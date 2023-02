Qué es “el botón”, la herramienta que revolucionó a Gran Hermano Brasil y que piden que exista en su versión argentina

escuchar

Big Brother Brasil comenzó el 16 de enero y de inmediato se trazaron las diferencias con la emisión de la Argentina, tanto de infraestructura como de reglamento. Cada detalle llama la atención, y recientemente se conoció una de las herramientas que tienen los participantes cariocas y que fue ejecutada: el botón de retiro. El jugador Bruno Gaga lo presionó y revolucionó la casa.

Son 22 los participantes que ingresaron a Gran Hermano en Brasil y tras un mes de juego se realizó la primera renuncia. A diferencia de la versión argentina, los jugadores cuentan con un botón ubicado en el living de la propiedad que al presionarlo quedan fuera de juego inmediatamente. Para ello deben tocar una perilla que luego de encenderse una luz verde los habilita a abrir el cofre que resguarda el botón. Si la iluminación es roja no podrá ejecutarse, explicaron desde Globo Show.

Revolución en Gran Hermano Brasil por el uso del botón de retiro

Bruno Gaga se encontraba solo en el sitio cuando luego de mirar el cofre tomó la determinante decisión, al ver la luz verde, de accionarlo. Inmediatamente, activó una alarma que llevó a los participantes a alertarse y correr hasta el centro de la casa. La espontaneidad es crucial en ese momento y no hay vuelta atrás, a diferencia de la versión argentina, que la decisión se debe comunicar en el confesionario y puede charlarse con Gran Hermano y revertirse. El momento se viralizó en redes sociales y los fans de la Argentina se mostraron entusiasmados por la herramienta.

El participante fue consolado por sus compañeros e inmediatamente fue al confesionario donde explicó su decisión. “Era mi pico, no podía soportarlo más. Me sentía perdido dentro de mí. Estaba muy mal por dentro. Extrañaba a mis padres, a mi familia. Llegué a mi límite. No podía ser yo mismo. Me duele. Estaba sufriendo mucho”, reveló y minutos más tarde fue despedido por el resto de los participantes.

LA NACION