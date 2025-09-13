Quién es Thiago Medina y por qué está en terapia intensiva

La noticia sobre el accidente de Thiago Medina generó preocupación en el público y el mundo del espectáculo. El exparticipante de Gran Hermano 2022, conocido por su historia de vida y origen humilde, se encuentra internado en estado delicado a raíz de un siniestro en moto. Oriundo de González Catán, se ganó el cariño de la gente con su sencillez y su deseo de brindarle un futuro mejor a su familia.

Thiago ingresó a la casa de Gran Hermano en octubre de 2022 con tan solo 18 años. Proveniente de un contexto de humildad y mucho trabajo, su relato de vida caló hondo en la audiencia, que lo vio como un ejemplo de superación. El joven compartió que, antes del reality, trabajaba en la recolección de residuos y en una verdulería, tareas con las que ayudaba a su familia. Su objetivo al entrar al programa era ganar dinero para mejorar su vivienda y poder emprender un negocio propio.

Dentro de la casa, su personalidad tranquila y su simpatía lo hicieron uno de los participantes más populares. Allí, también nació su relación con Daniela Celis, otra concursante, que se extendió fuera del encierro y lo consolidó como una figura pública.

Al salir de la casa más famosa del país, la vida de Thiago cambió por completo. La pareja que formó con Celis se afianzó, y en enero de 2024 recibieron a sus dos hijas, las gemelas Laia y Aimé. La noticia de su paternidad, a tan corta edad, generó un gran revuelo mediático y afianzó su figura en el mundo del espectáculo.

Además de su rol como padre, Thiago intentó concretar sus sueños de emprendimiento. Montó una verdulería en su barrio, en González Catán. Sin embargo, el negocio no prosperó y, tras cuatro meses, se vio obligado a cerrarlo. Él mismo explicó en su momento que no pudo dedicarse por completo al comercio debido a otros compromisos. “La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía”, contó en su momento en diálogo con A la Barbarossa (Telefe).

El accidente que dejó a Thiago Medina en estado crítico

El viernes, el mediático protagonizó un accidente vial que puso su vida en riesgo. Mientras viajaba en su moto por el partido de Moreno, tuvo un siniestro que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia. La noticia, que fue informada por Daniela Celis, generó gran preocupación entre sus seguidores y excompañeros de Gran Hermano.

Según las declaraciones de la madre de sus dos hijas, Thiago fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo, uno de los órganos afectados por el accidente, y presenta lesiones en el tórax. Su estado actual es grave y permanece en terapia intensiva, sedado y con pronóstico reservado.

El incidente generó una ola de apoyo y afecto en las redes sociales. Sus excompañeros, como Julieta Poggio, y su hermana Camila Medina expresaron sus deseos de una pronta recuperación.

"Cómo me duele todo esto, aún no lo creo. Fuerzas mi amor, una vez más te pido, es una batalla más de tantas que pasamos. Te amo”, escribió Camila para acompañar la imagen; mientras que la ex Gran Hermano publicó: “Cadena de oración para Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”.

