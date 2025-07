Qué pasó con Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo

La sorpresiva separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Tras el anuncio del fin de la relación de dieciocho años, la atención se desvió hacia un video que involucra al actor y a su compañera de elenco, Mercedes Oviedo. La viralización del material instaló el debate sobre una posible infidelidad y obligó a los protagonistas a dar explicaciones públicas.

Qué muestra el video de Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo

Horas después del anuncio de la ruptura, la cuenta de X del programa LAM difundió un video de catorce segundos, captado en un bar de Palermo, que muestra a los actores en una actitud cercana, con gestos de complicidad mientras bailan. Las imágenes corresponden a una fiesta privada del elenco de la obra Rocky, donde ambos comparten escenario. Según informó la panelista Natalie Weber en Pasó en América, Gimena Accardi no tenía conocimiento de la existencia de esta grabación.

Qué dijo Mercedes Oviedo sobre el video

La actriz, señalada como la tercera en discordia, enfrentó a los medios para aclarar la situación y negar cualquier vínculo romántico con su colega. “No tengo nada que esconder”, afirmó de manera contundente en una charla con la prensa. Oviedo explicó que su comportamiento afectuoso es parte de su personalidad. “Yo soy una persona que me manejo libremente, y yo no voy a cambiar mi actitud y mi manera de ser por estar cuidándome de nada porque no tengo nada que esconder”, aseguró.

Desestimó también las interpretaciones sobre un posible beso. “No, hubiera salido un video de un beso, ¿no te parece?”, reaccionó con ironía. La actriz confirmó que habló con Gimena Accardi y que la situación entre ellas es buena. “Nunca estuve nerviosa porque siempre estuve tranquila con todo. No hice nada malo. No hay cargo de conciencia, no hay culpa, no hay nada, porque no existe nada”, repitió.

Cuál fue la explicación de Nicolás Vázquez

El actor también se refirió al video y desmintió categóricamente los rumores de infidelidad. En una nota con Puro Show, atribuyó las especulaciones a la relación profesional que mantiene con Oviedo en la ficción. “Es lógico, con ella también trabajo y aparentemente hay un video bailando en la fiesta de laburo”, explicó. Con cierta ironía, añadió: “Nosotros fuimos a una fiesta de trabajo y bailé con todas las chicas, ¿no se puede bailar ahora?”.

Vázquez fue claro sobre el motivo de su separación y apuntó contra la necesidad de buscar responsables externos. “Parece que uno no puede tomar una decisión sana, siempre hay que encontrar culpables. Yo les pregunto a ustedes: ¿Existe el desgaste? ¿Existe el no encontrarse? ¿Existe estar a destiempo? Y sí, sobre todo cuando tenés dieciocho años juntos”, reflexionó.

Cómo fue el anuncio de la separación de Vázquez y Accardi

La pareja comunicó el fin de su relación a través de un texto idéntico en sus perfiles de Instagram. “Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”, indicaron en el comunicado.

En una comunicación telefónica con LAM, Vázquez detalló que la decisión fue de común acuerdo y que la convivencia se volvió insostenible a pesar del amor. “Hay veces que no alcanza solo con el amor. Hicimos terapia de pareja”, admitió.

