez (periodista deportiva).

Momi Giardina (influencer).

Julia Calvo (actriz).

Eugenia Tobal (actriz).

Alex Pelao (humorista e influencer).

Valentina Cervantes (modelo, abandonó voluntariamente).

Walas (músico).

Luis Ventura (periodista).

Diego “Peque” Schwartzman (extenista).

Esteban Mirol (periodista).

Jorge “Roña” Castro (exboxeador).

Pablo Lescano (músico, abandonó antes del inicio).

En la gala del lunes también participaron La Joaqui, Evangelina Anderson, La Reini Gonnet, Marixa Balli y el Turco Husaín, quienes lograron asegurar su continuidad. El Chino Leunis, Susana Roccasalvo, Emilia Attias y Cachete Sierra observaron la definición desde el balcón tras salvarse en instancias previas.

Sofi Martínez fue la última eliminada de MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

Cómo ver MasterChef Celebrity

El programa e puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

El contenido también se encuentra disponible a través de plataformas digitales. Los episodios salen en simultáneo por HBO Max y quedan alojados allí para su visualización posterior. Streams Telefe ofrece una cobertura en vivo por YouTube y Twitch con la reacción de Grego Rossello y Nati Jota.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.