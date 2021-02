Luis Majul calificó a los precios de “ofensivos”: “Le recomiendo a Alberto Fernández ir al supermercado”

Después de una visita al supermercado, Luis Majul sostuvo que algunos precios le resultaron “ofensivos”, ya que “casi ninguna unidad parece valer menos de 100 pesos”.

“Es algo que suelo hacer cada tanto, una experiencia que le recomendaría repetir al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y también a los líderes de la oposición”, dijo el conductor de Esta mañana (Rivadavia), y agregó que compró “cuatro pavadas” por un valor de “casi 1600 pesos”.

“Saqué una conclusión obvia pero no por eso menos preocupante: casi ninguna unidad parece valer menos de 100 pesos. Me pareció ofensivo el precio del limón: 220 pesos el kilo. El del pomelo también: 169 pesos el kilo. El yogurt de 200 gramos casi 80 pesos, y sin el agregado de cereal. El kilo de tomate, 80 pesos. No fui hasta la góndola de la carne porque no necesitaba, pero me dijo el repositor que los cortes populares todavía no estaban disponibles”, enumeró el periodista.

“Iba a comprar aceite de oliva, pero como no tenía la tarjeta de descuento que suele usar mi familia, preferí no hacerlo: más de 400 pesos el medio litro de aceite de oliva. También pasé de largo cuando vi el precio del kilo de morrones: 150 pesos”.

En ese sentido, Majul consideró que “con estos precios, me cuesta creer que la inflación de enero ronde el 4%”.

“Después prendí la tele y anoté el precio de los cortes de carnes populares. Los que el Dipy dice que ni siquiera se los debería comprar para el perro. Anotá, o recordá, si tenés buena memoria: tira de asado 399 pesos, vacío 499, matambre 549, tapa de asado 429, cuadrada o bola de lomo 489, carnaza 359, falda 229 y roastbeef 399 pesos. Se supone que están, en promedio, 20% más bajo de lo que costaban en diciembre”.

Sobre el final, el periodista de se refirió a lo que ganan “los jubilados de la mínima” y dijo que no quiere “pensar lo que gastan en remedios” mes a mes. “Sé que quieren ganar las elecciones de medio término a cualquier precio, pero alguien les tendría que decir que la política económica de la que se enorgullecen no estaría funcionando del todo bien”, finalizó.

LA NACION