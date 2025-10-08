¿Quiénes son los ocho semifinalistas de La Voz Argentina 2025?

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para conocer al ganador de esta nueva edición de La Voz Argentina (Telefe). Esta semana se llevaron adelante los cuartos de final y Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ale Sergi, Juliana Gattas y Luck Ra eligieron a los ocho participantes que se presentarán en la instancia de las semifinales. Son dos intérpretes por equipo y solo uno de ellos llegará a la gran final.

En los cuartos de final de La Voz Argentina hubo 16 presentaciones. El lunes 6 de octubre compitieron por el Team Lali: Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Alan Lez y por el Team Luck Ra: Thomas Dantas, Federico Mestre, Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. El martes 7 de octubre se presentaron Luis González, Violeta Lemo, Milagros Gerez Amud y el dúo de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola por el Team Soledad y Eugenia Rodríguez, Pablo Cuello, Emiliano Villagra y Joaquín Martínez por el Team Miranda!

Nicolás Behringer y Nathalie Aponte son los semifinalistas de Team Luck Ra y Jaime Muñoz y Alan Lez los del Team Lali adrian diaz bernini

Al final de las presentaciones, los jurados tuvieron que votar para elegir a los dos participantes de cada equipo que pasarían a la semifinal, la anteúltima etapa de la competencia. El conductor, Nicolás Occhiato, fue el encargado de revelar la decidión que tomaron Lali, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo de Miranda!

Por decisión del jurado Milagros Gerez Amud y Valentina Lemo pasaron a la semifinal del Team Soledad Adrian Diaz Bernini

Para representar al Team Lali en la semifinal eligieron a Alan Lez y Jaime Muñoz y para el Team Luck Ra se inclinaron por Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. En cuanto al Team Soledad votaron a Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo y para el Team Miranda! le dieron su voto a Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra. Estos son los ocho artistas que se presentarán en las cuatro semifinales.

Emiliano Villagra y Eugenia Rodríguez representarán al Team Miranda! en la semifinal de La Voz Argentina adrian diaz bernini

Tras las presentaciones, habrá un eliminado por equipo y el que sea salvado pasará a la gran final donde competirá con los otros tres participantes. Las semifinales comienzan este miércoles 8 de octubre a partir de las 21.45 por la pantalla de Telefe.