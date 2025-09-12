Evangelina Anderson fue vinculada con un futbolista mexicano: quién es y el video que los muestra juntos

Tras los rumores que involucraban a Leandro Paredes y a Evangelina Anderson, en LAM (América TV) mostraron un video en el que se podía ver a la modelo acompañada por un jugador de fútbol en un shopping en México. Según revelaron en el programa, el hombre que habría conquistado su corazón se llama Juan José Purata.

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa dijo: “Tenemos un video de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México con quien sería un jugador de fútbol. Ella se fue de vacaciones y vino para acá (...) En el medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con Paredes, aparece ese video”.

Juan José “Juanjo” Sánchez Purata es un futbolista mexicano que juega como defensa central, actualmente en Tigres UANL de la Liga mexicana (Foto: Instagram @juanjopurata)

“¿Vos decís que es una cortina de humo?“, preguntó Nazarena Vélez -quien reemplaza en la conducción a Ángel de Brito-. “Digo, qué raro que a Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida en todos lados… Y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa con esta persona. Y obviamente qué hice… Nos pasamos investigando y dimos con quién es él”, respondió Ochoa.

Incluso, Pepe dio detalles de cuánto tiempo pasaron allí y qué hicieron: “Lo que la persona me cuenta es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento estuvo de la mano con este señor y se fueron juntos en una Jeep colorada. En un momento de toda la ida y la vuelta, existieron caricias“.

Además, comentó que habló con varios periodistas de México y que “en un momento existió un runrún entre este señor y ella”. Sin embargo, Ochoa no pudo evitar dar su opinión al respecto: “Más allá de que no descreo de la persona que nos contó esto, pienso: por qué en medio de todos los rumores de que Evangelina estuvo con Paredes, que van creciendo y que ahora la mujer de Paredes habló con Juli en Bondi y habló con la gente de Intrusos también… digo, ¿Evangelina no querrá desviar la atención?“.

Evangelina y Juan se siguen mutuamente en redes sociales (Foto: Captura Instagram)

Con respecto a cómo se filtró la información que vinculó a Evangelina con Paredes, el panelista explicó: “Juan Pablo Godino es el que pone a Leandro Paredes como amante de Evangelina Anderson. Evangelina llama y pide a Primicias Ya que bajen la nota. Y después, obviamente, a raíz de algunos dichos y cosas que acá se han dicho, porque Yanina (Latorre) tiene una data de un personaje que tengo entendido que no era Paredes… arranca todo un tema y una cuestión con él".

“Evangelina, desde que yo tengo memoria y desde que empezó a estar con Demichelis, no le conocemos nada, ningún rumor de nada. Estaba blindada. ¿Por qué ahora se muestra y va a un shopping tres horas con este personaje?“, insistió.

Por su parte, Juli Argento brindó información sobre el jugador de fútbol: “Se llama Juanjo Purata, tiene 27 años. Es mexicano, es defensor de Tigres, que es uno de los equipos más importantes actualmente. Juega en la selección mexicana”.

Según contó la periodista Julieta Argenta, Evangelina y Demichelis estarían separados hace más de un año

Y sumó con respecto a la relación de Anderson y Martín Demichelis: “Majo Martino me dijo que hace un año venían separados. Y por eso cobra sentido una información que yo he comentado, de que así como él se lo veía muy suelto, que se notaba que estaba soltero, ella también estaba un poco más suelta. Me llegó la información del entorno de él (...) Ellos en México estaban separados”.