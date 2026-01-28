Qué pasó con la sobrina de Leonardo Favio en Cosquín

Luciana Jury, la sobrina de Leonardo Favio, enfrentó silbidos y el rechazo del público durante su presentación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Tras la difusión de mensajes críticos hacia la gestión de Javier Milei y el gobierno de Mauricio Macri desde el escenario principal, la cantante recibió una respuesta negativa del público ante la propuesta de extender su concierto con una obra adicional.

La presentación de Luciana Jury en el Cosquín

La cantante invitó a su colega Susy Shock para compartir el escenario durante el desarrollo de la grilla oficial. Jury tomó la palabra frente al micrófono y sostuvo: “Vengo con muchos amigos porque en estos tiempos de tanta crueldad, de tanta violencia y de tanto miedo, lo que tenemos que hacer urgentemente es no estar solos y armar comunidad”.

Ante los primeros abucheos por parte del público, la artista continuó con su discurso y recordó su experiencia artística anterior: “Cuando vi su concierto con la banda de Los Colibríes, yo estaba muy ensombrecida porque eran épocas durísimas del macrismo y en esa época necesitaba un refugio, y ahora también lo necesito. Gracias, porque es un folklore que no es ningún alcahuete del poder de turno”, sostuvo en medio de los

Una chacarera más

El punto máximo de la confrontación ocurrió cuando promediaba el final del repertorio. Jury intentó retomar el contacto con la audiencia y realizó una consulta directa a los espectadores. La cantante preguntó: “¿La estamos pasando bien? ¿Vamos con una chacarera más?”. La respuesta no fue la esperada. “¡Nooo!”, se oyó. “¿Dijeron que no? Qué raro... ¿Sí?”. Los abucheos se adueñaron del ambiente sonoro mientras la intérprete intentaba mantener el ritmo de su presentación ante la multitud.

La respuesta de la plaza fue un grito negativo generalizado que interrumpió la propuesta y rechazó la posibilidad de un nuevo tema musical. La cantante solicitó la colaboración de los espectadores para acompañar la siguiente obra con el clásico coro de “oooh”. El pedido encontró eco únicamente en una minoría del público. El resto de la plaza permaneció en silencio o continuó con las manifestaciones de desaprobación hasta el cierre del segmento.

La artista se retiró del escenario bajo un clima de hostilidad que contrastó con las recepciones habituales para los integrantes de su familia en eventos de esta magnitud.

La sanción al Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei

Javier Milei cantó junto al Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María en su 60° edición Sebastián Salguero

Este episodio en el Festival de Cosquín sucedió pocos días después de otra polémica en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde el Chaqueño Palavecino participó en un acto junto al presidente Javier Milei, una aparición pública que desencadenó consecuencias institucionales inmediatas para el referente de la música folklórica.

La Asociación Federal de Raíces Criollas anunció este martes la expulsión de Palavecino del organismo de forma definitiva. La entidad comunicó su decisión mediante un texto oficial y argumentó que la conducta del artista resulta incompatible con la esencia criolla. El organismo remarcó que históricamente mantuvo una postura ligada a las expresiones populares y las luchas sociales. La organización ratificó su compromiso con la independencia de los espacios de poder y los actos oficiales de cualquier gobierno nacional.

