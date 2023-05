Quién se fue de MasterChef este domingo 14 de mayo

escuchar

Este domingo 14 de mayo, se celebró la séptima gala de eliminación de MasterChef (Telefe) y un nuevo participante debió abandonar el concurso conducido por Wanda Nara. El jurado, conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, decidió quién sería el participante que terminaría su paso por la cocina más famosa del país.

Los concursantes Rodrigo Salcedo, Estefanía Herlein, Aquiles González Sviatschi, Juan Francisco Moro y María Sol Ferrero se enfrentaron en el desafío que determinaría quién sería el próximo expulsado. En este caso, el integrante especial del plato principal que tendrían que preparar, además de una entrada, sería el pulpo.

Estefanía fue la séptima eliminada de MasterChef Captura de video

Pero para uno de ellos, no sería una noche de suerte. Este domingo 14 de mayo, Estefanía Herlein fue la séptima eliminada del reality gastronómico. Así, la concursante porteña preparó un tiradito de pulpo como entrada y, como plato principal, un pulpo grillado con papines. Pero su resultado no se mostró conforme. “Es tan etérea la carne de pulpo que, al meterle ácido, absorbió mucho y, sinceramente, puede ser pulpo como un pedazo de mármol”, apuntó Donato de Santis.

Una despedida muy emotiva

Sus compañeros se tomaron muy por sorpresa la salida de Estefanía del reality y no pudieron contener las lágrimas cuando Martitegui mencionó su nombre como la próxima eliminada de MasterChef. Al instante, los cuatro participantes que estaban en la cuerda floja se fundieron en un abrazo grupal, mientras rompían en llanto. “No puede ser”, se escuchó desde la grada.

Los concursantes se fundieron en un abrazo Captura de video

“Es importante entender que un solo plato te puede dejar afuera”, apuntó la concursante. En tanto, el jurado le dedicó unas palabras de despedida. “Tenés un espíritu realmente contagioso, que siempre se criticó, pero yo lo valoro mucho porque sos una persona que tiene mucha personalidad. Seguí para adelante. Te felicitamos y, personalmente, te voy a extrañar”, expresó Donato.

Betular agregó: “Me es muy difícil despedirte y, con toda sinceridad, no creía que te ibas a ir hoy. Tenés un don en la hospitalidad, en la empatía, te manejás con una educación ante nosotros y tus compañeros que te hace ser única. Esto es una competencia y, a veces, sale mal. Acá no pasaste desapercibida”.

LA NACION