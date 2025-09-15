Qué dijo Daniela Celis tras conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina

Daniela Celis comunicó este lunes detalles sobre la evolución de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva. El exparticipante de Gran Hermano sufrió un grave accidente de moto y su estado es delicado. Ante esto, la influencer utiliza su cuenta de Instagram para brindar información a sus seguidores sobre el estado de salud del padre de sus hijas.

El mensaje de Daniela Celis sobre la salud de Thiago

Daniela Celis compartió un mensaje con tono esperanzador en sus redes sociales. La joven detalló que Thiago Medina mostró algunos signos leves de recuperación, aunque su caso mantiene el carácter de reservado. “Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reikis que envían”, afirmó Celis en una publicación.

"Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reikis que envían", afirmó Celis (Fuente: Instagram / @danielacelis01)

La influencer también especificó la situación actual del joven de 22 años: “Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”. Ante esto, solicitó a sus seguidores que continúen con los rezos por la recuperación de su expareja. “Toda la luz que nos envían está llegando”, aclaró en su mensaje.

Celis informó que las hijas que tiene en común con Medina, las gemelas Laia y Aimé, se encuentran bien. Explicó que las niñas están contenidas por “toda la familia, padrinos, madrinas y amigos”. En una postal emotiva, mostró a una de las gemelas y escribió: “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

"Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina", pidió Celis (Fuente: Instagram / @danielacelis01)

Cuál es el último parte médico oficial de Thiago Medina

Un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con fecha del domingo 14 de septiembre, ya anticipaba una evolución favorable. “Sigue en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”, detallaba ese comunicado.

El nuevo parte médico de Thiago Medina

Este lunes, el programa A la Barbarossa (Telefe) difundió un nuevo parte médico que actualiza su condición. “El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y seguimiento de servicio de cirugía toráxica. Está estable, sin fiebre, con pronóstico reservado”, indicó el fragmento del informe.

El documento también señaló que se emitirá una nueva actualización a las 18 horas, después de una consulta interdisciplinaria. Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno (Fuente: Instagram/@thi4go_km)

El apoyo del entorno de Gran Hermano

Figuras del ambiente televisivo y excompañeros del reality show se sumaron a los pedidos de oración. Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022 de Gran Hermano, realizaron un posteo en conjunto para apoyar a su amigo. “Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”, expresaron en el texto de una historia de Instagram.

Santiago del Moro, conductor del formato, también se pronunció en sus redes sociales. El presentador compartió la publicación de Daniela Celis y le sumó el emoji de un rezo. Del Moro acompañó a Medina durante sus primeros pasos en los medios de comunicación y lo aconsejó dentro y fuera del programa.

Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio se sumaron al pedido de oración por su amigo

¿Quién es Thiago Medina?

Thiago Medina, oriundo de González Catán, se hizo conocido en 2022 por su participación en Gran Hermano. Su historia de vida conmovió al público. Proveniente de una familia de diez hermanos, trabajó desde joven en el Mercado Central y juntó cartones con su padre. Su madre, Marisa, falleció a los 34 años.

En su video de presentación para el reality, Thiago expresó su principal objetivo. “Quiero una nueva vida para mis hermanos. Me gustaría hacerles una casita linda”, sostuvo. Tras su salida del programa, utilizó el dinero que ganó con su fama para remodelar la vivienda familiar en González Catán. Un año después, mostró los resultados en el programa Mañanísima de Ciudad Magazine.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.