escuchar

Si bien la última edición de Gran Hermano (Telefe) comenzó con muchas polémicas que enriquecían el reality de la mano de “Las Furiosas”, la producción notó que muchos de los participantes no generaban contenido y Santiago del Moro les dijo que parecía que estaban de vacaciones. En consecuencia, esta semana, se decidió por medio del teléfono rojo que todos fueran a la placa del domingo y del lunes, con doble eliminación. Además, en la gala del miércoles, en vez de nominar, los jugadores debían votar a dos compañeros para que se salven de la nominación. En este contexto, la casa decidió que tres de los hermanitos continúen.

Esta semana fue atípica para la casa más famosa del país: los que hasta ahora estaban disfrutando del anonimato corren el serio riesgo de abandonar la casa. Además del voto positivo de los participantes, está el voto positivo del público. De esta manera, los fanáticos votarán por sus preferidos para que continúen en la casa, a diferencia de las galas anteriores, en las que se elegía quién se iba de la competencia. Pero eso no es lo único, porque además serán dos quienes dejarán la casa, uno el domingo y otro el lunes.

Esto hace que el que no generó un grupo de fans en el exterior, como no es el caso de Juliana, la participante más querida en redes sociales, puede que no logre los votos suficientes para quedarse. Los participantes conocidos como “plantas” o “caracoles” en el mundo virtual fueron muy cuestionados por el público en esta edición y la producción tomó cartas en el asunto.

Cuando Santiago del Moro anunció esta modalidad, generó pánico en muchos de los concursantes que hasta el momento estaban tranquilos, pasando desapercibidos, sin meterse en problemas y no generando contenido para el reality, que es lo que se necesita.

Esta es la placa de nominados hasta que Agostina, líder de la semana, saque a uno y ponga a un salvado en su lugar Telefe

En este contexto, y tras la visita de los jugadores al confesionario, los participantes que salieron hasta el momento de la placa del domingo fueron Nicolás, Joel y Lucía. Cabe destacar que la líder de esta semana es Agostina, quien además de también estar fuera de la nominación, podrá salvar a uno de los que aún lo están y poner en su lugar a alguno de los tres salvados.