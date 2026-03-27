Quién se va de Gran Hermano el lunes, según las encuestas
Luego del abandono de Mavinga, la placa negativa regresó a la casa más famosa; quién es el apuntado en redes sociales
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su sexta eliminación el próximo lunes 30 de marzo tras lo que fue el abandono de Jenny Mavinga, algo que dejó boquiabiertos tanto a los televidentes como a sus compañeros de reality. Esta semana, con el regreso del voto negativo del público, ya hay un apuntado en las encuestas que circulan en redes sociales.
Luego de la gala de nominación del pasado miércoles, quedaron en placa los siguientes participantes: Manuel “Manu” Ibero, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Catalina “Titi” Tcherkaski, Franco Poggio, Luana Fernández, Lola “Lolo” Poggio y Franco Zunino, además de los fulminados Jennifer “Pincoya” Torres, Juani “Juanicar” Caruso y Lola Tomaszeusky. De igual manera, es importante resaltar que tres de ellos ya fueron bajados durante el programa del jueves, por lo que Manu, Pincoya y Juanicar ya no corren riesgo de dejar la casa.
Entre estos ocho restantes, la audiencia se mostró abiertamente en contra de dos de los nominados: Brian y Franco. En un primer lugar, la encuesta de Instagram realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores optaron por darle un poco más de votos a Sarmiento: quedó con 6700 contra los 6200 de Poggio.
Luego, en redes sociales comenzó un acalorado debate alrededor del regreso del voto negativo y la cuenta Tronk en X optó por apuntar a un mano a mano desde el primer momento. En este caso, Franco parece tener todos los boletos para convertirse en el sexto eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, ya que se llevó un 73,4% de los 7829 sufragios virtuales.
En el caso de que Brian Sarmiento o Franco Poggio abandonen la casa, será la quinta salida masculina en seis eliminaciones, por lo que el público terminaría por evidenciar su desencanto con los hombres elegidos por la producción de Telefe para esta edición del reality. De igual manera, algo similar se observó en ediciones anteriores y las tres fueron ganadas por varones: Marcos Ginocchio, Bautista Mascia y Santiago “Tato” Algorta. Y no solo eso, sino que en ninguna ocasión hubo una mujer en el mano a mano por el título.
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