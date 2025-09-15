Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina, exparticipante de GH, este lunes 15 de septiembre

La situación de salud de Thiago Medina mantiene conmocionado al público. Un nuevo informe proporcionó este lunes detalles sobre la evolución del exparticipante de Gran Hermano tras el grave accidente de moto que sufrió el viernes en Moreno. El joven permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

¿Qué dice el informe médico de este lunes?

Durante la mañana de este lunes, el programa A la Barbarossa (Telefe), difundió el parte médico más reciente sobre la condición del joven. El comunicado detalla el estado actual de Medina, quien se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) desde su ingreso el viernes pasado.

El reporte oficial indica que “el paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y seguimiento de servicio de cirugía toráxica”. “Está estable, sin fiebre, con pronóstico reservado”, completaron.

El informe también señala que se emitirá una nueva actualización a las 18 horas, después de una consulta interdisciplinaria entre los médicos que lo atienden. Esta información confirma que, si bien su cuadro es estable, la gravedad de las lesiones requiere un monitoreo constante.

Cómo fue la evolución durante el fin de semana

Thiago Medina ingresó al hospital el viernes en estado crítico. Fue derivado de manera inmediata al quirófano para intervenciones de urgencia. El primer parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, al que accedió LA NACION, lo describió como un paciente en “estado reservado”.

Durante la cirugía, los médicos le extirparon el bazo, uno de los órganos más comprometidos por el impacto. También sufrió lesiones en la región torácica que afectaron un pulmón.

Tras la operación, fue trasladado a la UTI completamente sedado. Durante el domingo, un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con fecha del 14 de septiembre, mencionó “signos de leves mejorías”.

Daniela Celis, su expareja, replicó esta información en sus redes sociales y la calificó como un avance esperanzador, aunque reiteró que su estado continuaba con pronóstico reservado.

El rol de Daniela Celis y el apoyo del entorno de Gran Hermano

Daniela Celis, quien conoció a Medina en el reality y es la madre de sus dos hijas, se convirtió en la principal vocera de la familia. A través de su cuenta de Instagram, comparte actualizaciones sobre la salud de su expareja. El sábado, Celis comunicó que Thiago había salido de la operación y estaba estable. Agradeció el apoyo recibido y pidió respeto por el delicado momento familiar.

El domingo, publicó un mensaje esperanzador. “Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reikis que envían”, escribió. También compartió una tierna foto de una de sus hijas con el mensaje: “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

El apoyo del círculo de Gran Hermano fue inmediato. Julieta Poggio, Nacho Castañares y el ganador de la edición 2022, Marcos Ginocchio, publicaron un posteo en conjunto en sus redes sociales. “Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos”, expresaron. Santiago del Moro, conductor del formato, también se sumó a la cadena de oración.

El accidente en Moreno

El siniestro ocurrió el viernes en la intersección de la Avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Por causas que todavía se investigan, Medina, quien viajaba en su moto, impactó violentamente contra la parte trasera de un auto. Fuentes policiales indicaron que el joven llevaba el casco puesto al momento del choque.

Las primeras informaciones del caso señalan que el cruce donde se produjo el accidente tenía poca señalización. Medina, de 22 años, fue trasladado de urgencia al hospital de la zona, donde ingresó con politraumatismos graves que requirieron atención médica inmediata.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.