Reneé, la hija de Alberto Cormillot, vende todas sus pertenencias para costear los gastos de sus cinco perros

Reneé Cormillot anunció que vende sus pertenencias para poder afrontar el costo de las operaciones y los medicamentos de sus perros. La hija mayor de Alberto Cormillot aseguró, en una entrevista en el noticiero Telenueve, que tiene “un veterinario que la ayuda”, pero los gastos elevados la obligaron a tomar la extremada determinación.

“No me gusta esto de pedir plata porque sí, se me hacía muy complicado cubrir los costos y decidí vender todo lo que estaba en mi casa que fuera vendible para poder costear, porque lamentablemente no hay hospitales veterinarios y todo hay que hacerlo de manera particular”, dijo Reneé.

“Obviamente, tengo un veterinario que me ayuda muchísimo. Pero cuando son cirugías, estudios de laboratorio o electrocardiogramas, todo eso tiene su costo. Cada prequirúrgico son 5000 pesos, la cirugía más barata es de 8000 pesos, y después tengo dos de 10.000, una de 20.000 y otra de la que todavía no tengo el precio”, detalló la proteccionista.

“Tengo que operar a cinco perros, otros están en tratamiento, después hay algunos que toman remedios porque están viejitos. Es un montón de dinero. Generalmente necesitan medicamentos por una semana después de las cirugías”, explicó la hija del reconocido médico argentino especializado en nutrición y obesidad.

“Por suerte el médico me da la posibilidad de pagar mientras vaya juntando el dinero, pero el cardiólogo y el laboratorio lo tengo que pagar en el momento. Muchísima gente me dijo que no vendiera mis cosas y me donaron dinero, algunos de los prequirúrgicos ya los pude empezar”, agregó la madrina del futuro hijo de su padre.

Y finalizó con la descripción de los productos que está ofreciendo. “Vendo un televisor y cosas que voy encontrando. Yo soy cocinera, hago pastas rellenas y las vendo a muy buen precio. Hago todo lo que puedo, lo publico en Instagram y mis amigos me van difundiendo. Para mí todo esto es un placer de verdad, no me cuesta deshacerme de mis cosas para mejorarles la calidad de vida a ellos”, concluyó.

