Premios Oscar 2020: cómo Joaquin Phoenix logró veganizar la temporada de premios

El actor, quien es vegano desde niño, fue uno de los impulsores para que esta temporada las entregas de premios tuviesen un menú sin alimentos de origen animal

Hace unos días, desde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, anunciaban que este año, al igual que los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards y los premios SAG, los Oscar van a contar con un menú vegano. Este cambio repentino en los alimentos elegidos para la temporada de premios 2020, tiene un gran impulsor: el actor Joaquin Phoenix.

Joaquin es vegano desde muy pequeño. "Cuando era un niño vi como mataban un montón de peces mientras paseábamos en barco. Para que dejaran de moverse los tiraban contra los bordes del bote, y eso me causó mucha impresión. A pesar de mi edad, tuve una reacción muy fuerte, sentí mucha injusticia en ese acto y no me pasó solo a mi, sino que a mis hermanos también", le contaba el actor al sitio Collider. "No se como explicarlo, creo que me angustió mucho y me enojó, en ese momento me dio miedo el ser humano y la humanidad en general, de alguna manera lo sentí como un gran abuso de poder. Desde ese día supe que no quería comer más carne, y con mis hermanos le preguntamos a nuestros padres, '¿Por qué no nos dijeron de donde viene la comida?'. Fue genial, me acuerdo de la cara de mi mamá y de ella llorando sin saber que responder. Fue muy evidente que ninguno iba a volver a comer carne". La familia entera se volvió primero vegetariana, y al poco tiempo vegana.

Con esta filosofía en mente, y aprovechando la gran popularidad que le dio su papel en la película Guasón, Phoenix se propuso utilizar su poder ante los medios para concientizar sobre el cambio climático y los derechos de los animales. Según una investigación del sitio The Hollywood Reporter, fue el actor quien impulsó la veganización de las entregas de premios de este año.

Su primer objetivo fueron los Globos de Oro, en donde hizo campaña con los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, logrando su cometido: que el menú de la ceremonia fuera a base de plantas y legumbres. Al ganar el premio a mejor actor, Joaquin subió al escenario y agradeció esta acción. "Es muy bueno reconocer el vínculo entre la ganadería y el cambio climático. Fue una movida muy inteligente la de ofrecer comida a base de plantas, realmente envía un mensaje muy poderoso", dijo durante su discurso, en el que también cuestionó el compromiso de las celebridades para tomar medidas concretas para cuidar el planeta.

Durante el mes de enero, Phoenix contactó personalmente a Joey Berlin -CEO de la Asociación que preside los Critics' Choice Awards- en representación de algunas figuras como Leonardo DiCaprio, Phoebe Waller-Bridge y Kristen Bell. Tras un intercambio de palabras y un análisis en conjunto, la ceremonia también terminó teniendo un menú vegano. Según reveló Berlin, Phoenix le mostró estadísticas de como la industria ganadera es una de las mayores culpables del cambio climático, argumentando que estos eventos que generan tanta atención pública, son una gran opción para que se hable del tema y que la gente tome conciencia.

La campaña siguió en los premios SAG, que también contó con un menú 100% vegano. El día de dicha ceremonia, y tras recibir el premio a mejor actor, Joaquín abandonó la fiesta para ir a una vigilia. Vestido con el mismo traje con el que desfiló en la alfombra roja, el actor acompañó a un grupo de cerdos que estaba siendo trasladado a un matadero, reconfortándolos durante sus últimos minutos de vida.

Joaquín y su prometida, Rooney Mara, suelen participar en manifestaciones junto a grupos activistas. En el mes de septiembre, cuando viajó al Festival Internacional de Cine de Toronto, junto a un grupo de veganos realizó una protesta en los subtes de la ciudad. En noviembre, se unió al grupo Extinction Rebellion en un evento que hicieron en Los Angeles para educar sobre el cambio climático. Por último, en enero fue arrestado en Washington D.C. al acompañar a Jane Fonda en sus Fire Drill Friday, una manifestación pacífica que lleva adelante la actriz todos los viernes frente al congreso.

Famosos que siguen una dieta vegana

El músico participa activamente en campañas para que la gente consuma menos carne

Si bien Joaquin es uno de los veganos más famosos del mundo del espectáculo, no es el único. Sir Paul McCartney también es un gran activista que lucha por los derechos de los animales. Cuando visitó Argentina en el 2016, el Beatle pidió expresamente a los productores de su show que no se permita la venta de carne dentro de los estadios . Asimismo, el músico impulsa la campaña "Meat Free Monday", que invita a no comer ningún tipo de producto animal los días lunes.

"Un reporte reciente de las Naciones Unidas, titulado Live Stock's Long Shadow, contiene un mensaje claro: el acto individual más efectivo que una persona puede realizar para reducir los efectos del calentamiento global es volverse vegetariana", escribió McCartney en una misiva enviada a los medios británicos en el 2007.

Benedict Cumberbatch , Jessica Chastain, Billie Eilish, Miley Cyrus, Ariana Grande, Sia, Zac Efron, Casey Affleck, Olivia Wilde, Woody Harrelson y Simon Cowell son algunos de los famosos que también siguen una dieta vegana, buscando no solo llevar una vida más saludable, sino también concientizar sobre el cambio climático y el bienestar de los animales.