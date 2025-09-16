Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina, exparticipante de GH, este martes 16 de septiembre

La evolución en el estado de salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, mantiene en vilo al público y a sus fans. El joven continúa su internación en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, después del grave siniestro vial que protagonizó el viernes a la noche. La institución médica emitió un nuevo comunicado este martes con precisiones sobre su cuadro clínico actual.

Qué dice el parte médico de este martes

El informe más reciente sobre la salud del joven de 22 años se difundió cerca de las nueve de la mañana. El comunicado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega detalla la situación actual del paciente.

“Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”, precisa el texto oficial.

El parte médico de este martes 16 de septiembre indica que el paciente tiene un registro de fiebre (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

El reporte agrega un dato nuevo sobre su evolución. “Tiene un registro de fiebre. Se le tomaron cultivos y se le rotó el esquema antibiótico”, informa el comunicado. El hospital aclara que no hubo cambios en otros aspectos de su cuidado. La conclusión del parte médico indica que Medina “se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

Cómo fue el accidente de Thiago Medina

La Fiscalía de Moreno investiga las circunstancias del siniestro. El hecho ocurrió el viernes en la intersección de la avenida San Martín y la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Medina conducía su moto cuando impactó contra un vehículo.

Los detalles del accidente de Thiago Medina (Video: LAM)

Las primeras pericias sugieren que la zona del cruce presenta poca señalización, un factor que pudo contribuir al choque. La principal hipótesis de los investigadores es que el automóvil se disponía a realizar un giro hacia la izquierda. El conductor del coche habría colocado la luz de giro y comenzado la maniobra. Segundos después, la moto de Medina lo embistió de forma violenta en la parte trasera.

Cuáles son las lesiones que sufrió

El impacto le provocó a Medina heridas de gravedad. El diagnóstico inicial confirmó la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. A raíz de las lesiones internas, el equipo médico del hospital realizó una intervención de urgencia. En la operación, los cirujanos le extirparon el bazo.

El nuevo parte médico de Thiago Medina

Los informes médicos también confirmaron que el joven sufrió daños severos en uno de sus pulmones, lo que complica su cuadro respiratorio y requiere un seguimiento constante por parte del servicio de cirugía torácica.

El pedido de Daniela Celis y el apoyo del entorno de Gran Hermano

Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus dos hijas, Laia y Aimé, utiliza su cuenta de Instagram para mantener informados a sus seguidores. En sus publicaciones, Celis transmitió un mensaje de esperanza.

“Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reikis que envían”, expresó en una de sus historias. De todos modos, pidió mantener la cautela. “Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”, aclaró.

"Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reikis que envían", expresó Daniela Celis

El pedido de apoyo se extendió a otros excompañeros del reality show. Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022 de Gran Hermano, publicaron un posteo en conjunto. “Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”, escribieron.

Santiago del Moro, conductor del programa, también se sumó a la cadena de oración. El presentador compartió una de las publicaciones de Celis en su perfil de Instagram y agregó el emoji de dos manos en posición de rezo.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, se sumó a la cadena de oración por el joven

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.