Quién es el participante favorito de MasterChef Celebrity, según las encuestas

La competencia culinaria más famosa de la televisión argentina volvió a encender la pantalla de Telefe con un formato renovado y un elenco repleto de famosas personalidades de todos los ámbitos. Con la conducción de Wanda Nara y el jurado clásico integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, MasterChef Celebrity volvió a posicionarse entre los programas más vistos de la semana, con picos de rating que superaron los 14 puntos.

A dos semanas del inicio, los televidentes ya tienen sus preferidos. La cuenta de Instagram @ShowTrivia, que realiza votaciones semanales sobre programas de entretenimiento, compartió una encuesta de popularidad que revela quiénes son los favoritos dentro del certamen gastronómico.

Según el sondeo, el primer lugar lo ocupa Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández, con un 87% de aprobación. La influencer conquistó al público por su simpatía, humildad y la naturalidad con la que se desenvuelve frente a las cámaras. Detrás de ella se ubica La Joaqui, con el 84%, quien sorprendió al jurado con su estilo descontracturado en la cocina y la participación estelar de su novio, Luck Ra.

El ranking de los participantes más queridos del reality de cocina (Foto: Instagram @showtrivia2)

El podio lo completa Chino Leunis, quien logró el 82% de los votos, seguido muy de cerca por Momi Giardina (81%) y el influencer Ian Lucas (78%). En la parte media del ranking aparecen Cachete Sierra y el tenista Peque Schwartzman, ambos con un 76% de aprobación.

Estas cifras no solo reflejan la aceptación del público, sino también cómo algunos participantes, sin experiencia previa en cocina, lograron destacarse gracias a su carisma y compromiso en cada desafío.

Ranking del más querido al menos querido de los participantes de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @showtrivia2)

La inesperada renuncia de la favorita de MasterChef Celebrity

Pese a liderar el ranking, Valentina Cervantes no seguirá en competencia. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM (América TV): “Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity. Hoy se lo comunicó a la producción y me lo confirmaron desde Telefe”.

La modelo e influencer habría tomado la decisión por motivos personales. Según explicó de Brito, su salida no está vinculada al cruce mediático que mantuvo semanas atrás con Wanda Nara, sino a la vida familiar en Europa. “Renunció porque Enzo Fernández no aguanta más, le pidió que se tome el avión para volverse, y ella accedió”, detalló.

Ángel De Brito anunció la salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity

Su última participación ya estaría grabada y saldría al aire el lunes 10 de noviembre, en un momento clave de la competencia. En la misma línea, Yanina Latorre reveló algunas de las complicaciones familiares internas que estaría viviendo la modelo. “El arreglo era que ella se quedaba en Buenos Aires con el bebé y la nena iba a estar con él en Europa porque iba al colegio. La nena vino acá por el Día de la Madre y no se quiso volver porque la extraña. La familia quedaba muy separada y se vuelven todos para Europa”, remarcó.

Con la salida de la favorita del público, las miradas se posan ahora sobre La Joaqui, Chino Leunis y Momi Giardina, quienes se perfilan como los nuevos candidatos al título.