Filtran una nueva foto de Jorge Rial y Josefina Pouso juntos en Madrid

Luego de que se viralizaran fotos de Jorge Rial y Josefina Pouso en Madrid, y que comenzaran a circular rumores sobre un posible noviazgo, en las últimas horas trascendió una nueva imagen de ambos paseando por la capital española.

El encargado de hacer pública la imagen fue Ángel de Brito, quien este domingo, a través de su cuenta de Twitter, escribió: “Hola Madrid, ¿qué tal?”. El tuit fue acompañado por una imagen borrosa en la que se puede distinguir la figura de la exmodelo y del exconductor de Intrusos.

El tuit de Ángel de Brito con la imagen de Jorge Rial y Josefina Pouso caminando juntos por Madrid Twitter @AngeldebritoOk

Las primeras especulaciones sobre qué tipo de relación habría entre Rial y Poso comenzaron el jueves pasado, cuando De Brito lanzó durante la emisión de LAM (América) que ambos habían coincidido en Madrid, ya que asistieron por separado al recital de los Rolling Stones. De acuerdo con el periodista, cuando terminó el show, Rial y Pouso fueron a un restaurante de tapas, donde fueron vistos por una amiga de Yanina Latorre, quien los fotografió. Sin embargo, en cuanto la pareja advirtió que les estaban tomando fotos, se retiró del lugar.

Trascienden fotos de Jorge Rial y Josefina Pouso juntos

Según De Brito, el vínculo no es nuevo. “Esto no empezó ahora. Me cuenta una amiga que se habían encontrado a tomar algo en un hotel de Palermo el 30 de marzo”. Si bien, el conductor de LAM explicó que intentó comunicarse con Rial para confirmar la relación, dijo que el chimentero no le contestó.

Las palabras de Josefina Pouso

Consultada por LA NACION sobre la relación con Jorge Rial, Josefina Pouso aseguró: “Somos amigos. Nos encontramos en Madrid como nos hemos encontrado en Palermo también un par de veces”. A su vez, explicó que el acercamiento comenzó luego de cruzarse mensajes por Instagram.

Sin embargo, Pouso evitó dar detalles de la relación: “Habremos empezado a hablar en abril, pero no quiero dar detalles porque la exmujer la está pasando mal, y no está bueno”. Al ser consultada sobre si hay un romance entre ambos, la periodista, afirmó: “Yo vivo el aquí y ahora. No quiero etiqueta alguna. Nuestra relación no tiene título, nos acompañamos en este momento. [Es] un amigo entre tantos otros”.

Josefina Pouso dio sus primeros pasos como modelo y luego comenzó a trabajar como panelista en distintos programas de televisión Archivo

Pouso comenzó su carrera como modelo y luego se sumó como periodista a distintos programas de televisión como Duro de domar, Este es el show, Pamela a la tarde e Intratables. A su vez, en 2017 incursionó en política junto a Pino Solanas, cuando fue candidata a senadora.

La separación de Jorge Rial

En marzo pasado Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro, con quien se había casado en 2019. “Efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza”, reconoció en su momento el conductor de Argenzuela (Radio 10) en su programa radial.

A pesar de que la ruptura se dio en buenos términos, tras rumores que indicaban que el conductor había comenzado una relación con la locutora Alejandra Quevedo, todo cambió y la paz entre la nutricionista y Rial se quebró y terminó con una hospitalización de Pereiro por un cuadro de estrés.