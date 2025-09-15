Qué pasó entre Camila, la hermana de Thiago Medina, y Georgina Barbarossa

En un momento delicado para la familia Medina, debido a la salud de Thiago Medina, que permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras sufrir un accidente en moto, su hermana accedió a una comunicación telefónica con el programa A la Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa (Telefe).

El cruce entre Camila Medina y Georgina Barbarossa

Durante la entrevista, Camila Deniz compartió detalles sobre el estado de salud de su hermano y la contención familiar que lo rodea. Visiblemente emocionada, agradeció el apoyo de Daniela Celis, expareja de Thiago y, en ese contexto, Georgina Barbarossa indagó sobre la relación actual entre Thiago y Daniela, quienes se separaron a principios de año. La respuesta de Camila fue tajante: “No es momento de preguntar eso. No es momento“.

El llanto de Camila, la hermana de Thiago, en el programa de Georgina Barbarrosa

La reacción de Camila fue de evidente incomodidad y molestia. Su negativa a responder sobre la separación entre Thiago y Daniela Celis dejó en claro que su prioridad era la salud de su hermano y el bienestar familiar.

En medio de esta difícil situación que atraviesa, Camila describió a su familia como “unida” y destacó la presencia de todos sus hermanos, incluyendo a Sergio, quien no es tan conocido públicamente. Además, en medio del llanto, resaltó el apoyo de la expareja de su hermano: “Como le dije a Dani, esto es una caricia al alma para nosotros. Estamos fuertes y lo único que puedo pedir que hagan es una cadena de oración. Yo me hago la fuerte pero, por dentro, estoy hecha mi...”.

El estado actual de Thiago Medina tras el accidente

Thiago Medina sufrió un accidente de moto en la zona de Francisco Álvarez y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece con un estado de salud delicado, en terapia intensiva. La familia y amigos cercanos iniciaron una campaña en redes sociales pidiendo oraciones y buenas energías para su pronta recuperación.

La publicación de Camila antes de la entrevista

Previo a la comunicación con A la Barbarossa, Camila utilizó su cuenta de Instagram para compartir fotos y videos de las hijas de Thiago, junto con un mensaje de aliento. Además, publicó un texto donde describió a Thiago como “la alegría de nuestra familia” y solicitó a sus seguidores que lo mantuvieran en sus pensamientos y oraciones.

El mensaje de Camilota para su hermano

“Hoy mi hermano Thiago Medina, que tanto queremos y admiramos, está atravesando un momento muy difícil de salud. Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes, que lo siguen y lo aprecian. Les pedimos a todos que lo mantengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar“, escribió.

El apoyo a Thiago Medina

El posteo de Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio

Además del mensaje de Camila, otros exparticipantes de Gran Hermano como Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio se unieron al pedido de oración por Thiago. "Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos“, publicaron en sus cuentas de Instagram. La familia también compartió una imagen de las hijas de Thiago con un cartel que dice: “Vos podés papá. Te amamos”.

El regalo que las gemelas de Thiago Medina le hicieron a su papá para que se mejore

