El hijo de Valentina Cervantes estuvo en MasterChef Celebrity y revolucionó las redes: “Todo lo que está bien”

La emisión del jueves 20 de noviembre de MasterChef Celebrity (Telefe) fue una más que especial y emotiva, puesto que los participantes recibieron la ayuda de las personas más importantes de sus vidas: sus hijos. Los niños y adolescentes fueron los encargados de ir al mercado y seleccionar los ingredientes para que sus padres cocinaran. El protagonista indiscutido del día fue Benjamín Fernández, el hijo de dos años de Valentina Cervantes y Enzo Fernández. Cabe mencionar que grabaron el programa antes de que la influencer abandonara el ciclo para regresar a Londres con su familia. El niño causó sensación entre los presentes y los usuarios de las redes quedaron encantados al verlo en televisión.

Benjamín ingresó al mercado junto al resto de los invitados especiales y su hermana mayor, Olivia Fernández, de cinco años. Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, le ofreció una banana y no dudó en agarrarla. “Benja piensa que estamos en el super de enfrente de casa. Él quiere agarrar y comer, no le importa nada”, comentó Cervantes, divertida. Pero el pequeño tenía en claro cuál era su objetivo: las naranjas. Las agarró una por una y las metió en su carrito, sin medir las cantidades.

Olivia y Benjamín, los hijos de Valentina Cervantes, ayudaron a su madre en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @valucervantes)

“No sé por dónde arrancar. Tengo chocolate, morrón, zanahoria, manteca, dulce de leche, harina y vino. Puedo hacer un pollo a la naranja para todo el estudio completo, con todas las naranjas que agarró Benja”, admitió la influencer cuando le tocó revelar los ingredientes que eligieron sus hijos. Finalmente, decidió hacer un arroz con salteado de pollo - al que le puso rayadura de naranja - y verduras.

Si bien la devolución fue sobre el plato, también hablaron sobre la maternidad. “Mi sueño siempre fue ser mamá”, reconoció Valentina. “Se nota”, le aseguró Donato de Santis. “Todo el país es fan de Benja, hoy se sacaron las ganas de tenerlo acá en el programa. ¿Te paran por la calle?“, le preguntó Wanda Nara, puesto que desde que nació, el pequeño es furor en las redes sociales. La influencer aseguró: ”Lo paran a él solo, no hace falta que vaya conmigo".

Los fanáticos de MasterChef Celebrity quedaron encantados con la presencia de Benjamín Fernández (Foto: X)

Los usuarios de X reaccionaron a la presencia del pequeño en el programa (Foto: X)

El hijo de Valentina Fernández causó sensación en las redes (Foto: X)

La presencia de Benjamín Fernández en televisión causó sensación entre los fanáticos del programa. Quedaron encantados con sus reacciones, ocurrencias y principalmente con su fanatismo por las naranjas. “Por favor, me enamoré perdidamente de Benja, el hijito de Valentina”; “Entró último al mercado, lo primero que hizo fue comer y después la llenó de naranjas a la madre. Benja, la figurita más importante de MasterChef Celebrity"; "¿Voy a compartir todo lo que aparezca sobre Benja? La respuesta es sí”; “Benja no solo entro último, sino que entro directo a comer” y “Perdón, pero, ¿quién no quiere tener un Benja en sus vidas? Todo lo que está bien es este nene”, comentaron algunos usuarios de X.

Benjamín, el hijo de Valentina Cervantes, se robó toda la atención (Foto: X)