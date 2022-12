El filoso análisis de Jorge Fernández Díaz sobre el acampe de Juan Grabois: “Izquierda kirchnerista de cuarta”

escuchar

El periodista y escritor Jorge Fernández Díaz criticó el acampe que realizó Juan Grabois en Lago Escondido y cruzó en términos muy duros al dirigente kirchnerista por “levantarle el dedo a los laburantes”, cuando en realidad es un “tilingo” que “nunca laburó el su vida”.

El columnista emitió su opinión después de ver los videos donde Grabois desafía a policías y trabajadores de Lago Escondido, tras la irrupción con un grupo de militantes en la propiedad que tiene el británico Joe Lewis en la provincia de Río Negro.

Para Fernández Díaz, el acampe de Grabois fue “un campamento con amigos”, pero lo que más indignó al editorialista de Radio Mitre fue la actitud del líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) diciéndole a un trabajador “chupamedias del inglés”, mientras le recordaba su “color de piel”.

Juan Grabois en la propiedad de Lago Escondido

Fernández Díaz dijo que “comparar a las Malvinas con Lago Escondido es de tilingo”, en relación a la proclama de Grabois que buscó poner en un mismo plano el archipiélago en disputa con el Reino Unido con la estancia de Lewis. “Ví el video que subieron donde él, que es un tilingo porteño, hijo de tilingos peronistas que jamás les ha faltado guita, les va a levantar el dedo a los 160 laburantes”, se enfureció el escritor.

El filoso análisis de Jorge Fernández Díaz sobre Juan Grabois: "Izquierda kirchnerista de cuarta"

“Levantarles el dedo a los laburantes y decirles ‘ustedes que no entienden’... Un día se va a armar quilombo entre los tilingos de izquierda y los laburantes, pero flor de quilombo se va a armar”, subrayó Fernández Díaz, y agregó que la incursión de Grabois en una propiedad privada “es grave porque nadie aplica la autoridad; no hay autoridad de aplicación”.

“Lo grave es que no hay autoridad, porque si no va a ir en cana. Este (Grabois) que no laburó en su p… vida, les decía ‘el inglés los desprecia’. Vergüenza ajena provoca esto. Es de una soberbia e insolencia penosa”, consideró Fernández Díaz, para quien se trata de “una metáfora condensada de la izquierda kirchnerista de cuarta contra los verdaderos laburantes”.

“Estos no son laburantes. Trabajan de esto y a los laburantes los cagan a pedos, es una cosa tremenda, en nombre de la malvinización”, insistió. Y finalizó: “Pero la gente está en otra. No le dan bola a Grabois. La Argentina está en otra dimensión”.

Juan Grabois en Lago Escondido

El Gobierno dice que siguió “de cerca” la irrupción de Juan Grabois en Lago Escondido

Desde el Gobierno nacional dijeron que han seguido “de cerca” lo sucedido en Lago Escondido, Río Negro, tras el ingreso del dirigente Juan Grabois en el predio del empresario Joe Lewis, confirmaron a LA NACIÓN fuentes del Ejecutivo.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande, integrante del Frente de Todos, levantó finalmente el acampe que había montado el lunes frente a la costa del lugar, ubicado a pocos kilómetros de El Bolsón.

Fuentes de la empresa de Lewis adelantaron que denunciarán penalmente a Grabois por violación de domicilio, intrusión, amenazas, daños a la propiedad privada y violencia de género, por su agresión a una empleada del lugar que está embarazada. Grabois negó haber agredido a la mujer y amenazó, en un contacto con la prensa: “Vamos a volver a hacerlo todas las veces que sea necesario”.

LA NACION

Temas Periodistas