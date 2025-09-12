Quién es el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson en un shopping: el video

Evangelina Anderson fue vista en un shopping de México acompañada por un reconocido futbolista mexicano de 27 años. El encuentro, captado en video y difundido por el programa LAM (América TV), desató una ola de rumores sobre un posible romance. La situación tomó relevancia luego de que la modelo fuera vinculada sentimentalmente con el futbolista Leandro Paredes y tras su separación de Martín Demichelis.

¿Quién es el futbolista que fue visto con Evangelina Anderson?

El hombre visto con Evangelina Anderson en el shopping mexicano es Juan José Purata, un futbolista que se desempeña como defensor en el equipo Tigres, uno de los clubes más importantes de México. También integra la selección nacional de ese país. Juli Argento, panelista de LAM, aportó detalles sobre el jugador: “Se llama Juanjo Purata, tiene 27 años. Es mexicano, es defensor de Tigres, que es uno de los equipos más importantes actualmente. Juega en la selección mexicana”.

Juan José “Juanjo” Sánchez Purata es un futbolista mexicano que juega como defensa central, actualmente en Tigres UANL de la Liga mexicana (Foto: Instagram @juanjopurata)

La panelista también agregó que la modelo y Martín Demichelis estarían separados desde hace un año. “Majo Martino me dijo que hace un año venían separados (...) Ellos en México estaban separados”, afirmó Argento.

El encuentro entre Evangelina Anderson y Juan José Purata

Pepe Ochoa, panelista de LAM, reveló la información al mostrar el video de Anderson y Purata en el shopping. “Tenemos un video de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México con quien sería un jugador de fútbol”, anunció Ochoa.

Según presentaron en el programa, Evangelina Anderson y Juan José Purata compartieron entre tres y cuatro horas en el shopping. Testigos afirman que se mostraron afectuosos, incluso tomados de la mano, y que se marcharon juntos en una Jeep colorada. Ochoa detalló: “Lo que la persona me cuenta es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento estuvo de la mano con este señor y se fueron juntos en una Jeep colorada. En un momento de toda la ida y la vuelta, existieron caricias”.

Según contó la periodista Julieta Argenta, Evangelina y Demichelis estarían separados hace más de un año

Las opiniones en LAM sobre la relación entre Evangelina Anderson y Juan José Purata se dividieron. Algunos sugirieron que podría tratarse de una estrategia para desviar la atención de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes. Ochoa planteó: “¿Evangelina no querrá desviar la atención?”. Otros destacaron que Anderson siempre mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental y que resulta extraño que se muestre públicamente con alguien en este momento. “¿Por qué ahora se muestra y va a un shopping tres horas con este personaje?”, cuestionó el panelista.

El rumor de romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes

Tras el contundente mensaje de Camila, en Intrusos debatieron sobre las especulaciones

El periodista Juan Pablo Godino difundió la versión de un supuesto romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes. Tras la publicación, Anderson habría solicitado al medio Primicias Ya que retiraran la nota. En LAM se comentó que Yanina Latorre tenía información sobre un affaire, pero que el involucrado no era Paredes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.