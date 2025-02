Revelaron cuál fue la defensa de Santiago Martínez tras las acusaciones de Emily de Love is Blind

El pasado jueves, los fanáticos de Love is Blind quedaron helados al conocer el testimonio de Emily Ceco, quien se casó en el reality con Santiago Martínez y lo denunció por violencia de género.

Tras dar su testimonio en el streaming de Bondi Live, Martínez quedó apuntado por su violento accionar. Eso llevó a que, en primera medida, quede desvinculado de dos trabajos relacionados al mundo deportivo y la moda, y también esté inmerso en un proceso judicial por agraviar y lastimar a su pareja, quien mostró, ante las cámaras, su ojo morado producto de los golpes propiciados por el hombre.

La participante de Love is Blind, Emily Ceco, denunció a su marido, Santiago Martínez, por violencia de género (Foto: Captura de video / Bondi)

Luego de que Wanda Nara y Cinthia Fernández, entre otras celebridades, se solidarizaran con Emily, por parte de Martínez existió una supuesta defensa que dio a conocer Federico Bongiorno, conductor de El Ejército de la mañana (Bondi Live).

Al oficializarse la desvinculación de Qué distintos somos (River Play Digital) e Imagen de la moda (elnueve), el periodista dijo que se comunicó con gente allegada a Martínez en los medios de comunicación, quienes ofrecieron su versión, en off, acerca de cómo se dieron los hechos y qué actitud tomó Santiago al respecto.

El descargo de Santiago Martínez, de Love is Blind, a Fefe Bongiorno.

“Hablé con una persona que trabaja con él en Qué distintos somos, me contó cómo fue la previa, que estos días previos a la despedida de soltero, él estaba muy insistente con salir con sus compañeros“, comenzó el periodista, quien conoció la antesala al hecho que expuso una violencia salvaje por parte de Martínez.

Según explicó Emily Ceco, Martínez se enfureció con ella al enterarse de que había ido con sus amigas a ver una función de Sex, la obra de teatro que dirige José María Muscari. Tras esto, maltrató verbal y físicamente a la mujer, quien quedó con secuelas de los golpes de puño por parte de su esposo.

“Después en las horas en las que sucedió este hecho, él se comunicó con sus compañeros y simuló que todo estaba bien y tranquilo", reconstruyó Bongiorno acerca de este gravísimo hecho.

Emily Ceco de Love is Blind denunció a su marido Santiago Martínez por violencia de género (Foto: Instagram @santunahuel)

En esa misma línea, Bongiorno, en contacto con allegados a Martínez, deslizó cómo tomó él la repercusión del caso. “Cuando le hablaron para decirle que estaba desvinculado del proyecto, él contestó que ‘no era una denuncia penal’ -que sí lo es- y que se trataba ‘sólo de una pelea familiar’, que él ‘ya iba a resolver’“.

Por último, a título personal, el conductor de El Ejército de la mañana y panelista de LAM (América) aseguró: “A la violencia que ejerció Santiago sobre Emily, él la llama ‘una pelea familiar’, que no lo es porque no viene de ambos lados y que la otra persona no puede defenderse”.

El mensaje que le mandó Santiago a Emily tras el episodio de violencia de género

Todas estas declaraciones se suman a un chat revelado por LAM, donde Santiago intentó minimizar su accionar y buscó convencer a Emily para que se reconcilien.

“Obviamente no te pido que olvidemos, pero sí te aseguro que esos días de peleas, gritos, insultos, de enojarme y transformarme van a desaparece. Y sí, te fallé y me equivoqué como nunca en la vida pensé en la vida que me podía suceder. Mis traumas de chico y esa infancia de mier** al final aparecieron, y estoy dispuesto a trabajar para solucionarlo”, cerró.

LA NACION