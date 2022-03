Romina Pereiro hizo un tajante reclamo tras su separación de Jorge Rial: “Pido respeto para mis hijas”

El pasado miércoles, Romina Pereiro fue internada en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro vinculado al estés, mientras atraviesa un momento de mucha exposición por su separación de Jorge Rial. Tras ser dada de alta, la nutricionista realizó un descargo en sus redes sociales, en el que pidió por respeto y privacidad para sus hijas.

La ruptura de Pereiro y el flamante conductor de C5N fue un tema que se tocó en todos los programas de espectáculos, sobre todo después de que Rial saliera a confirmar las versiones en su programa de radio.

En ese contexto, y ya recuperada del problema de salud que requirió seguimiento médico, Pereiro usó sus Stories de Instagram para hacerle un pedido especial a todos los periodistas. “Los niños (todos, no sólo mis hijas) son sujetos de derechos, personas con vidas e historias que se van forjando con independencia de sus padres, que tienen otros tantos derechos”, comenzó escribiendo la nutricionista.

En esa misma línea, remarcó la importancia de resguardar a las infancias de este tipo de exposición: “El más sagrado para mí como mamá: el derecho a una infancia feliz, sana, sin preocupaciones y sin que se vulnere su intimidad. Solo pido respeto para mis hijas, que todos los niños se merecen. Gracias”, cerró.

El descargo de Romina Pereiro

Según reveló el mismo Rial en su programa Argenzuela, la mediatización de su separación generó mucha angustia en el seno familiar, luego de que surgieran rumores de infidelidades y un presunto nuevo romance del conductor.

Esto sería lo que terminó derivando en el pico de estrés que afectó a Pereiro. La nutricionista sufrió una descompensación durante la madrugada del miércoles. A pesar de que habría llegado adolorida y con un fuerte malestar, permaneció en observación durante 24 horas y luego recibió el alta para volver a su casa.

Las reacciones de Jorge Rial a la exposición mediática

Desde que comenzaron a surgir las versiones de su separación de Pereiro en televisión, el conductor primero lo negó y luego tuvo algunos cruces con periodistas. En un primer momento, usó su cuenta de Twitter para pedir que no molesten a su familia cuando todavía la separación no había sido confirmada: “Agradezco la preocupación y las especulaciones periodísticas. No se sigan tirando tiros en los pies ni revuelvan pasados muy pisados. Con dejar a la familia en paz alcanza y sobra”.

Jorge Rial se cruzó con varios colegas por la información de su separación

Luego, en Argenzuela se refirió a la separación. “Quiero decir que en mi separación no hay nada turbio, no fue por terceros, fue por un desgaste... ni siquiera me atrevo a decir que es definitiva. De hecho ayer estuvimos comiendo una pizza juntos”, aclaró desmintiendo rumores que estaban circulando.

En esa misma línea, cruzó a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: “Realmente me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira. Fui generoso con ellos y están donde están gracias a un tipo como yo”. Sumado a esto, aseguró que “en América los querían rajar” y que él presionó para que sean conductores.

Por otro lado, también se vio involucrada Carmen Barbieri, quien se refirió al tema en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine). El conductor le recriminó al aire que hablara sobre su supuesto nuevo romance y le recriminó que tuvo una intervención para evitar que la famosa fuera presa. “Un día me llaman y me dicen que la iban a meter presa a Carmen por evasión de impuestos. Yo llamé a la gente de la AFIP y se lo evité pero bueno, eso no cuenta para Carmen; lo lamento”.