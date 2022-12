La dura crítica de Tenembaum sobre el acto de Cristina Kirchner: “No lo quieren a Messi”

escuchar

Ernesto Tenembaum se refirió a la ausencia notoria de cualquier referencia o comentario dedicado a la figura del capitán argentino Lionel Messi en el acto de Avellaneda donde Cristina Fernández de Kirchner inauguró el polideportivo llamado “Diego Maradona”, cuando habían pasado solo ocho días desde que la selección argentina de fútbol levantara la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El periodista analizó la presentación pública de Cristina Kirchner de este martes por la noche en Villa Corina, la primera en público desde que se conoció el fallo judicial que la condenó por corrupción y se preguntó por qué la vicepresidenta hizo un acto en este momento del año “si pasado mañana ya nos olvidamos de lo que dijo”. En ese punto, afirmó que, en el kirchnerismo, “claramente no lo quieren a Messi”.

“Ayer habló Cristina Kirchner en un acto que es muy difícil de entender por qué se hizo. Entre el Mundial y las fiestas no se hace nada, ¿por qué hacés un acto? Si pasado mañana nos olvidamos de lo que dijo. Tampoco es una demostración de fuerzas: era un gimnasio cerrado, el campo cubierto de sillas, no había multitud, solo un grupo de funcionarios que levantaba los brazos cuando aparecía ella”, describió el conductor de Radio con vos.

Lionel Messi, campeón del Mundo, no fue mencionado por Cristina durante su acto Sebastián Domenech - LA NACIÓN

En ese monento fue cuando comentó lo que más le llamó la atención. “Hay un detalle: no lo quieren a Messi, claramente no lo quieren a Messi”, subrayó Tenembaum, y añadió: “Hay una ausencia, cuando estás inaugurando un estadio, después de salir campeón en Qatar 2022, homenajeás a Héctor Enrique, que es funcionario de Avellaneda, y homenajeás a Maradona, y no mencionás ni una sola vez a Messi”.

El conductor recordó además que debe ser “el único lugar donde hay más de veinte personas juntas donde no se canta ‘Muchachos’”, la reversión del clásico de La Mosca que se convirtió en el himno del Mundial de Qatar donde la selección argentina de fútbol se consagró campeona del mundo.

Cristina Kirchner en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Avellaneda Prensa FDT

Además de la curiosa ausencia de cualquier referencia a la figura del capitán argentino campeón del mundo en el acto movilizado por La Cámpora en Avellaneda, Tenembaum dijo: “Puedo mostrar un montón de momentos chiquitos (para demostrar que en el kirchnerismo) claramente no lo quieren a Messi”.

“El más categórico es cuando gana la selección (el domingo 18 de diciembre, tras la final contra Francia), La Cámpora pone un video que empieza y termina con Maradona, Maradona es pueblo, Maradona es rebelde, Maradona es castrista y Maradona es kirchnerista, es desprolijo, es el que está en contra del poder, y Messi… y Messi... ¿qué hacemos con Messi?”, finalizó.

Cristina Kirchner, sobre su candidatura: “No hay renunciamiento, hay proscripción”

En el acto encabezado por la vicepresidenta, también estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el intendente local, Jorge Ferraresi. Allí Cristina Kirchner cuestionó en duros términos a la Corte Suprema, y apuntó contra el Gobierno por retroceder en su decisión de desconocer el fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires.

Además, dijo que está “proscripta” para competir en las próximas elecciones, pese a que su situación judicial no le impide ser candidata. “No hay renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción”, dijo Cristina Kirchner.

