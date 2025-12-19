Qué es una falla multiorgánica, el diagnóstico de Christian Petersen

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén difundió un reporte sobre el estado de salud del chef Christian Petersen, quien permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes. El cuadro clínico, caracterizado por una falla multiorgánica, se originó tras una descompensación en el volcán Lanín.

¿Qué es una falla multiorgánica?

El cardiólogo Mario Boskis, especialista en longevidad saludable, explicó en LN+ que esta condición representa un cuadro de extrema gravedad. El médico señaló que el problema surge cuando un órgano deja de funcionar y el cuerpo no logra compensar ese daño y necesita apoyo de terapia intensiva permanente con múltiples dispositivos para sostener las funciones vitales. El eje del problema reside en la circulación, ya que, cuando el corazón no compensa la falla, la sangre no llega de forma adecuada a los órganos, lo que genera hipoxia o falta de oxígeno en los tejidos. “Falla el corazón, el riñón, el hígado, el cerebro”, detalló.

preocupacion por la salud de Christian Petersen

El especialista apuntó al origen del proceso: “Una falla multiorgánica no es una enfermedad en sí, sino la respuesta del organismo ante una falla catastrófica en un órgano”.

El daño circulatorio provoca una respuesta inflamatoria sistémica y el cuerpo comienza a liberar sustancias químicas de forma masiva. El especialista precisó: “Hay un daño circulatorio, una respuesta inflamatoria; el cuerpo se inflama y es como una explosión de sustancias químicas que se liberan”.

El tratamiento para una falla multiorgánica

Boskis describió la progresión del daño como un efecto dominó donde el fallo de un sistema arrastra a los demás. El experto afirmó: “Empieza a fallar órgano por órgano, es como un dominó”. La gravedad del cuadro demanda intervenciones técnicas inmediatas para sustituir las funciones naturales del cuerpo.

El especialista detalló los requerimientos médicos para estabilizar al paciente: “El paciente con una falla multiorgánica entra en un cuadro que necesita asistencia respiratoria mecánica, drogas que mantengan la presión arterial, drogas que estimulen al corazón para que bombee y diálisis para filtrar el riñón”.

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén confirmó la situación de Petersen a través de un comunicado oficial. “Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, informó la institución sanitaria.

El comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén acerca del estado de salud de Christian Peterson instagram.com/minsaludnqn

“Solicitamos especialmente a la comunidad y a los medios de comunicación respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado. El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”, concluyó el comunicado.

Qué le paso a Christian Petersen

La descompensación del chef sucedió durante el ascenso al volcán Lanín, cuya altura disminuye la presión atmosférica y el oxígeno disponible, factores generan síntomas que escalan si no existe una acción rápida. El esfuerzo físico aumenta la demanda de oxígeno y acelera el deterioro sistémico. Boskis subrayó que no existe una forma precisa de predecir la reacción de una persona ante la montaña.

El cardiólogo describió la escala de síntomas ante la falta de oxígeno: “El primer síntoma es el dolor de cabeza; después aparecen náuseas, vómitos, y más arriba, confusión o somnolencia”.

El cocinero Christian Petersen está bajo observación médica constante en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes (Fuente: Instagram/@chrispetersenok)

Petersen, el cocinero argentino de 56 años, integraba un grupo de diez personas durante la excursión, pero emprendió el ascenso sin el estado físico adecuado. Los guías especializados lo contuvieron durante la subida al detectar su malestar y realizaron el descenso hasta la base del volcán. Personal de Gendarmería colaboró en la asistencia del chef, quien llegó al hospital de Junín de los Andes antes de su traslado a San Martín de los Andes.

La socia de Petersen, Sole Martins, expresó a LA NACION que la familia necesita tranquilidad. El cocinero se encuentra en San Martín junto a su esposa, Sofía Zelaschi, con quien contrajo matrimonio en abril de este año. El empresario gastronómico, también cuenta con el apoyo de sus hijos: Hans(26), Lars (21) y Francis (17), quienes siguen la evolución médica de su padre. Sus hermanos Roberto y Lucas también brindan apoyo en este momento.

El último posteo de Christian Petersen antes de sufrir la descompensación (Fuente: @chrispetersenok)

El último posteo del chef en Instagram data del dos de diciembre. Petersen dedicó una frase de Rabindranath Tagore a su esposa: “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”. “Te amo mi vida”, respondió el gesto Zelaschi y le agregó un corazón verde. “Cómo me ganaste”, sumó el chef con un emoji de una raqueta de tenis. El posteo lleva la fecha del 2 de diciembre.

