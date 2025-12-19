El chef Christian Petersen permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir un colapso físico durante el ascenso al volcán Lanín. Las autoridades sanitarias de la provincia de Neuquén emitieron un comunicado oficial sobre su evolución clínica.

¿Qué dice el último parte médico de Christian Petersen?

El parte médico oficial que difundió el Ministerio de Salud de Neuquén, el jueves por la tarde, confirma una situación de extrema gravedad: “Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.

El Ministerio de Salud provincial aclaró que este comunicado representa la única información oficial válida hasta el momento. La institución desmintió versiones previas sobre la patología del cocinero, en las cuales se decía que el cocinero sufrió una fibrilación auricular como causa del colapso.

En la misma línea solicitaron cautela en el manejo de la información. “Solicitamos especialmente a la comunidad y a los medios de comunicación respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado. El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario. Cualquier información oficial sobre la evolución del caso será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales del ministerio y del hospital”, indicaron desde la cuenta en Instagram.

El operativo de auxilio en el ascenso al Lanín

Petersen inició la travesía hacia la cumbre del volcán de 3747 metros sobre el nivel del mar junto a un grupo de diez personas, junto con guías con experiencia para la expedición. Según pudo saber LA NACION, el cocinero carecía del estado físico necesario para completar el desafío, lo que derivó en su descompensación. Los guías de la excursión brindaron contención inmediata y efectuaron el descenso hacia la base. Luego, agentes de Gendarmería colaboraron en las tareas de asistencia en el lugar, que ingresó al hospital poco después del rescate en la base del volcán.

Sole Martins, socia del chef, en diálogo con LA NACION, afirmó que el empresario gastronómico se encuentra acompañado de Sofía Zelaschi, su esposa, y sostuvo que el entorno íntimo del cocinero necesita tranquilidad, según expresó Martins. Además, el cocinero cuenta con el apoyo de sus hijos, Hans, de 26 años, Lars, de 21 años, y Francis, de 17 años, junto a sus hermanos Roberto y Lucas, siguen de cerca la evolución médica.

La historia de amor de Christian Petersen y Sofía Zelaschi

En el último tiempo, el chef destacó su vínculo con Zelaschi en declaraciones previas. Ambos se conocieron en 2018 en el programa El gran premio de la cocina. En aquel ciclo de televisión, él ocupó el rol de jurado y ella participó como concursante. Al principio mantuvieron una amistad, pero el flechazo los sorprendió al final del concurso. El chef relató el inicio de la relación en una entrevista para la revista ¡HOLA! Argentina.

“Yo estaba de novio y ella a punto de casarse, pero se vino a trabajar conmigo. Con el tiempo, nos animamos a algo más. Para ella era una relación moderna, pero para mí, todo era desafiante. Yo, que siempre viví bajo un romanticismo más tradicional, del modelo ‘para toda la vida’, me encontré con algo diferente y más relajado. Nos veíamos cada tanto y eso nos vino bien a los dos. Recién a los dos años empezamos a darle un poco más de formalidad. Nos replanteamos qué era lo que queríamos. ‘A mí me gusta estar en familia, en un lugar de mucha paz y alegría’, me dijo ella. Yo, que quería lo mismo, decidí apostar a nuestra relación”, relató el cocinero.

