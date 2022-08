Tensión en vivo: Nazarena Vélez y Ximena Capristo se sacaron chispas y reflotaron una polémica pelea

Ximena Capristo estuvo invitada a LAM (América) y sorprendió al recordar una vieja interna que mantiene con Nazarena Vélez, panelista del programa. Lejos de contar lo ocurrido como algo que quedó en el pasado, le hizo un reclamo y protagonizaron un tenso cruce en vivo.

El viernes por la noche parecía que los temas a tratar en el programa eran tranquilos; sin embargo, el vertiginoso vivo dio lugar a un cruce inesperado que sorprendió al propio Ángel de Brito. Ximena Capristo fue la invitada del día, y, junto a Nazarena rememoran los inicios de sus carreras junto a Gerardo Sofovich. Si bien ambas coincidieron en que al productor no le gustaban las peleas mediáticas, todo cambió con un comentario.

Fue Guido Záffora quien las interrumpió para sacarse una duda y expuso que en realidad ellas no mantienen una buena relación desde hace mucho tiempo. “¿Por qué se odian que no me acuerdo?”, lanzó con picardía.

Pelea Nazarena y Ximena

Lejos de esquivar responder, Capristo aseguró: “Yo no la odio a Nazarena, eso ya pasó. Antes sí”. De esta manera, acusó a la mediática de haberla dejado fuera del programa La peluquería de Don Mateo años atrás. Vélez no negó esto y recogió el guante: “Vos me hacías la vida imposible, puede ser que haya dicho que no quería trabajar con vos. Tengo una cosa que no te perdoné”.

Al escucharla, la ex Gran Hermano le reclamó el hecho de no haber aclarado las cosas de frente en aquel entonces.

Para intentar mediar en la situación, el conductor les pidió que cuenten en detalle lo ocurrido y ahí salieron los trapitos al sol. “Desfilamos en un boliche con Eliana Guercio y con ella, que estaba en la cresta de la ola y como le gustaba tanto la prensa, después se sentaba en Intrusos (América) y nos acusaba de haberle robado la ropa”, relató Ximena.

Sin quedarse callada, la angelita le puso los puntos y contraatacó: “A vos te gustaba la prensa igual que a mí, con la diferencia de que a mí me llamaban a todos los programas y a vos no tanto. Pero no me vas a decir que no te gustaba, o que sos la de perfil bajo porque me cag... de risa acá”.

El cruce de Naza y Ximena

Pero, el motivo de fondo de la pelea, según se supo, era otro y se remontó al momento en que Barbie Vélez, hija de Nazarena, protagonizó la obra teatral Despedida de soltero y compartió elenco con Gustavo Conti -marido de Capristo-, Pedro Alfonso y Paula Chaves.

“Ella retuiteó un mensaje que decía ‘¿no tenés miedo de que Gustavo esté con tantos gatos y con la gatita más chiquita?’. Hablando de Barbie, que tenía 17 años en ese momento. Lo retuiteó y dijo que no, pero yo lo agarré a Gustavo y le dije ‘tu mujer es una imbécil’”, recordó Nazarena visiblemente molesta. Ante este reproche, Ximena afirmó no recordar el episodio y destacó la excelente relación que tiene con la hija de la mediática.

Para poner paños fríos al tenso cara a cara, Capristo insistió en que fue un grave error no hablar en el momento en el que todo ocurrió, ya que podrían haber evitado este malestar que sienten en la actualidad. Más allá de eso, reconocieron que no tendrían problema alguno en trabajar juntas.