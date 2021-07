Lucas Bertero, durísimo con el “Negro” Oscar González Oro: “No quería que me luciera”

Lucas Bertero trabajó como columnista de espectáculos en el programa Tarde pero temprano que conducía ”El Negro” Oscar González Oro el año pasado por radio Rivadavia. Pero el periodista santafesino no guarda los mejores recuerdos de aquella relación laboral. “Sí, la pasé mal”, contó en diálogo con Ulises Jaitt por Radio Urbana.

“Él (por González Oro) no es de dar mucho lugar; cuando tenés un poco de lugar enseguida te lo frena, para mí era cumplir un horario, hacer mi trabajo y amigos tengo afuera”, reveló el santafesino, y agregó que la dinámica laboral no le resultaba cómoda y que “El Negro” no le brindaba el espacio que se merecía: “Él tiene una forma muy ansiosa de trabajar, a mi entender. No quería que yo me luciera. Si me hubiera tapado solamente, no pasa nada”.

Por la pandemia de coronavirus, 2020 no fue un buen año para la mayoría de las personas, y en ese sentido González Oro tampoco la pasó bien, de acuerdo con sus declaraciones públicas. En agosto se manifestó “harto de la cuarentena” y dijo que el día que pudiera se iría a vivir Uruguay, cosa que cumplió tiempo después.

Y este verano, ya desde el país vecino, contó que la soledad lo agobiaba: “En cuanto al programa, estoy contento porque es lo que quería hacer. Pero el programa dura dos horas nada más. Me quedan 22 para vivir”, sostuvo, en relación a La vida misma, su nuevo ciclo por Rivadavia.

Pero más allá de las sensaciones personales, Bertero dijo que, durante el tiempo que le tocó trabajar con el Negro, sufrió maltrato: “He tenido muchos días de maltrato, porque eso era, así lo viví yo”. Y finalizó: “Tres personas se fueron del programa por él, en un momento la radio le dijo ‘no te pelees más con nadie porque no hay más reemplazos’”.

LA NACION