Quién es el padre del bebé que espera Juana Repetto

La vida personal de Juana Repetto generó sorpresa este viernes con un anuncio inesperado. La actriz e influencer reveló que espera su tercer hijo, una noticia que llega cinco meses después de su separación. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales con un video que ella misma calificó como “la bomba del año”.

¿Quién es el padre del tercer hijo de Juana Repetto?

El padre del bebé que espera Juana Repetto es su exmarido, Sebastián Graviotto. La información fue confirmada por ella misma gracias a un video en redes sociales y luego por Fernanda Iglesias en el ciclo televisivo Puro Show (eltrece), donde sumó más detalles. Según la periodista, la actriz cursa un embarazo de tres meses y espera un varón. “Está embarazada de su ex, Sebastián Graviotto”, afirmó.

El padre del bebé es Sebastián Graviotto, exmarido de la actriz (Foto: Instagram/@juanarepettook)

Iglesias explicó que la pareja continúa separada, a pesar de la noticia del embarazo. El acercamiento se produjo en un momento personal complejo para Graviotto. “Parece que él estaba mal porque la temporada no fue buena”, detalló la panelista del ciclo de espectáculos en referencia a su trabajo como instructor de esquí. “En una de las visitas a Juana renace el amor y Juana queda embarazada”, agregó.

El creativo modo de anunciar la noticia

Juana Repetto comunicó la noticia de su embarazo a través de su cuenta de Instagram. Primero, publicó una historia con un mensaje enigmático. “Acabo de tirar la bomba del año en un reel”, escribió. Luego, sumó con humor: “Caídas del bocho todas, a otro nivel. Me lo tenía guardadísimo. ¡Las preguntas que se van a hacer!”.

El video con el que Juana Repetto anunció su embarazo

El reel al que hizo referencia jugó con el misterio hasta el final. El video comenzaba con imágenes de otras mujeres que bailan bajo la leyenda “otras mujeres recientemente separadas”. Inmediatamente después, la escena cambiaba para mostrarla a ella misma en un contexto diferente. Repetto apareció en secuencias durante una extracción de sangre, en una ecografía y, finalmente, con un test de embarazo con resultado positivo.

Qué dijo Juana Repetto sobre la maternidad antes del anuncio

El pasado 6 de junio, la actriz se refirió a la posibilidad de volver a ser madre y de iniciar una nueva relación sentimental. En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, una usuaria indagó sobre sus planes a futuro.

Juana se mostró dubitativa sobre ambos temas. “No lo puedo saber. Lamentablemente, siento que es algo medio incontrolable. Uno no puede decidir enamorarse”, expresó sobre el amor.

Juana Repetto ya tiene dos hijos, uno de ellos fruto de su matrimonio con Sebastián Graviotto Instagram: @juanarepettook

Su respuesta a la pregunta por la maternidad en ese momento parecía inclinar la balanza hacia una negativa. “Y con respecto a otro hijo, casi que creería que más no que sí, pero tampoco es que te digo ‘ni en pedo, cierro la fábrica’. Creería que no. En este momento no tendría un hijo en lo absoluto, pero todavía no cumplí 36…”, manifestó en aquella oportunidad.

La historia de amor con Sebastián Graviotto

La relación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto tuvo varios capítulos a lo largo de los años. La propia actriz contó que su interés por él nació cuando lo vio como participante del reality Gran Hermano 2007. “Moría de amor por él”, dijo en su momento. Su primer contacto fue breve, en una fiesta durante su adolescencia. En 2010, una amiga en común los presentó formalmente y vivieron una relación corta.

La actriz se mudó sola con sus dos hijos a la casa que construyó con su expareja

El reencuentro ocurrió años después. La pareja decidió apostar por el amor y formalizó su vínculo. El 10 de noviembre de 2020 se casaron en una ceremonia íntima, adaptada a las restricciones de la pandemia. La gran celebración tuvo lugar el 4 de marzo de 2023 en la Estancia Carabassa, en Pilar. El 20 de junio de 2021 nació Belisario, su único hijo en común. Juana ya era madre de Toribio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.