Quién es Kali, la “hermana” de Eleven que inspiró todo tipo de teorías sobre el final de Stranger Things

Stranger Things, la icónica serie de Netflix, llegó a su fin. Con cinco temporadas, 42 episodios y millones de fans en todo el mundo, la historia de Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) y todos los habitantes de Hawkins tuvo su desenlace. Miles de argentinos ya vieron el estreno de los últimos episodios y comentaron en las redes sus opiniones sobre el impactante final.

La actriz danesa Linnea Berthelsen interpreta a Kali Prasad

Sin embargo, en medio del vendaval de emociones, la curiosa aparición de un antiguo personaje acaparó la atención de los fanáticos de la serie. Se trata de Kali Prasad (Linnea Berthelsen), la “hermana” de Eleven que apareció por primera vez en Stranger Things durante la temporada 2, sin embargo, luego no se la volvió a ver.

Tanto fue así, que según la plataforma Google Trends, su nombre tuvo uno de los mayores picos de búsquedas web durante las semanas de estreno de la serie. Conocé su historia y el rol determinante que tuvo en el último episodio (esta nota contiene spoilers).

¿Quién es Kali?

En la segunda temporada de Stranger Things, Kali Prasad fue presentada como una de las muchas niñas con las que se experimentó en el Laboratorio Nacional de Hawkins, junto con Eleven. En el laboratorio, ella actuaba como la “hermana mayor” de la protagonista, por esta razón, el episodio en el que apareció se llamó “La hermana perdida”.

Al igual que el personaje de Millie Bobby Brown, “Ocho” también desarrolló habilidades psíquicas, pero diferentes. Eleven usa la telequinesis, mientras que los poderes de Kali son psicológicos. Puede manipular la percepción sensorial para crear ilusiones hiperrealistas, hacer que las personas vean cosas que no existen o volverse invisible ante los ojos de los demás.

Kali (Linnea Berthelsen) y Eleven (Millie Bobby Brown) se conocieron en la segunda temporada de Stranger Things

En el episodio 7 de la temporada 2, la protagonista de la serie viajó a Chicago donde se encontró con Kali. Ella lideraba un grupo callejero y buscaba vengarse de todos los integrantes del Laboratorio de Hawkins por las torturas que habían sufrido. Eleven se unió a ellos para encontrar a uno de los colaboradores del Dr. Brenner, llamado Ray Carroll, quien había electrocutado a su madre.

El personaje de Linnea Berthelsen ayudó a la protagonista a fortalecer sus poderes, pero también sirvió como una brújula ética. Cuando tuvieron la oportunidad de asesinar a Carroll, Eleven se opuso al enterarse de que tenía una familia. De esta manera, rechazó el camino de la ira y la venganza de su “hermana” y decidió regresar a Hawkins con sus amigos.

El papel clave de Kali en el final de Stranger Things

Tras años de ausencia desde la segunda temporada, Kali regresó en la quinta temporada con un rol determinante. Eleven y Hopper (David Harbour) la encontraron retenida en una instalación militar oculta en el Upside Down. Estaba bajo el control de la Dra. Kay (Linda Hamilton), quien la mantenía conectada a máquinas para usar su sangre y crear nuevos niños con poderes, similares a Vecna (Jamie Campbell Bower)

Kali reaparece en la quinta temporada y se une a Eleven y Hopper para derrotar a Vecna

En la batalla final, se unió a la protagonista para enfrentar a Vecna. Su capacidad para alterar la realidad resultó ser el complemento perfecto para la fuerza bruta de la protagonista y permitió engañar la mente del villano durante el clímax de la serie. No obstante, luego Kali resultó mortalmente herida por una explosión y se desangró hasta morir con Eleven a su lado.

Su reaparición redimió su arco anterior. En lugar de buscar venganza personal, su objetivo pasó a ser cerrar el Upside Down para salvar a todo Hawkins e interrumpir los experimentos. Kali terminó sacrificándose para evitar que más niños sufrieran lo que ella había padecido en el laboratorio.

La teoría de Mike y el “Conformity Gate”

Sin embargo, en una teoría propuesta por Mike Wheeler hacia el final del episodio, Kali no se desangró inmediatamente, sino que usó sus poderes una última vez para proyectar una imagen de Eleven parada en el Upside Down mientras era destruido. En la visión, la protagonista parece morir, mientras que la verdadera Eleven permaneció invisible y escapó.

Qué es el "Conformity Gate" de Stranger Things

A partir de esto, miles de fans crearon sus propias suposiciones sobre el desenlace e incluso muchos creen que todavía falta un episodio. El término “Conformity Gate” mostró un aumento en las búsquedas (también registrado por Google Trends). Según esta teoría, las escenas del último episodio no muestran a Hawkins salvado, sino domesticado.

Muchos fanáticos creen que Vecna no fue derrotado realmente, en cambio, logró crear una realidad ilusoria donde todos aceptan una versión tranquila y funcional del mundo. No obstante, aún no hay ninguna confirmación oficial al respecto.

Quién es Linnea Berthelsen, la actriz detrás de Kali

Linnea Berthelsen es la actriz danesa que encarna el personaje de Kali Prasad en Stranger Things FREDERIC J. BROWN - AFP

Linnea Berthelsen, quien encarnó el papel de Kali en Stranger Things, es una actriz danesa de origen indio. Nació en Copenhague el 13 de julio de 1993 y empezó a actuar desde pequeña. En 2014 se trasladó a Londres para estudiar en la escuela de arte dramático East 15 Acting School.

Hizo su debut ese mismo año en la película Teenland, como una paciente dentro de un instituto psiquiátrico para adolescentes. Posteriormente, siguió actuando en cortometrajes como Natskygge (2015),​ What Tyler Did (2021) y Sláinte (2022).​ En 2020 participó en la serie Devs con el papel de “Jen”. Su ascenso al estrellato se dio en 2017, cuando apareció por primera vez como Kali en la exitosa serie de Netflix.