Raúl Rizzo, lapidario contra Guillermo Francella: “No me gusta como actor”

Hace dos meses, en la previa de Homo Argentum, Guillermo Francella deslizó una crítica sobre las producciones “muy premiadas” que carecen de convocatoria. Con eso back, ahora, Raúl Rizzo se calzó los guantes y lanzó una dura crítica contra su colega.

Raúl Rizzo se calzó los guantes y lanzó una dura crítica contra su colega Soledad Aznarez

“Nosotros fuimos muy agredidos en la parte de cultura porque ya el INCAA es un sello, no existe más con ese rol que desarrollaba y tampoco el Instituto Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de las Artes; nos atacó mucho este gobierno en la parte cultural y no estoy de acuerdo con las declaraciones de Guillermo Francella”, expresó el actor en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Raúl Rizzo apuntó contra Guillermo Francella (Foto: Captura Youtube)

En ese sentido, dejó en claro que los dichos del ex Casados con Hijos no dejan de ser subjetivos: “El teatro comercial se nutre de mucha gente que se forma en el teatro independiente -ya sea dramaturgos, libretistas, directores, iluminadores- y es un lugar donde se va gestando y además es subjetivo que no le guste a Francella; que no le guste a él no garantiza nada y es una opinión muy unitaria eso de que se gaste plata ¿por qué no disfruta de lo que le pasa a él y se deja de joder?”.

“¿Para qué está hablando de otros que les cuesta muchísimo hacer cine y encima necesitan la crítica de él? No lo entiendo. Para mucha gente es trabajo y en todo caso será peor o mejor artísticamente, pero nada más y de ahí a empezar a decir que se gastaron dos o cuatro millones de dólares, no los puso él y que no se sienta tan ofendido y en todo caso que revise su propia filmografía a ver si todas las películas que hizo son maravillosas o estupendamente bien hechas para lo popular... y yo tengo mis dudas ahí también", agregó.

Por último, hizo un análisis del trabajo de Francella, momento en el que no se guardó nada. "No me gusta Guillermo Francella como actor, es un actor eficaz, pero no es un actor talentoso, y hasta ahí llega mi mirada sobre él. Hay otros actores como Jorge Marrale, Miguel Ángel Solá, Luis Brandoni, que tengo diferencias desde lo ideológico, pero son grandes actores. Lo fue Pepe Soriano, también”, sentenció.

Cuáles fueron los dichos de Francella que generaron polémica

La controversia que detonó la reacción de Raúl Rizzo se originó en agosto, durante una entrevista de Guillermo Francella en el programa Soñé que volaba (OLGA), donde el actor generó un intenso debate al opinar sobre un sector de la producción nacional, ubicándose en la discusión por el desfinanciamiento del INCAA. Francella argumentó: “Toda mi vida fui muy cinéfilo. Esto no significa que los gustos míos puedan ser los tuyos. Pero creo que entiendo de cine o, por lo menos, el cine que a mí me gusta”. A partir de esto, lanzó: “Siempre lo digo, hay cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público. Ese cine no me gusta”.

Francella cuestionó la conexión de ciertas producciones del cine argentino con el público

Y siguió: “Quiere decir que van cuatro al cine porque ni la familia del director va. Son obras de arte, pero que no tienen identificación, no representan a nadie. Es mi criterio”. Si bien reconoció que este tipo de cine tiene una “estética, un modo de encuadre, de iluminar” atractivos, también cuestionó la incomprensión de algunas tramas y sus premios: “Generalmente, hay obras que son muy premiadas y que a veces decís ‘¿terminó? ¿Cómo terminó?’. O de golpe ves un globo dos minutos y digo: ¿Qué pasó?”.