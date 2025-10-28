Raúl Rizzo, lapidario contra Guillermo Francella: “No me gusta como actor”
En diálogo con Mitre Live, el actor brindó una mirada cruda sobre la carrera de su colega y no se guardó nada
- 4 minutos de lectura'
Hace dos meses, en la previa de Homo Argentum, Guillermo Francella deslizó una crítica sobre las producciones “muy premiadas” que carecen de convocatoria. Con eso back, ahora, Raúl Rizzo se calzó los guantes y lanzó una dura crítica contra su colega.
“Nosotros fuimos muy agredidos en la parte de cultura porque ya el INCAA es un sello, no existe más con ese rol que desarrollaba y tampoco el Instituto Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de las Artes; nos atacó mucho este gobierno en la parte cultural y no estoy de acuerdo con las declaraciones de Guillermo Francella”, expresó el actor en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.
En ese sentido, dejó en claro que los dichos del ex Casados con Hijos no dejan de ser subjetivos: “El teatro comercial se nutre de mucha gente que se forma en el teatro independiente -ya sea dramaturgos, libretistas, directores, iluminadores- y es un lugar donde se va gestando y además es subjetivo que no le guste a Francella; que no le guste a él no garantiza nada y es una opinión muy unitaria eso de que se gaste plata ¿por qué no disfruta de lo que le pasa a él y se deja de joder?”.
“¿Para qué está hablando de otros que les cuesta muchísimo hacer cine y encima necesitan la crítica de él? No lo entiendo. Para mucha gente es trabajo y en todo caso será peor o mejor artísticamente, pero nada más y de ahí a empezar a decir que se gastaron dos o cuatro millones de dólares, no los puso él y que no se sienta tan ofendido y en todo caso que revise su propia filmografía a ver si todas las películas que hizo son maravillosas o estupendamente bien hechas para lo popular... y yo tengo mis dudas ahí también", agregó.
Por último, hizo un análisis del trabajo de Francella, momento en el que no se guardó nada. "No me gusta Guillermo Francella como actor, es un actor eficaz, pero no es un actor talentoso, y hasta ahí llega mi mirada sobre él. Hay otros actores como Jorge Marrale, Miguel Ángel Solá, Luis Brandoni, que tengo diferencias desde lo ideológico, pero son grandes actores. Lo fue Pepe Soriano, también”, sentenció.
Cuáles fueron los dichos de Francella que generaron polémica
La controversia que detonó la reacción de Raúl Rizzo se originó en agosto, durante una entrevista de Guillermo Francella en el programa Soñé que volaba (OLGA), donde el actor generó un intenso debate al opinar sobre un sector de la producción nacional, ubicándose en la discusión por el desfinanciamiento del INCAA. Francella argumentó: “Toda mi vida fui muy cinéfilo. Esto no significa que los gustos míos puedan ser los tuyos. Pero creo que entiendo de cine o, por lo menos, el cine que a mí me gusta”. A partir de esto, lanzó: “Siempre lo digo, hay cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público. Ese cine no me gusta”.
Y siguió: “Quiere decir que van cuatro al cine porque ni la familia del director va. Son obras de arte, pero que no tienen identificación, no representan a nadie. Es mi criterio”. Si bien reconoció que este tipo de cine tiene una “estética, un modo de encuadre, de iluminar” atractivos, también cuestionó la incomprensión de algunas tramas y sus premios: “Generalmente, hay obras que son muy premiadas y que a veces decís ‘¿terminó? ¿Cómo terminó?’. O de golpe ves un globo dos minutos y digo: ¿Qué pasó?”.
Otras noticias de Celebridades
“Este dato les va a cambiar la vida”. La revelación sobre Diego Torres que sorprendió a más de uno
"Inolvidable". La hija de Mariana Fabbiani celebró sus 15 años y la conductora mostró las fotos de la lujosa fiesta
Sin vueltas. Maxi López fue tajante cuando le preguntaron por un posible reencuentro con Icardi
- 1
Qué participante se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity
- 2
Marcelo Tinelli cuestionó a Cristina Kirchner tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas
- 3
Las revelaciones del documental de Matthew Perry: de su primera gran pasión a la profunda soledad del recordado Chandler
- 4
El emotivo mensaje de Caro Baldini por el nacimiento de su primer nieto: “Sentí algo imposible de explicar”