Qué pasó entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: rumores de separación, versiones cruzadas y desmentidas

El amor entre Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul tomó por sorpresa a más de uno. Si bien algunos bancaron a la pareja desde el minuto cero, otros no se pusieron muy felices por ellos. Aunque al comienzo mantuvieron un bajo perfil y a lo largo del último año y medio atravesaron los mil y un rumores de crisis, en los momentos más duros se mostraron cerca y más juntos que nunca, como lo fue el Mundial de Qatar y la reciente revelación de la cantante sobre su salud mental. Sin embargo, en las últimas horas los rumores de separación volvieron a escucharse y preocuparon a los fanáticos, pero paralelamente más de uno salió a desmentir y a asegurar que la relación sigue en pie.

El 24 de mayo, día del cumpleaños de De Paul, Tini compartió un romántico posteo para su novio Instagram @tinistoessel

Durante los últimos meses, Tini y De Paul se mostraron más juntos y enamorados que nunca en España, incluso hasta circularon rumores de compromiso. Él la acompañó durante sus shows a los que incluso llevó a su hija mayor, Francesca -fruto de su relación con Camila Homs-. Además, luego de que la cantante se sincerara y revelara públicamente que sufrió ataques de pánico, su novio se mostró a su lado y le expresó todo su apoyo: “La vida te volvió a poner a prueba. Sé que no fue fácil, sé cómo luchás y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brillá, siempre con vos... Te amo”.

Pero todo comenzó a tambalear en un abrir y cerrar de ojos y los rumores de crisis -de los que nunca se despegaron del todo- volvieron a instalarse. La cuestión comenzó a partir de un mensaje en Twitter de la panelista de Socios del espectáculo (eltrece) Paula Varela el miércoles por la tarde. “Último momento. ¡Tini y De Paul separados!”, escribió en Twitter. Luego, en su programa ¿Qué pretende usted de mí? (Canal de la Ciudad) dio más detalles al respecto. Indicó que no se trataría de “falta de amor” sino de una cuestión de “proyectos”.

Paula Varela aseguró que Tini y De Paul están separados (Foto: Twitter @palivarela)

“Él ya es padre, está en otra etapa de la vida. Ella, que tiene muchas cosas por delante, había pasado unas cosas de salud. Fueron muchas cosas que los fueron distanciando y están como en ese momento de reelegir caminos y hoy están separados”, comunicó la panelista e indicó que la información venía “del seno íntimo de uno de los protagonistas”.

Las alertas sonaron por todos lados y los usuarios fueron a las redes sociales a averiguar cuáles fueron las interacciones de la pareja. Fue así como varios dieron cuenta de que De Paul no le puso “Me Gusta” a las recientes publicaciones de su novia en Instagram y más de uno lo tomó como un indicio de que las cosas podrían no estar del todo bien. Sin embargo, en medio de los rumores apareció un like del futbolista en la última foto del feed, precisamente en la que Tini mostró su nuevo cambio de look.

En medio de los rumores de crisis, De Paul le dio like al último posteo de Tini Instagram @tinistoessel

Sin embargo, así como algunos hablan de separación, otros salieron a desmentirlo rotundamente. En su cuenta de Twitter, Ángel De Brito aseguró que no hay crisis. “De la boca de los protagonistas: No están separados Tini y De Paul. Ayer estaban tomando mate tranquilos mientras leían los rumores”, sostuvo.

Ángel De Brito desmintió la separación de Tini y De Paul Twitter @angeldebritook

Yanina Latorre aseguró que habló con Tini Twitter @yanilatorre

Por su parte, Yanina Latorre, íntima amiga de Mariana Muzlera, madre de la cantante, se adhirió a su conductor. Desde Palma de Mallorca, España, compartió el mensaje de una persona que le respondió a Varela diciendo: “Todos desmintiéndola”. Y ella misma aseguró: “Me sumo. Hable con Tini”. Dando cuenta de que no había tal separación.

