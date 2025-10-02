Qué pasó con David Lebón en la presentación de su libro

Durante la presentación de su libro, La magia de estar aquí, David Lebón protagonizó un momento emotivo cuando una seguidora se acercó a saludarlo, un hecho conmovió a todos los presentes.

¿Qué paso con David Lebón en la presentación de su libro?

El suceso ocurrió en la librería El Ateneo, durante la presentación del libro de memorias de David Lebón, La magia de estar aquí. En un momento de la presentación, se abrió un espacio para que el público pudiera dirigirle unas palabras al artista y una seguidora se acercó y le dijo: “Quería decir muchas gracias por tu música porque me cambió mucho y me ayudó mucho con momentos malos que tuve. Fue un gran cambio para mí tu música y cuando estoy triste siempre escucho tus canciones, tus discos, veo entrevistas tuyas porque me hace muy feliz”.

Ante estas palabras, el músico bromeó preguntando: “¿Vos no serás mi hija?”. Luego abrazó a la fanática y no pudo contener las lágrimas.

La emoción de David Lebón con una fan

La magia de estar aquí: el nuevo libro de David Lebón

El nuevo libro del artista narra su trayectoria artística y personal con una mirada reflexiva. La editorial Planeta describe el libro como un repaso “con adorable candidez y gran sinceridad” de su vida, destacando su lucidez, gratitud y gracia. El libro abarca desde sus inicios en Estados Unidos hasta su etapa como figura clave del rock argentino.

David Lebón presentó su nuevo libro: "La magia de estar aquí" (Editorial Planeta)

El legado musical de Lebón

David Lebón es una leyenda del rock nacional, reconocido como guitarrista, cantante y multi instrumentista que integró bandas emblemáticas como Pappo’s Blues, Pescado Rabioso y Serú Girán. Luego, desarrolló una exitosa carrera solista desde 1982. Se lo considera uno de los mejores guitarristas del rock local y compuso temas junto a grandes de la música como Charly García y Luis Alberto Spinetta.

La visión de la editorial Planeta

La editorial Planeta, encargada de publicar La magia de estar aquí, escribió: “Si hay un músico entre los pioneros del rock argentino que puede mirar atrás sin ira, y más aún con lucidez, gratitud y gracia, ese es David Lebón. Fue, digámoslo, un ‘pionero precoz’ que de muy chico tocó con todos: con Pappo en Pappo’s Blues, con Spinetta en Pescado Rabioso o como invitado de Sui Generis. Pero, además, su historia previa es extraordinaria (creció e hizo los primeros palotes rockeros en Estados Unidos, con una madre que supo ser espía), y la posterior a esa agitada década del 70 es directamente mítica: socio fundamental de Charly García en Serú Girán y dueño de una sólida carrera solista en constante movimiento. En este libro repasa con adorable candidez y gran sinceridad esa vida, esa magia de estar aquí“.

Homenaje a Serú Girán en el Quilmes Rock

Homenaje a Serú Girán en el Día 2 de Quilmes Rock 2025 Fabián Marelli

En la última edición del Quilmes Rock, el músico y Pedro Aznar rindieron homenaje a Serú Girán interpretando 12 canciones del legendario grupo, entre ellos clásicos y temas menos conocidos de la discografía.

