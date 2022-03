La angustia de una participante al revelar el motivo que la llevó a anotarse en Los 8 escalones del millón

Los 8 escalones del millón (eltrece) es una fuente de entretenimiento para millones de argentinos. Entre los juegos y los divertidos comentarios tanto de los jueces como del conductor, el ciclo de preguntas y respuestas se define por su dinamismo y su alegría. Sin embargo, son muchas las personas que pasan por el estudio para competir y, entre ellas, siempre surge alguna historia que logra conmover hasta las lágrimas el corazón de los presentes. Ese fue el caso de Patricia, una mujer de Rosario que reveló se anotó en el programa para honrar a su hijo, que murió recientemente.

La conmovedora historia de una participante de Los 8 escalones del millón

Cuando los participantes entran, se paran en fila frente a los imponentes escalones de colores. Una vez ubicados en el lugar que les corresponde, es cuestión de tiempo que el nerviosismo invada el estudio. Esto se debe a que los concursantes pueden sentirse intimidados por el batallón de luces, cámaras y por el panel de jueces en donde se sientan grandes celebridades como Carmen Barbieri y Nicole Neumann. No obstante, la intranquilidad se termina en cuanto avanzan las rondas y, a medida que las esperanzas aumentan con cada respuesta correcta, las personas dejan salir su lado más confiado.

En la noche del jueves, la tensión del inicio del programa fue cortada por Patricia. La mujer viajó desde Rosario para poder probar su suerte en el ciclo conducido por Guido Kaczka y fue quien levantó la mano para contestar la primera pregunta. Con algo de timidez pero decidida a dar ese gran paso, se ofreció a romper el hielo.

“Acá tenemos a Patricia Fernández. Trabajaba hasta el año pasado cuidando ancianos”, dijo el conductor, a modo de presentación.

El nerviosismo invade a los participantes de Los 8 escalones del millón captura de video

“Cuidaba ancianos. Me lesioné”, relató la mujer en referencia al bastón en donde apoyaba parte del peso de su cuerpo. Y agregó: “Pero no fue por eso, sino por una desgracia personal que fue la muerte de mi hijo”. El fallecimiento de un ser querido es un tema difícil de abordar pero, para ella, era necesario exteriorizarlo. En especial, porque afirmó que su participación era un intento de honrar la vida del joven, de quien no quiso dar más detalles.

La mención del duro hecho que marcó su vida para siempre fue todo lo que necesito para romper en llanto. Con la voz tomada por la emoción y los ojos húmedos, Patricia hizo el esfuerzo de continuar. Incluso, dejó escapar una sonrisa, como si el recuerdo del ser querido perdido le trajera tanto dolor como felicidad. “Tu hijo. ¿Cómo hacemos para hablar de eso y no llorar?”, expresó Kaczka quien, como padre, entiende el pesar que generaría verse enfrentado a realizar semejante duelo.

“Estoy acá para honrarlo. Este momento que me dan ustedes son eternos para mí”, reflexionó la participante. En un intento de darle algún tipo de consuelo, el conductor le contestó: “Para nosotros es un honor tenerte acá como participante. Tu manera de ser, que ni nos conocés, pero ya se nota porque empezaste alzando la mano para comenzar el juego”.

Patricia Fernández fue la primera en romper el hielo en Los 8 escalones del millón captura de video

Más avanzada la noche, la concursante reveló el verdadero motivo que la impulsó a anotarse en el programa. “Estoy buscando el millón para ir a Mendoza con mis tres hijas a esparcir las cenizas de mi hijito. Él siempre quiso volver conmigo a Mendoza y quiero cumplir su pedido para que su alma esté en paz”, manifestó. Sin embargo, para el pesar de todos, los juegos siempre vienen con la posibilidad de perder y ese fue el destino de Patricia.