¿Quiénes son los ocho semifinalistas de La Voz Argentina 2025?
Se definieron los participantes que representarán a los equipos de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra en la anteúltima instancia de la competencia; cuatro de ellos pasarán a la gran final
- 2 minutos de lectura'
Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para conocer al ganador de esta nueva edición de La Voz Argentina (Telefe). Esta semana se llevaron adelante los cuartos de final y Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ale Sergi, Juliana Gattas y Luck Ra eligieron a los ocho participantes que se presentarán en la instancia de las semifinales. Son dos intérpretes por equipo y solo uno de ellos llegará a la gran final.
En los cuartos de final de La Voz Argentina hubo 16 presentaciones. El lunes 6 de octubre compitieron por el Team Lali: Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Alan Lez y por el Team Luck Ra: Thomas Dantas, Federico Mestre, Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. El martes 7 de octubre se presentaron Luis González, Violeta Lemo, Milagros Gerez Amud y el dúo de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola por el Team Soledad y Eugenia Rodríguez, Pablo Cuello, Emiliano Villagra y Joaquín Martínez por el Team Miranda!
Al final de las presentaciones, los jurados tuvieron que votar para elegir a los dos participantes de cada equipo que pasarían a la semifinal, la anteúltima etapa de la competencia. El conductor, Nicolás Occhiato, fue el encargado de revelar la decidión que tomaron Lali, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo de Miranda!
Para representar al Team Lali en la semifinal eligieron a Alan Lez y Jaime Muñoz y para el Team Luck Ra se inclinaron por Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. En cuanto al Team Soledad votaron a Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo y para el Team Miranda! le dieron su voto a Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra. Estos son los ocho artistas que se presentarán en las cuatro semifinales.
Tras las presentaciones, habrá un eliminado por equipo y el que sea salvado pasará a la gran final donde competirá con los otros tres participantes. Las semifinales comienzan este miércoles 8 de octubre a partir de las 21.45 por la pantalla de Telefe.
